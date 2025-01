Kingdom Come: Deliverance 2 vedle tří rozšíření dostane také závody koní i žádaný hardcore mód

Už od loňského spuštění předobjednávek víme, že Kingdom Come 2 se po vydání dočká trojice rozšíření skrz expansion pass, který je součástí Gold edice. Warhorse nyní vypustilo do světa roadmapu s odhadovanou dobou vydání každého z nich. Vedle toho ale ještě v průběhu jara dorazí tři novinky v rámci updatů zdarma.

Mezi hráči jistě nejvíc zarezonuje hardcore mód, který patřil u prvního dílu mezi oblíbené záležitosti. Z Warhorse dříve znělo, že ještě nejsou rozhodnutí, jestli ho do dvojky zahrnou. Nyní už je odpověď jasná. S hardcore módem bude hraní razantně náročnější. V jedničce vám jeden z negativních perků například skryl ukazatel života, další snižuje počet získaných zkušeností. Zatím nevíme, jaké perky si pro hráče přichystali tentokrát.

Vedle toho každý hráč dostane zdarma ještě možnost pustit se do koňských závodů a Jindřichovi budeme moci trochu přistřihnout ofinu. A to doslova. Posledním z trojice novinek je totiž holičství. Další, teď už placené přírůstky budou vycházet s každým dalším ročním obdobím.

V létě nás čekají Brushes with Death, kde budeme pomáhat záhadnému malíři. Na podzim pokračujeme s Legacy of the Forge, ve kterém se pokusíme obnovit kutnohorskou kovárnu. Dodatečný obsah zakončí v zimě Mysteria Ecclesiae. Budeme muset prozkoumat Sedlecký klášter, abychom zastavili šíření smrtelné nemoci.