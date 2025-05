Kodžimova další špiónská akce vyjde nejdřív za 5 let. Po dokončení se možná pustí do filmové tvorby

Je to jen pár dní, co ze studia Kojima Productions přišla zpráva o dokončení vývoje Death Strandingu 2. Tým se ale rozhodně nudit nebude, už totiž máme oznámené projekty OD, který vzniká ve spolupráci s Xboxem, a špiónskou akci Physint, na které opět Kodžima spolupracuje s PlayStationem. Právě jméno druhé hry padlo v rozhovoru pro francouzský magazín Le Film Français. Physint má být ještě daleko, s vydáním máme počítat za 5 nebo 6 let.

Původní otázka se přitom týká filmové tvorby a toho, jestli by si Kodžima chtěl sám film v budoucnu zrežírovat. Po odchodu z Konami prý dostal spoustu takových nabídek, ale jeho herní projekty mají přednost. Možná ale zváží pustit se do filmové tvorby, jakmile bude Death Stranding 2 a Physint dokončený. „To zabere zhruba 5 nebo 6 let. Možná potom se rozhodnu se pustit do filmu. S filmem jsem vyrostl. Režírování by pro mě bylo jakousi poctou. Kromě toho také stárnu a raději bych to udělal, dokud jsem ještě mladý.“

Vzhledem k tomu, že je vydání ještě hodně daleko, nedivili bychom se, kdyby se Physint chystal pro následující generaci PlayStationu. Zároveň je zajímavé, že se Kodžima vůbec nezmínil o hororovém projektu OD. O jeho tvorbě každopádně v blízké době budeme slýchat často. 26. června vychází Death Stranding 2 a začíná se také rýsovat filmová adaptace, kterou má pod palcem produkční společnost A24.