Které hry vyjdou v březnu 2025: Assassin's Creed Shadows, kooperační Split Fiction, nadějný Atomfall a další

1 / 16



Age of Mythology Retold Datum vydání: 4. března

4. března Platformy: PlayStation 5 Loňská strategie od Microsoftu je jednou z prvních her z další vlny portů titulů Xbox Game Studios. Už Age of Empires dokázalo, že se na konzolích tento druh strategií dá hrát víceméně bez problému. V Age of Mythology se do klasického stavění a válčení přidávají navíc božstva z různých částí světa. S vydáním verze pro PlayStation navíc rovnou vychází i rozšíření Immortal Pillars. Už v základu je ve hře k dispozici také národ Atlanťanů, který původně přišel až s rozšířením The Titans. Pokud je řeč o úplných novinkách, tak i těch tady pár najdeme. Součástí dražší edice je například balík New Gods, se kterým budeme moci uctívat severského boha Freyra. Recenze hry Age of Mythology: Retold. Návrat legendární strategie osloví i nováčky Tím hlavním ale bude i tentokrát příběh Arkantose, který nás v předělané kampani provede Řeckem, Egyptem i severskými kmeny, kde i prostý dělník je schopný zastat roli válečníka na bojišti. Každý z národů má díky různým bohům odlišné bonusy, což obzvlášť hraní v multiplayeru dělá zajímavější.

Pokračování 2 / 16 Two Point Museum Datum vydání: 4. března

4. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Nejdřív to byla nemocnice, poté jsme se přesunuli na vysokoškolský kampus. Tým Two Point se svojí sérii ujetých tycoonů pokračuje do dalšího neobvyklého prostředí. Čeká vás kompletní správa muzea. Není to jen o udržování sbírek a nabírání zaměstnanců. Svůj tým musíte také vyslat do terénu shánět vzácné exponáty. Pod palcem máte zkrátka všechno. Když už nějaký pěkný artefakt do své expozice získáte, je potřeba se o něj náležitě starat, ať se hned neošoupe. Nemusí to ale být jen o historických vykopávkách. Můžete klidně usednout do křesla ředitele muzea zabývajícího se podmořským světem, vesmírem nebo duchařinou. Recenze hry Two Point Museum. Staňte se správcem muzea historie, vesmíru či podmořského světa Stejně jako u předchozích Two Point her i tentokrát platí, že grafika je výrazně stylizovaná a tvůrci neberou nádech hry vážně ani v nejmenším. Za milou grafikou se ale skrývá vcelku komplexní manažerská simulace, kde se můžete prodírat spoustou tabulek a pokusit se optimalizovat fungování muzea, aby byl jeho úspěch co největší.

Pokračování 3 / 16 Knights in Tight Spaces Datum vydání: 4. března

4. března Platformy: PC Taktické tahovky vám nejsou cizí a máte rádi netradiční stylizaci? Rytíři v úzkých prostorách spadají do obou těchto kategorií. I když si můžete naplánovat každý jeden krok, souboje budou řádně intenzivní. Prostoru pro manévrování totiž opravdu moc není, a navíc také musíte dobře zahrát své karty. Do rukou se vám může dostat 300 různých karet. Některé jsou unikátní pro danou třídu, jiné představují lepší vybavení. Užitečné budou také karty pro přímý útok proti nepříteli nebo naopak s dalšími posílíte vlastní svěřence. Jelikož Knights in Tight Spaces spadá do rogue-like žánru, se smrtí posledního člena party musíte začít zase od začátku. Kromě tradičního režimu, kdy se budete snažit probít až k závěrečnému bossovi, tady najdete i nekonečný režim, který má kvůli své obtížnosti být jen pro opravdové stratégy. Vedle toho se můžete také poprat s ostatními hráči v každodenních žebříčcích o to, kdo to se svými rytíři a kartami na ruce umí nejlépe.

