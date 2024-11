Kingdom Come: Deliverance II nebude mít ochranu Denuvo. Vývojáři přivezou ukázku českého dabingu na MČR

Warhorse oznámili, že první díl Kingdom Come přesáhl prodejní hranici 8 milionů kopií. Tento milník následoval první ze série vývojářských streamů, který proběhl včera večer. Pokud se vám nechce koukat na téměř dvouhodinový záznam, vypíchneme si všechny důležité detaily. Tím nejdůležitějším pro spoustu hráčů je fakt, že KCD II nebude obsahovat protipirátskou ochranu Denuvo, která je v komunitě velmi neoblíbená kvůli negativnímu vlivu na výkon.

Jistě vás také zajímá, jak to vypadá s českým dabingem. Pokud chcete slyšet první ukázku, budete se muset vypravit do Brna na MČR, které proběhne od 22. do 24. listopadu. Právě tady bude Warhorse mít vlastní stánek s ukázkou toho, jak bude KCD II znít v češtině.

V průběhu streamu jsme viděli slušný kus Kutné Hory včetně detailní mapy celého města. Komunitní manažer Tobi a art director Viktor Höschl nás provedli úkolem týkajícím se soupeřících šermířských škol, který prezentovali novinářům na eventu v Kutné Hoře. Samotný buildy použitý pro ukázku je ten samý, který využívali na Gamescomu a v průběhu vysílání se objevilo pár grafických bugů. Za těch pár měsíců se ale spousta chyb opravila, a teď není řeč jen o grafice.

Optimalizace je u druhého Kingdom Come velkým tématem. I když si na hardwarové požadavky budeme muset ještě počkat, protože je hra nyní právě ve fázi optimalizování, nemají se hráči prý bát přehnaných nároků. Tobi přímo řekl, že budeme překvapeni, na jakých sestavách poběží KCD II bez problému. Padla zmínka i o konzolích. Nastavení s preferencí výkonu ještě není úplně zavrhnuté. Jak to s ním dopadne, bychom se měli dozvědět ještě do konce roku.

Kromě Kutné Hory a variability v onom úkolu o ukradení obřadního meče můžete vidět další důležité aspekty hry. Například systém přesvědčování je ve dvojce hlubší. Bude záležet na více věcech, než je Jindrova výřečnost či charisma. Jeho další vlastnosti se pak promítnou do voleb v konverzacích.

Hlouběji se půjde i s vývojem dalších Jindřichových schopností. Vlastní "strom" schopností budou mít dřevcové zbraně i souboj s holýma rukama. Samotné souboje pak budou fungovat velmi podobně jako v prvním díle. Rozdíl je v tom, že směrová hvězdice je dole spojena do jednoho. Místo úderu zespoda Jindra bodne hrotem meče. Hlavně se má ale boj lišit v rozdílech jednotlivých druhů zbraní. Už dříve padlo, že hraní s palcátem bude mnohem přímočařejší než s mečem. Podobně velké rozdíly mají být i u ostatních kategorií.

Mnohými proklínaný i oblíbený systém ukládání skrz sejvovici se vrátí s tím, že ve druhém díle se vám častěji bude hra ukládat automaticky. Je možné, že v hardcore módu to vývojáři zase trochu víc opepří, ale zatím není jasné, jestli je hardcore vůbec v přípravě.

A na závěr pár rychlých detailů. Kingdom Come II bude podporovat širokoúhlé monitory. Na PC využije DLSS i FSR, zatím nevíme v jakých variantách. Do budoucna se chystá také artbook a vinyl se soundtrackem.