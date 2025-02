Které hry vycházejí v únoru 2024: Kingdom Come: Deliverance 2, Civilization 7, Avowed a další

Tento měsíc toho bude trochu míň, ale očekávaných novinek je i přesto požehnaně. Zase nás přišel navštívit Jindra, jehož příběh bude stačit na to, abyste měli co dělat celý únor.



Kingdom Come: Deliverance 2 Datum vydání: 4. února

4. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Jindřich s panem Ptáčkem vyrážejí na Trosky. Jen se jim doručení zprávy od pánů z Lipé úplně nepovede, a tak začíná další kapitola eskapád v českém středověku. Tentokrát se to na rozdíl od prvního dílu neobejde bez oficiálního českého dabingu, a to jak na PC, tak na konzolích. I když Kingdom Come: Deliverance 2 nepřichází s revolučními změnami, vylepšuje většinu aspektů hratelnosti. Základní systémy, jako je kriminalita, jsou propracovanější. Jakmile vás párkrát někdo přichytí při činu, jdete na pranýř. A v horším případě můžete skončit na oprátce. Hráli jsme Kingdom Come: Deliverance 2. Toulky Českým rájem jsou takřka bezchybné Příběh, během kterého potkáte řadu historických postav, se odehrává v okolí hradu Trosky. Z něj se následně přesuneme do Kutné Hory. Svět je tak dvakrát větší než v jedničce, a navíc je ho radost prozkoumávat díky perfektnímu zpracování české přírody. Lesíky, rybníky, paloučky a tábořiště okolo cest skrývají spoustu věcí, které můžete objevit.

5. února Platformy: PC Pokračování známé Crypt of the NecroDancer je opět založené na hudebním rytmu. Rift se ale více blíží k tradičním hrám tohoto typu. Tentokrát nemusíte procházet dungeony a využívat hudby k tomu, abyste vyzráli nad nepřítelem a ve správný moment mu zasadili fatální ránu. Soubojům se ale stále nevyhnete. Proti monstrům bojujete klasickým stylem, kdy stačí ve správný moment stisknout správné tlačítko. V hlavní roli je opět Cadence, která je vtažena do podivného neprozkoumaného světa. Rift of the NecroDancer nabídne v základu přes 30 skladeb, přičemž si komunita může tvořit vlastní díky oficiálním nástrojům. Vedle kampaně se pak můžete také předhánět v celosvětových žebříčcích. A aby vás hraní neomrzelo po prvním průchodu, vývojáři přidali také Remix mód, který vám bude předhazovat čerstvé beatmapy a denní výzvy.

11. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Sedmou Civilizaci jsme už měli možnost vyzkoušet a dojmy jsou vcelku pozitivní. Největší novinkou je bezesporu možnost svůj národ rozvíjet různými směry při přechodu mezi epochami. Vůdcové navíc tentokrát nejsou svázaní jen s jedním národem, takže jejich bonusy můžete nakombinovat s kýmkoliv. Obměnou prošla také grafická stylizace. Zatímco předchozí díl ji zjednodušil a udělal ji komiksovější, Civilizace VII se vrací k více realističtějšímu pojetí, což platí jak u samotných měst, tak u modelů vůdců. Na výsledek se hezky kouká, a navíc podle našich dojmů je na tom s optimalizací hra také dobře. Hráli jsme Civilization 7. Návrat legendární grand strategie je příjemnou žánrovou evolucí Stejně jako předchozí díly se bude i sedmá Civilizace v budoucnu rozšiřovat. Vývojáři rovnou nastínili, co chystají do budoucna, a rozšíření můžete získat v rámci některé z dražších edicí. Sem spadají například nový lídři, téměř 10 dodatečných civilizací a spousta kosmetických bonusů.

14. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Loni začátkem roku se Lara Croft vrátila ve vylepšených verzích prvních tří dílů a Aspyr nezastavuje. Další kolekce obsahuje následující tři díly, ve kterém lovkyně pokladů navštíví další kouty světa. Navštívíme třeba Káhiru, Řím nebo Paříž. A to vše ve vylepšeném grafickém kabátku. Důležitější, než grafika je v tomhle případě vylepšené ovládání. Akční adventury si prošly nemalými změnami a úpravy pro pohodlnější hraní určitě budou potřeba. Podobně jako u předchozí kolekce budete i tentokrát mít možnosti kdykoliv přepnout mezi původní a novou grafikou. Největší péče se z této trojice dílů dočká nejspíš The Angel of Darkness. Mezi fanoušky nebyl příliš oblíbený. Vývojáři v něm ale vidí nevyužitý potenciál a v kolekci do něj přidají obsah, který byl původně vystřižený. Budeme si tak moci projít nepoužité části některých úrovní a uslyšíme také vystřižený dabing.

18. února Platformy: PC, Xbox Series S|X Avowed se odehrává ve světě Living Lands, který jsme poprvé navštívili v sérii Pillars of Eternity. Místo izometrického RPG ale tentokrát půjde o akčnější záležitost z pohledu první osoby, kde proti potvorám budeme bojovat chladnými zbraněmi, kouzli i střelnými zbraněmi. Ostrov, na kterém bychom měli strávit pěkných pár desítek hodin, se nachází na samotném okraji Living Lands. Naším úkolem je rozkrýt záhadu o epidemii šířící se po celém kraji. Jako v každém správném RPG ale dojde i na řadu vedlejších příběhů, jejichž výsledek sami ovlivníme vlastními rozhodnutími. Vyprávění bude proložené akčními souboji, které v nejednu chvíli připomínají Skyrim. Hlavní protagonista v Avowed ale bude o něco flexibilnější. Rychle můžete přehazovat mezi několika připravenými sety výbavy. Bleskově tak můžete meč a štít vyměnit za kouzelnou hůlku nebo pistoli.

