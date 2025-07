Kolekce starších Mortal Kombatů vyjde na konci září. Datum omylem prozradil Xbox v předstihu

Kolekce klasických bojových her jsou v posledních letech populární. Zasadil se o to hlavně Capcom, který takových balíků vydal několik. Letos se přidá studio NetherRealm s Mortal Kombat: Legacy Kollection. Představila se nám na začátku června ve stručném traileru, který přislíbil letošní vydání. Přesné datum prozradil Xbox ve své aplikaci, kde na kartě hry jasně uvádí 30. září, což vedle Xboxu bude platit i pro PC, PlayStation a Nintendo.

Legacy Kollection obsahuje první čtyři hlavní díly série Mortal Kombat včetně Ultimate verze trojky a menších odboček pro tehdejší kapesní konzole. Díky kolekci si všechny hry budeme moci zahrát až v rozlišení 4K s podporou rollback netcodu, který je v dnešní době standardem pro bojové hry a už si bez něj jen těžko dokážeme představit online hraní. Přibydou také nové možnosti nastavení, jako je jednoduché odemčení skrytých postav, úpravy pravidel a pohrát si můžete i s vývojářskými pomůckami.

Vedle samotných her je součástí kolekce i nový dokument o historii vývoje z produkce Digital Eclipse. Je ale velká škoda, že nabídka her není rozsáhlejší. Všechny hry z kolekce jsou totiž stále běžně dostupné na PC, což se nedá říct o novějších 3D dílech, které vyšly pouze na starší konzole. K Deadly Alliance nebo Armageddonu se dnes nemáme šanci dostat, a právě to jsou díly, jejichž návrat bychom uvítali nejvíc. Snad se v budoucnu dočkáme druhé Legacy Kollection.

Na oficiální potvrzení data vydání nebudeme muset čekat dlouho. O víkendu probíhá EVO, největší turnaj v bojových hrách. Kromě toho, že se ti nejlepší hráči poperou o titul v řadě různých her, si většina vývojářů z tohoto odvětví každoročně připravuje nová oznámení. NetherRealm nebude chybět, i když o jejich Mortal Kombat 1 není zrovna velký zájem.