Pokračování 4 / 16 FragPunk Datum vydání: 6. března

6. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Concord dopadl tragicky, ale Marvel Rivals ukázalo, že o hrdinské týmovky je mezi hráči stále velký zájem. O zopakování jejich úspěchu se pokusí studio Bad Guitar se svojí pestrobarevnou FPS akcí Fragpunk, která bude fungovat na modelu free-to-play. Postaví se proti sobě dva pětičlenné týmy s balíkem karet v kapse. Karty budou hrát zásadní roli. Jejich použití ovlivní základní mechaniky fungování hry během daného kola. Bude jich přes stovku a do kombinací musíte započítat i to, že si volíte i z různých hrdinů a zbraní. Možných kombinací je tedy hromada. Po použití jedné karty vyskočíte dvakrát výš než obyčejně. Další na jedno kolo zvětší hlavy modelů postav, takže pro vás bude jednodušší trefit headshot. Anebo si rovnou můžete s nepřátelským týmem prohodit role a namísto obrany daného bodu mapy na něj budete útočit.

Pokračování 5 / 16 Split Fiction Datum vydání: 6. března

6. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Pro hraní této hry budete potřebovat parťáka či parťačku. Sami si Split Fiction nezahrajete. Tvůrci po A Way Out a It Takes Two přicházejí s dalším kooperačním dobrodružstvím. Tentokrát si prožijeme příběhy dvou nadšených spisovatelek, které se snažil obalamutit vydavatel. Jenže se všechno semlelo tak, že skončily ve světech, které samy vytvořily. Joseph Fares, známý svým citátem “fuck Oscars”, o Split Fiction říká, že je to milostný dopis všemu, co na hrách miluje. Proto tady najdeme hromadu odkazů a každá z úrovní se liší jak vzhledem, tak mechanikami. Split Fiction má být nabité akcí po okraj. V traileru můžeme vidět například let na drakovi nebo jízdu na motorce v supermoderním městě. Podobně jako u předchozích her studia Hazelight bude i tentokrát možné použít Friend’s Pass. To znamená, že z dvojice si musí hru zakoupit pouze jeden hráč. U Split Fiction navíc nezáleží na platformách. Hra podporuje crossplay, takže sami můžete hrát na PC, zatímco váš spoluhráč se k vám bez problému připojí z konzole.

Pokračování 6 / 16 Rise of the Ronin Datum vydání: 11. března

11. března Platformy: PC Už od loňského vydání bylo jasné, že Rise of the Ronin je pro PlayStation pouze časovou exkluzivitu. Zanedlouho si tedy příběh z období feudálního Japonska budou moci vychutnat i PC hráči. I když za ním stojí tvůrci tuhé série Nioh, tentokrát je obtížnost přívětivější. V Rise of the Ronin se nebudeme muset držet toho, jak je psáno v historických knihách. Příběh se vyvíjí rozdílně podle vašich rozhodnutí, která mohou znamenat smrt nebo přežití důležitých postav. Svět je otevřenější i v ohledu průzkumu. Kromě koně může hlavní hrdina využívat i kluzák. Recenze hry Rise of the Ronin. Návštěva historického Japonska, které k dokonalosti chybělo málo Nejdůležitější součástí hratelnosti jsou souboje. I když podle záběrů může vypadat jako souls-like záležitost, ve skutečnosti má Ronin blíž k akční adventuře. Během boje můžete vystřihávat různé parádičky odlišné podle toho, jakou zbraň zrovna používáte. Důležitou mechanikou je také obrana a odrážení útoků, na kterých byl postavený Wo Long, další výborná hra tohoto studia.

