Jak získat Warhorse zbroj v Kingdom Come: Deliverance 2. Stačí pár hodin sledovat streamy na Twitch.tv

Na bitevní pole se musíte vhodně oháknout. Pokud vám nestačí to, co najdete v Kingdom Come 2 u obchodníků nebo v táborech lapků, můžete získat také kompletní zbroj ve stylu Warhorse Studios a nemusíte si připlatit ani korunu. Celá akce trvá do 12. února a není jasné, jestli tuto zbroj půjde někdy v budoucnu opět získat.

Propojení účtů a sledování

Warhorse set můžete získat v rámci kampaně na Twitch.tv, kdy musíte sledovat streamery hrající Kingdom Come 2 alespoň 4 a půl hodiny, abyste ho měli se vším všudy. Nejdřív ale bude nejlepší, když si propojíte všechny potřebné účty.



Na Prismray.io si účet propojíte se hrou a se svým účtem na Twitchi

Odměny do hry dostanete skrz web Prismray.io. Tady si jednoduše vytvoříte účet a v průběhu procesu rovnou máte možnost propojení se hrou bez ohledu na to, na jaké platformě hrajete. Rovnou za propojení dostanete také čabraku pánů z Lipé.



Detaily ohledně kampaně najdete na Twichi v záložce Drops a odměny, kam se prokliknete skrz profilový obrázek

Poté přichází na řadu Twitch.tv. Přihlásíte se svým účtem a v záložce Drops a odměny si najdete kampaň ke Kingdom Come 2. Na samotném konci najdete položku Propojení, kde po prokliknutí propojíte svůj Twitch účet s Prismray.io. A máte v podstatě hotovo, teď už jen stačí sledovat některého ze streamerů v kategorii KCD 2.



Pokud při otevření streamu v horní části chatu uvidíte tuto zprávu, máte jistotu, že se sledování započítává

Jakmile máte nakoukáno dostatečné množství času, ještě je potřeba v inventáři, který taktéž najdete v záložce Drops a odměny, každou z položek odklikat. Pokud si nechcete kazit překvapení koukáním na hraní někoho jiného, bude stačit, když si necháte ztlumený stream puštěný na pozadí. I tak by se vám čas na získání odměn měl počítat.

Kde zbroj najdu?

Pokud se vám všechno povede, měli byste Warhorse zbroj najít v Jindřichově truhlici. Na tu narazíte v podstatě v každém hostinci, kde jste si zaplatili dlouhodobý nocleh. Celkem to dělá 8 kousků zbroje a štít společně s koňskou čabrakou k tomu.