Kingdom Come: Deliverance II vyjde o týden dřív. Hra je hotová. Na konzolích nabídne dva grafické režimy

Už jsme si tak nějak zvykli, že se očekávané hry odkládají. Moc často se ale nestává, že by se datum vydání posunulo opačným směrem. Takový je ale scénář Kingdom Come II, jehož vydání se na PC, PS5 a XSX chystá na 4. února namísto dříve avizovaného 11. února. A není to jediná novinka, se kterou se komunitní manažer týmu Warhorse pochlubil. Hra je dokončená a pracuje se jen na dočišťování menších chyb.

Poděkoval také obrovskému zájmu od hráčů. Jen na Steamu si Kingdom Come II přidalo do seznamu přání milion z nich. Což je velmi slušné číslo vzhledem k tomu, že je řeč o jedné platformě.

S novinkami bude Warhorse pokračovat zítra na PC Gaming Show: Most Wanted, kde se ukáže příběhový teaser. Hned po prezentaci, která začíná ve 21:00 našeho času, vypustí do světa kompletní trailer společně s hardwarovými požadavky pro PC a také režimy grafického nastavení pro konzole.

A rovnou máme potvrzeno, že PlayStation 5 a Xbox Series X nabídnou režimy výkonu a grafiky. Podrobnosti neznáme, ale je vcelku jisté, že Kingdom Come II přeci jen poběží v 60 FPS i na konzolích. Pokud máte PlayStation 5 Pro, můžete očekávat ještě jeden grafický režim, který využije dodatečný výkon.