Pokračování 7 / 16 Wanderstop Datum vydání: 11. března

11. března Platformy: PC, PlayStation 5 Snad nikdo by si na první dobrou netipl, že tenhle simulátor čajovny vytvořil autor unikátu The Stanley Parable. Sám říká, že po vymýšlení všemožných scénářů a příběhových větví, na které by hráč mohl narazit, se chtěl pustit do něčeho klidnějšího. Wanderstop vypadá jako příjemná oddechovka, ale pořád se nám nechce úplně věřit, že se pod pokličkou neskrývá něco víc. V základu se každopádně opravdu budeme starat o čajovnu. Návštěvy hostů a přípravu jejich objednávek bude doprovázet příběh, jehož hlavní představitelkou je Alta. Dříve bývala neohroženou válečnicí, ale z nám neznámého důvodu pověsila zbroj na hřebík a otevřela si obchůdek, který jí pomůžeme dále rozšiřovat a opečovávat. Nemyslete si, že je to jen o zalití pytlíku s čajem horkou vodou. Bylinky si nejdřív sami musíte vypěstovat. Každý návštěvník preferuje trochu jiný mix. Zastavují se u vás dobrodruzi a obchodníci z různých krajů a uspokojit chuť každého z nich může být výzva. V mezičase pak zbyde prostor na úklid či dekorace vašeho stavení.

Pokračování 8 / 16 WWE 2K25 Datum vydání: 14. března

14. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Nový ročník zápasení v WWE slibuje ještě větší show než posledně. V soupisce bojovníků a bojovnic se sejde přes 300 jmen, které se za dekády dlouhou historii objevily v ringu. Nechybí stálice, jako je Undertaker, Cody Rhodes, Jade Cargill nebo Seth Rollins. Ty nejslavnější okamžiky si budete moci prožít v novém režimu Bloodline’s Dynasty. Vším vás bude provázet moderátor Paul Heyman. Snad všechny stávající herní módy se dočkají vylepšení. V MyRise se spojují boje ženských a mužských hvězd dohromady. Společně se poperou o to, kdo nakonec stane v čele celého univerza WWE. Manažerský režim MyGM měl loni očividně úspěch, protože se v tomto ročníku dočká důležité novinky. Tady namísto bojovníka ovládáte celou organizaci. Na pozadí budete tahat za nitky ve snaze vytvořit tu nejefektnější show. Nově se budete měřit i s dalšími hráči v online multiplayeru.

Pokračování 9 / 16 MLB The Show 25 Datum vydání: 18. března

18. března Platformy: PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Nové vychytávky si chystá i letošní ročník baseballu MLB The Show. I po tolika letech stále platí, že si ho zahrajete jen na konzolích, PC verze je opět v nedohlednu. Tento ročník slibuje o něco větší posun k realitě díky systému ShowTech. S ním budou animace hráčů o poznání rozmanitější a své schopnosti můžete otestovat s náročnější obtížností G.O.A.T. Předělaná je i Road to the Show. Začínáte jako nováček, propracováváte se skrz nižší ligy. Vaším cílem je samozřejmě samotný vrchol MLB. Svého hráče si budete moci uzpůsobit výrazněji díky přepracovanému systému atributů a perkům, které mu jasně vytyčí jeho herní styl. Jako každá velká sportovka v dnešní době i MLB vydělává nechutné množství peněz z kartiček hráčů. Tady tento mód najdete pod názvem Diamond Dynasty. O nové hráče a balíčky se popereme s ostatními hráči v nových módech. O víkendech bude probíhat klání Weekend Classic. Vedle toho jako novinka přibyde také Diamond Quest, který baseball kombinuje s rogue-like žánrem.

