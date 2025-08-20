Konec sexuálního chování v Robloxu. Po další žalobě se zpřísňují pravidla pro ochranu dětí

Roblox zpřísňuje pravidla pro romantický a sexuální obsah. Největší změnou je výslovný zákaz náznaků sexuálního chování. Zakázané tedy nejsou jen jasné projevy sexuality, ale i gesta, emoce či interakce, které sexuální aktivitu implikují. Vše Roblox posoudí jako porušení pravidel. Oznámení doprovází příslib dalších kroků k bezpečnějšímu prostředí v reakci na sílící tlak rodičů i úřadů.
Virtuální místa pro setkávání zobrazující soukromé prostory jako ložnice či koupelny budou dostupné pouze uživatelům, kteří prošli ověřením totožnosti a je jim 17 a více let. Stejné omezení se dotkne i lokací určených dospělým, například barů a klubů. Také autoři těchto světů budou muset projít věkovým ověřením. Prostory, které nemají rating s vytyčenou věkovou hranicí, navíc budou dostupné pouze vývojářům, dokud nezískají potřebný štítek vyplněním dotazníku.
Roblox zároveň nasazuje technologii pro detekci porušujících scén. Systémy mají umět automaticky odpojit konkrétní server, kde se hromadí nevhodné uživatelské výtvory, jako jsou sprosté obrázky. V ideálním případě by pak měl autor mít možnost upravit design. Praxe ale zatím vypadá trochu jinak. Dle ohlasů hráčů systém zablokoval i komunitní tvorbu, která do těchto kategorií nespadala. Je tedy nejspíš potřeba čas, než se vychytají všechny mouchy. S tím se pojí i vznik komunitní rady, která má systém zefektivnit.
Změny přicházejí poté, co stát Louisiana minulý týden podal na Roblox žalobu kvůli ochraně dětí. Společnost obvinění odmítá. Jisté je, že věková verifikace, striktnější označování a automatizované moderování budou mít dopad na část sociálních světů i na proces publikace nových projektů.
Není to první a nejspíš ani poslední soudní spor. Podobné procesy začaly už před třemi lety například v Kalifornii nebo v San Franciscu. Problémy se netýkají jen pravidel pro ochranu dětí, některé žaloby směřovaly na monetizaci a porušení práv. Ať další žaloby dopadne jakkoliv, Roblox určitě nikam nezmizí. V současnosti patří mezi nejpopulárnější hry. Stala se z něj více než hra, je to platforma pro tvůrce i hráče zároveň. Podle posledních odhadů má Roblox měsíčně zhruba 380 milionů uživatelů.