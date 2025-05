Kovbojka Red Dead Redemption 2 by se mohla dostat na Switch 2. Mluví se i o vylepšení pro ostatní konzole

Řada her, které vyšly během minulé generace konzolí, dostala update, se kterým využily silnější hardware PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Red Dead Redemption 2 v tomto výčtu ale chybí a hráči po vylepšení volají už roky. Možná že konečně přišel ten správný čas. Podle zdrojů blízkých studiu Rockstar Games se má update pro obě konzole připravovat na letošní rok. S informací přicházejí weby GameReactor a Nindenduo.

Není to ale jediná informace, která nově prosakuje na veřejnost. V přípravě je podle několika zdrojů i Red Dead Redemption 2 pro Nintendo Switch 2. Není tajemstvím, že má být nová konzole Nintenda hojně podporovaná společnostmi třetích stran a Rockstar v tomhle ohledu není nováček. Na původní Switch dříve vydali definitivní trilogii GTA, L.A. Noire a první Red Dead Redemption.

Jako obvykle u takových případů upozorňujeme, že je lepší mít se na pozoru a brát tyto informace s rezervou. Přeci jen se leccos může změnit a vše, co se do světa dostane neoficiální cestou, neodpovídá vždy realitě.

Vydavatelství Take Two ale určitě se svými vydanými hrami cosi chystá. Tento týden během reportu pro investory mimo jiné padlo, že plánuje vydat "4 nové iterace dříve vydaných titulů", čemuž by nová verze RDR 2 přesně odpovídala. Mimo to se spekuluje také o příchodu Grand Theft Auto IV na Switch a PlayStation 4 v podobném stylu, jako tomu bylo při portování prvního Red Dead Redemption. Ani v tomhle případě ale nejde o oficiální informaci.