Pokračování 10 / 16 Assassin’s Creed Shadows Datum vydání: 20. března

20. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Spousta fanoušků série Assassin’s Creed dlouhé roky volá po zasazení do Japonska. V Shadows se tato přání vyplní. Prožijeme si příběh s dvojicí hlavních postav z feudálního období. Naoe má blízko k tradičním asasínům, jak je známe. Jasuke je oproti tomu pořádný hromotluk a plížení ve stínech mu jde o něco méně než přímé konfrontace s nepřítelem. Styly obou postav se výrazně liší, ale Ubisoft chce celkově více zatlačit na pojetí asasínů, které si pamatujeme ze začátku série. Sami si navíc ve většině případů můžeme vybrat, kdo z dvojice vyrazí na misi. Pokud ale budete chtít vidět příběh v podobě považované za kánon, i tuto možnost ve hře najdete a rozhodování hra vyřídí sama. Kromě podřezávání krků a probodávání břich se budeme starat také o vlastní vesničku. Součástí Shadows je minihra ve stylu Animal Crossingu, kde dostanete do rukou vlastní prostor a můžete si ho uzpůsobit podle svého. Funkci nebude mít jen kosmetickou. Jak přesně ovlivní hraní, zatím nevíme. Za zmínku určitě stojí také to, že Japonsko v průběhu hry uvidíme ve všech čtyřech ročních obdobích.

Pokračování 11 / 16 Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition Datum vydání: 20. března

20. března Platformy: Nintendo Switch Další žádaná exkluzivita je propuštěna z WiiU vězení. Xenoblade Chronicles X rozšiřuje sérii japonských RPG s pořádným sci-fi dobrodružstvím. Podíváme se na planetu Mira, kde se usídlila část lidstva poté, co Země byla zničena během mezigalaktické války. Stáváme se členy jednotky Blade, která má za úkol zbytek populace zase postavit na vlastní nohy. Abychom toho dostáhli, musíme se bít s obřími nepřáteli. Sami ale můžeme využít mechanických obleků, díky kterým bude boj alespoň o něco snazší. Na to, že Xenoblade původně vyšel na WiiU, je to opravdu obrovská hra. Čeká vás objevování rozlehlého světa plného života a nebezpečných nepřátel, kterým se postavíte v propracovaných taktických soubojích. Verze pro Switch bude vylepšená v několika ohledech. Na první pohled vás trkne grafika. Není to jen o lepších texturách či rozlišení. Rozdílů si všimnete i na modelech postav. Vývojáři z Monolith Softu si také pohráli s uživatelským rozhraním, přidali nové možnosti pro úpravu postavy a podobně jako definitivní edice prvního dílu dostane i X v této podobě příběhové rozšíření.

Pokračování 12 / 16 Bleach: Rebirth of Souls Datum vydání: 21. března

21. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X Bleach nedávno vstal z mrtvých díky pokračování anime adaptace a chce získat i pozornost hráčů. Bandai Namco s ním ale očividně nehodlá vymýšlet nic extra, protože stejně jako u většiny ostatních adaptací japonského anime a mangy půjde i v případě Rebirth of Souls o 3D arénovou bojovku, kde se proti sobě postaví známé postavy s Ičigem v hlavní roli. Vypadá to, že na rozdíl od ostatních se boje v Bleachi budou více zaměřovat na větvení útoků. Vaše možnosti se navíc budou rozšiřovat s klesajícím zdravím. Právě těsně předtím, než vás jeden úder pošle k zemi, můžete použít ty nejsilnější údery schopné obrátit průběh celého boje. Hratelných postav dostanete do rukou celkem 30. I když bude Rebirth of Souls hlavně o střetech s ostatními hráči online, najdete tady i příběhovou kampaň. Konkrétně si v ní prožijete oblouky Substitute Soul Reaper až po Arrancar, který vyvrcholí velkolepou bitvou mezi Ičigem a Aizenem.

Pokračování 13 / 16 Killing Floor 3 Datum vydání: 25. března

25. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Na poli akčních kooperací se druhý díl zombie střílečky Killing Floor drží překvapivě dlouho. Podle tvůrců z Tripwire Interactive ale přišel čas na větší pokrok. Třetí pokračování nás vezme do roku 2091, kdy megakorporace Horzine vypustila do světa ultimátní armádu bioinženýrsky vytvořených monster jménem zed. Zedy si můžete představit jako zombíky na vyšší úrovni. Tihle se po vás nebudou jen sápat bez jakýchkoliv myšlenek. Součástí jejich těl jsou i technologické vychytávky a proti speciálním druhů budete potřebovat víc než jeden zásobník. Společnými silami to ale snad skupina Nightfall i přes všechny strasti nějak zvládne. Když nepřítel bude mít v rukách nové možnosti, dává smysl, aby nějaké chuťovky dostali i hráči. Ve výbavě můžete mít všechno možné. Osvědčenou brokovnici a samopal můžete nahradit plamenometem či katanou. Každý kousek navíc můžete dál upravovat. V šestičlenné partě tak bude mít určitě každý člen unikátní set zbraní.

