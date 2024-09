Které hry budou těžit ze síly PlayStation 5 Pro? Vylepšení bude znatelné u tisícovek titulů

Oznámení výkonnější varianty pátého PlayStationu proběhlo bleskově. Během 9minutové prezentace se mihlo několik her, které budou na modelu Pro vypadat a běžet lépe díky vyššímu výkonu a novým technologiím. Řada již vydaných titulů dostane s uvedením konzole 7. listopadu patch zdarma, který jim dovolí nové možnosti využít. Poznáte je podle značky PS5 Pro Enhaced.

Výčet několika her PlayStation zmiňuje na svém blogu. Ve výsledku jich ale bude mnohem víc. Předpokládáme, že můžeme počítat se všemi first-party tituly. Nedávno také mělo začít platit pravidlo při schvalovacím procesu her na PS5, že každá novinka musí nějakým způsobem využít dodatečnou sílu Pro verze. Ukázky toho, co vše její výkon dokáže, bychom tedy měli vidět rovnou s příchodem na trh.

Hry, které dostanou Pro patch Alan Wake 2

Assassin's Creed Shadows

Demon's Souls

Dragon's Dogma 2

Final Fantasy VII Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel's Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Rozdíly při hraní bychom ale měli pozorovat i bez toho, aby vývojáři museli pro svou hru vydávat jakýkoliv patch. O to se postará technologie PS5 Pro Game Boost, která má ovlivnit přes 8 500 titulů dostupných na PS5 ať už nativně, či přes zpětnou kompatibilitu. V mnoha případech by se u her, které dříve měly problémy s kolísavým frame ratem, jejich stav měl zlepšit.

Stejně tak při využití dynamického rozlišení bude spodní hranice o něco výš. Hry určené pro PlayStation 4 pak budou moci využít Enhanced Image Quality. Zlepší se tak jejich základní rozlišení. V tomto ohledu jsme ale zatím nedostali žádné příklady titulů, které budou tuto možnost využívat.