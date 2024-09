Konami osvobodilo další díly Castlevanie z konzolového vězení. Tři hry z éry Nintenda DS vyšly v jedné kolekci

Série Castlevania patří mezi naprosté klasiky. Dlouhou dobu jste se k řadě jejích dílů nemohli dostat na současných platformách. To se postupně mění. Nejdřív vyšla Anniversary Collection s osmi úvodními tituly. Následovala Advance Collection, díky které se na PC a dnešní konzole dostaly díly, které původně vyšly na Game Boy Advance. Nyní už si můžete pořídit další balík, tentokrát nazvaný Castlevania Dominus Collection. Po necelých dvou dekádách tak trojice dílů z Nintenda DS vychází i na dalších platformách. Cenově vychází na 625 Kč.

Dominus kolekci najdete na PC, PlayStationu, Xboxu a na Switchi. Díly Dawn of Sorrow, Portrait of Ruin a Order of Ecclesia se bohužel nedočkaly žádné větší péče. Alespoň si je budete moci zahrát v původní podobě bez jakýchkoliv změn. Konami se u těchto portů ani nijak nepáralo s tím, že DSko mělo dva displeje. Údaje z dotykové obrazovky v kolekci uvidíte prostě a jednoduše vedle okna se samotnou hrou. Alespoň že máte několik možností, jak si rozložení obrazu nastavit.

Do her samotných se přímo nezasahovalo. Pouze přibylo pár vychytávek, které najdete v každé podobné kolekci. Nechybí třeba možnost kdykoliv rychle hru uložit nebo si po nevydařeném pokusu hraní převinout o pár vteřin zpět. V menu pak kromě her samotných najdete i řadu bonusů, jako je galerie s materiály z vývoje nebo přehrávač hudby z každého dílu.

Součástí kolekce je ještě jeden titul, ke kterému se také nebylo v minulosti jednoduché dostat. Haunted Castle je původní arkádovka, ze které se Castlevania zrodila. Buď si můžete zahrát její originál, nebo je k dispozici i vylepšená verze. Co ale stále na současných platformách trestuhodně chybí, je Castlevania: Symphony of the Night, která se považuje za naprostý vrchol série. Na PlayStationu a Xboxu ji ještě stále najdete, ale PC verze jsme se zatím nikdy nedočkali. Ani na Switchi bychom touto klasikou nepohrdli.