Kingdom Come: Deliverance II předvede na Gamescomu tučnou ukázku z hraní

Kdy se chystá vydání pokračování Jindřichova příběhu, zatím nevíme. Stále se s ním ale počítá na letošní rok, takže už je pomalu načase, aby nám Warhorse ze své novinky ukázali něco víc než jen naleštěný trailer. A přesně to uvidíme během letošního Gamescomu, který se koná od 21. do 25. srpna v Kolíně nad Rýnem. Hned první den veletrhu se budeme moci podívat na více než 20minutové video se záběry z hraní.

Už o den dřív, tedy 20. srpna, nás čeká malá ochutnávka na otevírací konferenci Opening Night Live, která startuje ve 20:00 našeho času. To ale pro fanoušky Kingdom Come ještě není zdaleka všechno. Spolu s vypuštěním dlouhé ukázky z hraní se také do světa rozletí dojmy novinářů, kteří si hru mohli osahat na nedávném eventu v Kutné Hoře. My jsme na něj bohužel pozvánku nedostali, takže si na další setkání s Jindřichem budeme muset počkat až do vydání. Skrz celý veletrh pak budou vývojáři odhalovat další podrobnosti. Věříme, že jednou z nich bude i vyhlížené datum vydání.