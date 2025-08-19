Kovářské rozšíření pro Kingdom Come 2 vyjde na začátku září. Konečně budeme mít kam nasypat našetřené groše

Během Opening Night Live se v rychlosti představilo druhé rozšíření pro Kingdom Come: Deliverance 2. Odkaz kovárny se bude týkat (překvapivě) kovařiny. Jindřich se stane vlastníkem kutnohorské kovárny, která má ale už to nejlepší dávno za sebou. Nebudeme muset čekat dlouho, než se sami chopíme kladiva. Rozšíření vychází 9. září pro PC, PS5 a XSX. Pokud jste si pořídili Gold edici nebo dodatečně dokoupili Expansion Pass, nic navíc za něj platit nemusíte.
Warhorse zatím moc konkrétních informací o obsahu neprozradili, ale útržky v traileru stačí na to, abychom si udělali jasnou představu. Nejde jen o obnovu kovárny, dostaneme do rukou i vlastní bydlení, které také bude potřeba dát do pucu. Jestli máte příběh dohraný a kapsy vám přetékají groši, v tomto rozšíření se určitě bude hodit každý z nich. Ostatně i první Kingdom Come z vás s rozšířením o obnově Přibyslavic vytáhlo pěkných pár tisíc a Kutná Hora také není levný kraj.