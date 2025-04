Kooperační akce od tvůrců Alana Wakea vyjde v červnu. FBC: Firebreak bude v nabídce Game Passu Ultimate a PS Plus Extra

Remedy kromě pokračování Controlu a předělávek Maxe Paynea pracují také na FPS akci FBC: Firebreak. Na její vydání nebudeme čekat moc dlouho. Během včerejšího streamu totiž vývojáři oznámili, že vydání plánují na 17. června pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Stále také platí, že Firebreak bude rovnou při vydání v nabídce Game Passu Ultimate a dražších variant předplatného PlayStation Plus.

Pokud u vás předplatná nemají místo, tak si hru v základní edici pořídíte za 39,99€, tedy nějakých 1 000 Kč. Vedle toho bude v prodeji i o 10 eur dražší digitální Deluxe edice, jejíž součástí je balík exkluzivních kosmetických předmětů a prémiových voice packů, které vám dají do začátku širší možnosti úprav vaší skvadry.

FBC: Firebreak je postavený jako live-service hra, takže do něj postupně bude přibývat nový obsah. Ten hráči získají skrz systém zvaný Requisitions. Výbavu a kosmetické doplňky dostanete jednoduše tak, že budete hrát. Do této kategorie spadají zbraně, výzbroj nebo třeba spreje. Vše je možné odemknout za měnu, kterou získáte za odehrané mise. Ve Firebreaku nenajdete žádné časově omezené nabídky ani obchod s rotací předmětů. Jakmile je jednou věc přidaná do hry, můžete ji získat kdykoliv.

Po vydání bychom se do konce letošního roku měli vedle nových kousků výbavy dočkat také dvou nových práciček, což jsou v případě Firebreaku mise s vysokou mírou znovuhratelnosti, přičemž Remedy s přidáváním plánuje pokračovat i příští rok. Všechny tyto přídavky dostanou majitelé hry zdarma. Jedinou placenou záležitostí ve hře budou kosmetické serepetičky, které nijak neovlivní hratelnost.

Zdroj videa: Remedy