Pokračování 14 / 16 Atomfall Datum vydání: 27. března

27. března Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Novinka studia Rebellion není o odstřelování, jak mají autoři ve zvyku. U Atomfallu se od pohledu inspirovali Stalkerem nebo sérií Fallout. Čeká nás survival akce na severu Británie. Pět let po reálné události známé jako požár Wildscale, během kterého hořelo několik jaderných reaktorů, se odehraje fiktivní příběh. V alternativní realitě roku 1962 se situace v oblasti neuklidnila a vláda byla nucena celé okolí uzavřít do karantény. Vesničané mají omezený pohyb, a ještě k tomu v ulicích hlídkuje armáda spolu se steampunkovými roboty, kteří vám okamžitě jednu plesknou při jakémkoliv náznaku agrese. S hrdinou, který přišel o paměť, prozkoumáme ale hlavně divočinu a komplexy, které ukrývají tajemství obestírající celý incident. Tady nás na životě nebudou ohrožovat jen jakési bytosti zrozené radiací, zároveň je to útočiště zvrhlých kultistů a nelítostných banditů.

Pokračování 15 / 16 The First Berserker: Khazan Datum vydání: 27. března

27. března Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Nejedna hra se pokusila přenést koncept Dark Souls do anime světa. Jmenovat můžeme třeba Code Vein, dalším takovým pokusem bude právě Khazan. Toto akční RPG je zasazené do univerza Dungeon Fighter Online, které je populární hlavně v Asii. Ani nováček se tady neztratí, protože příběh prvního berserkera je zasazený 800 let před všemi ostatními událostmi. Khazan slibuje intenzivní hratelnost kombinující rychlou akci s hardcore obtížností. To bude platit obzvlášť pro bossfighty. Během hry získáme řadu různých zbraní a výbavy, přičemž některé kousky budou doprovázet speciální schopnosti. Tuhle novinku jsme dříve viděli na několika prezentacích a neoslnila nás především proto, že ukázky neběžely zrovna plynule. Poslední dojmy z demoverze, kterou si mohl osahat každý v rámci festivalu Next na Steamu, jsou ale vesměs pozitivní a Khazan by si mohl najít svoje místo v souls-like žánru.

Pokračování 16 / 16 inZOI Datum vydání: 28. března

28. března Platformy: PC O připravovaný simulátor života Life by You jsme sice přišli, ale The Sims se své konkurence přeci jen dočká. inZOI od Kraftonu vypadá velmi schopně a slibuje tu nejlepší simulaci života na trhu. Hráče už loni stihl oslnit detailní editor postav, ve kterém si můžete s pomocí nástrojů vytvořit snad každého, kdo vás zrovna napadne. Zatím nejde o ostré vydání. inZOI nejprve vyjde v předběžném přístupu a abyste si ho zahráli, budete na to potřebovat pořádně našlapaný počítač. Záběry ze hry sice vypadají skvěle, ale právě kvůli tomu očekáváme, že výkonu si inZOI ukousne opravdu hodně. Detaily ohledně obsahu předběžného přístupu zatím neznáme, ale máme takové tušení, že optimalizace nebude jeho silná stránka. V otevřeném městečku je simulované úplně všechno. Každý člověk si žije vlastním životem a sami si budete rozhodovat o tom, co vaše postava dělá. Kromě toho, že určujete její podobu, též vybíráte i zaměstnání a dekorujete bydlení. inZOI slibuje široké možnosti, které vám umožní prožít si váš ideální příběh.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se