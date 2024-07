Kingdom Come: Deliverance II dostanou někteří hráči zdarma jako poděkování za podporu na Kickstarteru

Když původně přišel tým Warhorse s Kingdom Come na Kickstarter, plán byl takový, že postupně vyjde příběh v rámci několika aktů. Plán se ale postupem času změnil a místo aktů je Jindřichova cesta za pomstou rozdělená na samostatné hry. V rámci některých odměn bylo možné si předplatit právě i druhý akt. Jelikož na něj ale nikdy nedošlo, Warhorse přispěvatelům, kteří si za něj připlatili, jako poděkování rozdá druhý díl zdarma.

Tato záležitost se týká přispěvatelů s rankem Duke a vyššími. Minimálně jste tedy museli během kampaně přispět alespoň 200$. Jestli do některé z těchto kategorií spadáte, už byste měli mít na emailu zprávu od Warhorse s poděkováním a možností výběru platformy, na které si pokračování chcete zahrát.

Stále platí, že KCD II vyjde letos. Přesné datum zatím neznáme, ale to by se mohlo brzy změnit. Ještě před koncem července Warhorse totiž v Kutné Hoře uspořádá velký event pro média, ze kterého se jistě dostane do světa spousta nových informací a záběrů. Snad mezi nimi tedy bude už i ono datum.

