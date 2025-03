Kosmický horor Cthulhu navštíví herní svět hned dvakrát. Chystá se příběhovka a kooperační akce z prokleté džungle

Hledání vstupu do podsvětí v hlubinách džungle

První z nich je kooperační záležitost The Mound: Omen of Cthulhu od ACE Teamu, kde se parta čtyř hráčů vydá do husté džungle, která sama o sobě ohýbá realitu na každém kroku. Vydání máme očekávat ještě letos na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Při pohledu na trailer nám The Mound připomněl multiplayerovky ze světa Warhammeru. Tady ale nebudeme pobíjet hordy Chaosu ani humanoidní krysáky. Místo toho na nás džungle pošle ďábelské potvory a zamotá naši hlavu halucinacemi. Proto se klidně může stát, že členové party namíří zbraně jeden proti druhému. Riziko ale stojí za to. Kdesi v těchto nehostinných krajinách se skrývá brána do podsvětí, skrz kterou se dostaneme k nedozírnému bohatství.

Čím hlouběji se dostáváme, tím horší horory nám džungle bude předhazovat. Přesně to bychom očekávali od hry inspirované Lovecraftovou tvorbou. Autoři slibují, že v The Mound bude záležet na komunikaci znatelně víc, než v ostatních hrách tohoto typu. Jeden člen party s halucinacemi může znamenat rychlý konec celé výpravy.

Nevysvětlitelné jevy ohrožují svět

Druhou oznámenou hrou, kde nás Cthulhu pořádně chytí pod krkem, je Cthulhu: The Cosmic Abyss. Pracuje na něm tým Big Bad Wolf, autoři zajímavé příběhovky The Council a méně povedeného Swansongu z univerza Vampire The Masquerade. I jejich další hra je zaměřená na příběh. Co se skrývá v temných vodách, uvidíme až v příštím roce taktéž na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X.

Píše se rok 2053 a záhady se dějí po celém světě. Podivnosti, které nikdo nedokáže vysvětlit, ohrožují celé lidstvo. Jelikož na povrchu už nezbývá mnoho zdrojů, rozhodly se korporace více prozkoumat hlubiny moří a oceánu. Netušily ale, co svými činy mohou probudit z dlouhého spánku.

My jednu takovou misi uvidíme z pohledu agenta Noaha. Tajná divize Interpolu Ancile ho vyslala prošetřit incident, během kterého se ztratila parta horníků. Zpočátku nemá nejmenší tušení, že ho stopy horníků dovedou do prastarého města R'lyeh, kde na něj hrozba šílenství útočí ze všech stran.