21. února Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Šílený spin-off série Like a Dragon zkombinuje japonské podsvětí s pirátstvím. Madžima zvládne nejen spojit svoje bojové umění s šavlemi a bambitkami, zároveň se houpe na vlnách s jeho posádkou. Studio Ryu Ga Gotoku pirátění vzalo seriózně, a tak plavby budou hrát důležitou roli. Přepadávání dalších posádek je samozřejmostí. Každý poklad se bude hodit, protože naši kocábku si budeme moci náležitě vylepšit a upravit její vzhled. Ty pravé poklady, nebo tedy spíš hromada peněz, na Madžimu čeká ve zdejší pirátské zátoce, kde pevnou rukou vládne královna Michelle. Havajští piráti potěší fanoušky, kterým sérii Yakuza chybí akční souboje. Právě k nim se vrací a tahové bitky jako v loňském Infinite Wealth tady nenajdete. Madžima to s čepelemi umí výborně, to už nám mnohokrát předvedl v minulých dílech. Tentokrát místo nožíku dostane do ruky šavli, ale proti nepříteli si vystačí i s vlastními pěstmi.

27. února Platformy: PC, Nintendo Switch Návraty oblíbených klasik jsou osvědčeným způsobem, jak přilákat zaryté fanoušky i nové hráče. O další z takových kousků se pokusí Konami, které chce udělat radost kartičkářům. Yu-Gi-Oh patří i po řadě let mezi špičku a ve světě videoher se toto jméno objevovalo velmi často. Pokud vám tedy nevoní současné Duel Links nebo Master Duel, tady najdete celkem 13 klasik. I když výčet kolekce uvádí o jednu víc, ve skutečnosti se tam jeden titul opakuje. Je to kvůli tomu, že Yu-Gi-Oh! Duel Monsters 6: Expert 2 bude k dispozici pouze v japonštině. Najdete tady ale i verzi s dalšími jazyky pod názvem Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition: Starway to the Destined Duel. Je důležité říct, že nejde pokaždé jen čistě o kartičky. Některé hry šly více směrem k žánru RPG. Ale i v nich samozřejmě váš balík sehraje důležitou roli. Zásadním prvkem kolekce je také možnost online hraní. S vydáním ji ale nebudou mít všechny hry, ale to by se mělo v budoucnu změnit.

28. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Lov monster nás v novém velkém díle zavede do neprobádaného regionu. Dlouho se předpokládalo, že v něm žijí jen nebezpečné potvory, ale ukázalo se, že si i v nehostinné poušti dokázali najít útočiště skupiny lidí. My sem vyrážíme se zachráněným chlapcem, kterému pomáháme najít cestu domů a zároveň hledáme potvoru, která má na svědomí napadení jeho vesnice. Monster Hunter Wilds ještě víc klade důraz na element otevřeného světa. Na lovy se nutně nemusíte vydávat ze základny. I když je to stále nejlepší varianta, protože dostatek zásob je nezbytný. Kontrakty na trofeje velkých monster ale jednoduše získáte tak, že s některou z nich přijdete do křížku. Pokud byste si náhodou vybrali příliš složitou kořist, vypálením světlice povoláte na pomoc další hráče. Hráli jsme Monster Hunter Wilds. Další velký lov může zkazit jen nedotažená optimalizace Souboje jsou to náročné, ať už po stránce ovládání soubojového systému, tak množství času, který musíte do lovu silnějších monster dát. Největší výtky po prvním betatestu směřovaly hlavně k optimalizaci hry. Na PC budete potřebovat našlapanou sestavu, zatímco na konzolích působí obraz při preferenci výkonu dost rozmazaně. Alespoň že na podněty ohledně hratelnosti Capcom reaguje. Vrátí se tak mechanika hit-stoppingu.

28. února Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Na závěr únoru můžete vyrazit na green. 2K vydává další ročník své golfové hry s oficiálními licencemi. Podařilo se jim tentokrát získat i ty největší turnaje, jako jsou US Open Championship, Open Championship a PGA Championship. V každé z nich budete moci odpalovat v kůži známých golfistů, nebo máte možnosti si vytvořit vlastního v režimu MyPlayer. U sportovních her je zvykem, že se základy nemění, ale tvůrci chtějí alespoň upravit nebo vylepšit hratelnost. To v případě PGA Tour 2K25 znamená mechanika EvoSwing. Díky ní budete moci využít nové typy střel. Vylepšení dozná také fyzika chování míčku, a to jak ve vzduchu, tak při kutálení na zemi. Kromě klasických režimů, jako je kariéra nebo multiplayer, se můžete pustit také do budování vlastního hřiště. Přímo ve hře najdete Course Designer s novými nástroji, povrchy a objekty, díky kterým můžete vytvořit variabilnější hřiště než v předchozích ročnících.

