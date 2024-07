Které hry vyjdou v červenci 2024: F1 Manager 24, noirovka Nobody Wants to Die, Anger Foot a další

1 / 13



The First Descendant Datum vydání: 2. července

2. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Hned z kraje měsíce nás čeká spuštění nové free-to-play akce z pohledu třetí osoby. The First Descendant v sobě kombinuje prvky akce a RPG, kdy se vydáváme do boje proti útočníkům, kteří ohrožují samotnou existenci lidstva. Zásadní bude také spolupráce s ostatními hráči. Kooperace je potřeba hlavně při soubojích s tuhými bossy. Naším cílem bude ochránit kontinent Ignis před všemi možnými hrozbami. I přes to, že bude First Descendant hlavně o akci, se chce pokusit odvyprávět poutavý sci-fi příběh, který se bude mimo jiné zaobírat také původem našich speciálních jednotek. Celé to pak bude pohánět technologie Unreal Engine 5. Skrz mikrotransakce bude možné nakoupit různé skiny a kosmetické úpravy pro vašeho válečníka. Důležitější ale bude samotná výbava, kterou nasbíráte během plnění různých misí. V jeden moment můžete mít ve výbavě až tři různé zbraně. Vaše vlastnosti ovlivní také čtveřice doplňků. Aby akce pěkně odsýpala, vývojáři se snažili ve hře zpracovat pohyb co nejplynuleji. S rychlou změnou pozice na bojišti vám pomůže nejen přitahovací hák, zároveň má vaše postava i několik speciálních schopností, na které se v tomto ohledu můžete spolehnout.

4. července Platformy: PC, PlayStation 5, iOS, Android Ve znamení her zdarma se ponesou i další dny. Zenless Zone Zero je další hrou z repertoáru neskutečně úspěšného čínského studia miHoYo. Od něj můžete znát fantasy RPGčko Genshin Impact nebo sci-fi tahovku Honkai: Star Rail. S jejich novinkou opět navštíví žánr akčních RPG. Prostředí hry je zpracované ve stylu urban fantasy. V roli postavy zvané Proxy se budeme společně s dalšími průzkumníky vydávat do nebezpečných alternativních dimenzí, které jsou v tomto světě známé jako Hollows. Když zrovna nebudeme pobíjet entity jménem Ethereal, můžeme prozkoumávat město New Eridu, které je v tomto univerzu jednou z posledních bašt lidstva. miHoYo se i tentokrát bude držet svého ověřeného stylu monetizace. Pokud vám nic neříká označení gacha, stačí vám vědět, že pro získání všech hratelných postav a výbavy budete potřebovat buď hodně peněz, nebo spoustu času na grindování. K tomu je potřeba přihodit i notnou dávku štěstí, protože odměny dostáváte náhodně podle procentuálních šancí.

9. července Platformy: PC Čínské společnosti budou dále šlapat i do žánru her o přežití. Once Human je dílem studia Starry, které spadá pod giganta NetEase. Během nedávného Steam Next Festivalu měl každý možnost si osahat i tuto novinku a kladnými reakcemi se v tomto případě nešetřilo. Společně s dalšími hráči v otevřeném světě se podíváme do postapokalyptické budoucnosti. Sami jsme se do testování pustili a naše dojmy najdete v tomto článku. Jindra popisuje zážitek ze světa zničeného záhadnými silami z jiné dimenze jako směsici všech možných žánrů. Vzezřením může Once Human připomenout třeba Control nebo Death Stranding. V rámci hratelnosti se drží standardů survivalu, kdy můžete vyrábět spoustu věcí z nasbíraných surovin a stavět si vlastní základnu. Vypadá to, že důležitou roli sehrají také vaši pomocníci. Nadpřirozené bytosti totiž nejsou jen nepřátelské. Jako příklad tady máme magického motýlka, který vám pomůže v bojích, během kterých mimo klasických zbraní můžete i vy sami využít nadpřirozené schopnosti. Jednou z nejdůležitějších věcí ale v Once Human bude udržování psychického zdraví. Jakmile se zhorší, klesne vám i maximální úroveň životů, což při průzkumu neprobádaných končin plných nadpřirozených monster rozhodně nechcete.

