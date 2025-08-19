Kirbyho závody ukazují, v čem se budou lišit oproti Mario Kartu. Na startovní čáru dorazí v listopadu

Bylo trochu překvapivé, že Nintendo chce vydat další závodní hru krátce po novém Mario Kartu. Vývojář Masahiro Sakuraj nám ale dnes v obsáhlé prezentaci ukázal, čím se Kirby Air Riders budou oproti závodům s Mariem lišit. Na závěr jsme se dozvěděli i to nejdůležitější. Vydání hry můžeme očekávat 20. listopadu pouze na Switchi 2.
Základní mód Air Ride proti sobě postaví šest hráčů v okruhových závodech. Vybíráte si ze soupisky jezdců a létajících strojů. Každý se liší nejen svými statistikami, ale postavy i vozítka mají několik specialitek. Kirby je univerzální jezdec, zatímco King Dedede je neohrabaný, zato hodně vydrží. Do role jezdců se dostaly i méně známé postavy, jako je Starman nebo houbička Cappy.
Výběr stroje je také zásadní. Vedle statistik mají i odlišné styly jízdy a zrychlování. Základy jsou každopádně vždy stejné. Platí, že pro akceleraci nemusíte nic mačkat. Vedle páčky využijete pouze dvě tlačítka. S jedním driftujete či zapínáte boost a druhé je pro aktivaci speciálních schopností.
Některé postavy mají speciálku zaměřenou na rychlost, jiné se soustředí na útok proti ostatním hráčům. Třeba Kirby kolem sebe začne zběsile máchat mečem. Jelikož je řeč o Kirbym, ani v Air Riders nepřijdeme o jeho kopírovací schopnosti. Aby oproti ostatním jezdcům ale neměl výhodu, umí je používat celá soupiska.
Už od pohledu má hra rychlejší tempo než Mario Kart. Pokud by to na vás bylo moc, lze skrz nastavení pravidel zpomalit. Okruhové závody ale v Air Riders dle slov Sakuraje nejsou tím hlavním. To přijde až se City Trial, velmi oblíbenou záležitostí z původní Kirby Air Ride. Pět minut se pohybujete po otevřeném ostrově v oblacích, kde se až v 16 hráčích o vylepšení svého vozidla. Občas narazíte na náhodné události, jako jsou souboje v aréně či útok bosse.
Během shánění vylepšení můžete také přeskakovat na jiná vozidla, nebo se pokusit protihráče okrást o jejich vylepšení. Celé to vyvrcholí v jedné z mnoha disciplín, přičemž každá se zaměřuje na jinou statistiku. V dragu jde jen a pouze o rychlost. V souboji o nejdelší dolet se bez létání obejdete jen těžko.
Je docela zvláštní, že vývoj nezaštiťuje HAL Laboratory, interní studio Nintenda, které je podepsané pod Kirby Air Ride. Místo toho Sakurajův tým pracuje s Bandai Namco Studios. S nimi spojil síly už při tvorbě Smash Bros. pro WiiU a 3DS. Načasování vydání takhle krátce po Mario Kart World je zvláštní. Vypadá to ale, že Nintendo je přesvědčené, že se Kirbyho závody zvládnou dostatečně odlišit.