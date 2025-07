Kniha o zákulisí Blizzardu vyjde česky. Dočtete se o vývoji her, zrušených projektech i kontroverzích

Novinář Jason Schreier má za sebou dvojici knižních bestsellerů, které se dostaly i k nám v českém překladu. Po titulech Press Reset a Krev, pot a pixely loni vydal další, kde se věnoval minulosti, aktuální situaci a budoucnosti ve společnosti Blizzard Entertainment. Letos v listopadu vyjde v češtině, do obchodů ho dostane nakladatelství Host ve spolupráci s Xzone. V předprodeji ji můžete pořídit za 399 Kč, po vydání se bude prodávat za 499 Kč.

Originál vyšel pod názvem Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment, u nás se bude jmenovat Hrát fér: Vzestup, pád a budoucnost Blizzard Entertainment. Dočtete se v něm hromadu zajímavostí o těch největších projektech, které máme s touto společností neodmyslitelně spojené. Diablo, Warcraft a Starcraft jsou samozřejmostí, řeč přijde ale i na nedokončené projekty, mezi kterými je například před lety zrušený Titan.

Kniha se nevěnuje pouze hrám, dozvíte se detaily o fungování společnosti, vnitřní kultuře a Schreier se nebojí zabíhat ani do kontroverzí, které v moderních dobách Blizzardu nabíraly na četnosti. Na rozdíl od svých předchozích knih se tentokrát věnuje pouze jedné společnosti. Materiálu ale bylo dost na to, aby Play Nice nepůsobil jen jako chudší přírůstek.