Kingdom Come: Deliverance II se předvádí v tučné ukázce. Za předobjednávku dostanete quest navíc, chystají se tři rozšíření

Jak Warhorse slíbili, tak také doručují. Máme tady 20minutovou ukázku z hraní druhého dílu Kingdom Come. Většina se točí okolo příběhové linky, kdy Jindřich verbuje schopné muže do řad rebelů, aby s jejich pomocí mohl pořádně zatopit Zikmundovi. Nejdřív se vydáváme do Bylan hledat Raňka, kde nás čeká nemilé překvapení a musíme se doslova brodit ve... exkrementech.

Ještě než se Jindra vydá po stopách Komára, dalšího ze slibných kandidátů, se nejdřív musí zastavit v lázních v Kutné Hoře. V ukázce můžete vidět, jak lidé reagují na to, že náš hrdina nevoní zrovna nejlépe. Toho, jak lze interagovat s ostatními, se týká další část. I tentokrát můžete být tím hodným rytířem, nebo naopak sprosťákem, který nejde pro nadávku daleko. V každém z těchto směrů ve dvojce dostanete spoustu nových možností.

Řada věcí zůstává stejná jako v prvním díle, ale u každé z nich došlo k posunu. Třeba během plížení můžete nepřítele odlákat zapískáním. Pokud má váš nepřítel při šarvátce štít, můžete mu ho rozbít, když do něj budete mlátit dostatečně dlouho. Přehledněji vypadá i samotné uživatelské rozhraní. Oceníme hlavně možnost rychle si měnit sety oblečení, kdy si sami vytvoříme několik variant Jindrova oděvu a nebude potřeba přehazovat každou část výstroje kus po kusu.

Spolu se včerejším teaserem byly spuštěny předobjednávky. Hru si můžete koupit s předstihem za 60€, krabicovka se dá v českých obchodech najít za 1 799 Kč, respektive za 1 499 Kč, pokud se bavíme o PC verzi. Zároveň je k dispozici i Gold edice, se kterou dostanete navíc Gallant Huntsman's Kit, balík s oděvem galantního lovce. Důležitější ale je Expansion Pass, který je součástí této edice. Zajistí vám přístup ke všem třem plánovaným rozšířením společně s čímsi zvaným Shields of Seasons Passing, což má být k dispozici rovnou při vydání hry.

Bonus dostanete i za předobjednávku jako takovou. Hned s vydáním ve hře najdete bonusový quest Lion's Crest, ve kterém se Jindra bude moci dostat ke zbroji a zbrani rytíře Bruncvíka, kterou doplní také čabraka pro koně. Warhorse si asi vzali trochu inspirace od Ubisoftu, který podobné věci praktikuje snad u každé nové hry. Alespoň že v případě KCD II platí, že quest navíc dostanete s předobjednávkou jakékoliv edice.

Zároveň byla představena i sběratelská edice, která má jít do předobjednávek brzy. Její dominantou je 30cm socha Jindřicha sedícího na Šedivce. Dostanete také exkluzivní látkovou mapu Kutné Hory a jejího okolí. Dále v balení najdete sadu odznaků, dopis naděje, který byl svěřen do rukou pana Ptáčka, a také sadu sběratelských karet. To vše zabalené ve fešné krabici společně s Gold edicí hry. Kolik bude sběratelka stát, zatím nevíme.