11. července Platformy: PC Fanoušků Hotline Miami se mezi vámi najde určitě spousta. Na pokračování stále marně čekáme, ale právě Anger Foot by mohla být uspokojivým nástupcem této nekompromisní rychlé akce. Místo top-down pohledu tentokrát budeme sledovat celou akci pěkně z pohledu první osoby, kdy stačí jen málo, abychom se museli vrátit na začátek úrovně a zkusit odpravit všechny nepřátele trochu jinou cestou. I když se vám do ruky dostane řada zbraní, munice není dostatek, a tak se musíte většinu času spoléhat na svoje věrné nohy. Stačí jedna kopačka na bradu a nepřítel se odporoučí na věčnost. Přesněji řečeno odletí přes celou místnost a na protější stěně zanechá jen mastný flek. Nepřetržitou akci navíc doprovází opravdu intenzivní soundtrack, který můžete okoštovat ve stále dostupné demoverzi. To, že se Anger Foot rozhodně vážně nebere, poznáte už z traileru. Pokud by vám to ale bylo málo, tak můžeme dodat, že dějištěm hry je město Shit City... Nakopávání členů různých gangů si trochu můžeme ozvláštnit díky botám. Každý pár má unikátní vlastnosti.

16. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Příběhové FPS střílečky už dneska v té největší produkci moc nevznikají. Žánr ale neumírá, úspěšně se ho chopily menší týmy nezávislých vývojářů. Právě EvilVEvil spadá do této kategorie. Naším hlavním nepřítelem je tentokrát Zagreus, který společně se zástupci svého kultu chystá něco nekalého. Co konkrétně to je, nevíme, ale jednoznačně v tom sehrají roli upíři. Krvesajové ale v tomto případě nejsou zlořády. Jedním z upírů se staneme i my a budeme muset ukázat kultistům, zač je toho tesák. Kromě řady střelných zbraní se nám postupně zpřístupní řada nadpřirozených schopností, díky kterým se podle slov vývojářů budeme moci stát ultimátní podobou upíra. EvilVEvil nabídne několik odlišných stylů hraní, jako je vrah, berserk nebo zdejší podoba krvavého kouzelníka. Vedle nadpřirozených schopností bude možné vylepšovat také samotné zbraně. Nebude například problém zrychlit kadenci střelby či přidat k patronám brokovnice navíc efekt popálení. A pokud by na vás boj s kultem byl moc náročný, můžete si do party přizvat další dva kamarády při hraní v kooperaci.

17. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X New York, rok 2329. Lidstvo se za poslední století vyvinulo do takové míry, že nesmrtelnost není už jen výplodem fantazie. Někdo za její dosažení ale musí zaplatit vysokou cenu. Ze světa už téměř úplně vymizela smrt. To ale neznamená, že by se jí lidé zbavili nadobro, což uvidíme z perspektivy detektiva Jamese Karry, který vyšetřuje sérii vražd za pomoci těch nejmodernějších technologií. Karra sám neměl daleko od vlastní smrti. Společně se svojí parťačkou Sarou Kai se nedlouho poté pouští do řešení neobvyklého případu. Pátrání samo o sobě není bezpečné, do pletichaření jsou totiž zapojené i místní elity. S pomocí technologických vychytávek budeme rekonstruovat scény na místech činu. Tvůrci se snaží kombinovat futuristický styl s klasickou noirovou detektivkou. Na pohled vypadá Nobody Wants to Die z ukázek opravdu skvěle. S tím jim pomohl Unreal Engine 5. Především se ale snaží tlačit na vyprávění poutavého a originálního příběhu, který se zabývá tématy jako je transhumanismus a nesmrtelnost. Jde o první hru od týmu Critical Hit Games a zatím to s ní vypadá velmi nadějně.

18. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nitnendo Switch Marně jsme během letních prezentací čekali na novinky o očekávané metroidvanii Hollow Knight: Silksong. Tento žánr ale rozhodně má víc věcí, které by fanoušky měly zajímat a jednou z nich je právě novinka Bo, která ve svém kouzelném světě plném barev pracuje s japonským folklórem. Chopíme se role liščího ducha jménem Bo, který sestoupil z nebes. Ne náhodou se jméno hlavní postavy shoduje s názvem tyče bó, která se už v dávných dobách používala v boji. Nám poslouží nejen při mlácení nepřátel různých tvarů a podob, zároveň ji využijeme při proskakování světem. Odrazíme se s ní do větších výšit a umožní nám také plachtit ve vzduchu. Všechny schopnosti ale nebudeme mít k dispozici od začátku. Pro jejich nalezení budeme muset pečlivě prozkoumat tento ručně kreslený svět. Krom japonského venkova se podíváme třeba i do strašidelného hradu, živoucí metropole či dalších podivuhodných oblastí. I když vypadá Bo jako odpočinková záležitost, tak v některých částech může pěkně potrápit i zkušené plošinovkáře. O pasáže, kdy na precizních skocích záleží váš život, nebude nouze. Abyste některé z nich překonaly, opět bude nutné nejdřív najít potřebné vylepšení.

18. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Bohové byli dlouho odloučeni od světa smrtelníků. To se ale změnilo v moment, kdy se otevřely dveře do hluboké propasti. Následkem toho se božské armády rozletěly do všech koutů kraje Kian a jeho hlavní město Dawn je na pokraji svého konce. Jako odpověď na novou hrozbu byla složena koalice, která se snaží vybojovat si cestu k vítězství a porazit samotné bohy. Nor Vanek je jednou z členů této koalice a zároveň naší hlavní postavou. Po boku nám při soubojích se zástupci božských armád bude stát věrný lišák Enki, který poslouží především jako průvodce a podělí se s námi o důležité znalosti ohledně tohoto světa. Zároveň ale přiloží ruku k dílu i během akčních soubojů, které si do jisté míry berou inspiraci od Souls her. Vývojáři ale zároveň uvádějí, že s obtížností nechtějí jít do žádných extrémů. Kromě chladných zbraní má Nor ve výbavě také střelné zbraně, které může kombinovat i se svými magickými schopnostmi. Souboje prý mají v pohybu vypadat jako tanec, na jehož konci bude stát na nohou jen jeden z páru. Flintlock má v bojích hojně využívat vertikalitu, kdy vyvýšené místo bude poskytovat ohromnou výhodu. Pokud vás trailer namlsal, na Steamu stále najdete hratelné demo.

18. července Platformy: Nintendo Switch Nintendo vedle svých klasických her občas přichází s menšími experimenty. Jejich World Championship spadá přesně do této kategorie. V této hře najdete přes 150 časových výzev, které jsou vystřižené ze 13 různých klasických her z konzole NES. Mezi nimi je třeba původní Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong nebo Kid Icarus. Cíl je jednoduchý. Musíte výzvu dokončit v co nejkratším možném čase. Nintendo World Championship bude rájem pro speedrunnery. Každá úroveň vám zabere maximálně pár desítek vteřin. Abyste dosáhli nejlepšího možného výsledku, neobejdete se bez naprosté preciznosti. Jinak se nemáte šanci dostat na vrchní příčky celosvětových žebříčků. World Championship nabídne také online hraní. Vedle toho, že se s ostatními můžete předhánět v žebříčcích, se můžete do plnění výzev pustit současně, kdy ten nejpomalejší prohrává a je vyřazený z dalších kol. Taková odlišná podoba oblíbeného battle royale žánru. V našich končinách si budeme bohužel muset vystačit jen s digitální podobou. Stylovou fyzickou verzi v našich obchodech nenajdete.

18. července Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Každý stín má svého právoplatného majitele. Když se jeden od druhého oddělí, cesta zpět se občas hledá docela těžko. O tom se můžeme přesvědčit v nápadité 3D skákačce Schim, ve které právě takovým zatoulaným stínům budeme muset pomoci najít cestu tam, kam patří. Světlo je naším nepřítelem, a tak budeme muset cestovat pouze skrz další stíny Když se dostaneme do stínu objektu či člověka, občas díky tomu získáme netradiční možnosti. U některých lidí můžeme kontrolovat jejich pohyb. Stíny cedulí nás zase mohou odpálit na větší vzdálenost. Během noci se situace trochu komplikuje. Jelikož nesvítí světlo, není ani tolik stínů, a tak nám během hledání ztraceného domova bude pomáhat třeba pouliční osvětlení. V každé úrovni vás čeká trochu jiný příběh, který je vyprávěný přímo děním na obrazovce. Neočekávejte dlouhosáhlé konverzace či velké dějové zvraty. Schim hraje hlavně na emoce během obyčejných chvilek lidského života. Grafika prostředí vždy pracuje s odstíny jedné barvy a autorovi se s tímto stylem podařilo vytvořit opravdu povedený svět. I v tomto případě platí, že si můžete osahat demoverzi.

19. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Menších projektů se nebojí ani vydavatelství Capcom. V jejich novince Kunitsu-Gami se podíváme do spirituálního světa inspirovaného japonskou kulturou, který budeme muset bránit proti silám přicházejících z portálů. Při pohledu na záběry z hraní může vypadat jako vcelku klasická hack’n’slash akce, ovšem ve skutečnosti značnou část hry tvoří strategizování. V roli ochránce se budeme starat o vesnice v okolí posvátné hory. Tyto krajiny z neznámého důvodu začala pohlcovat temnota. Jednu po druhé tedy musíme očistit, ale sami to ani náhodou nezvládneme. Pomocnou ruku nám podá kněžka, která svojí duchovní silou umí zlo vymýtit a zároveň je v její moci zavřít portály, ze kterých se během nocí derou ven síly zla. Potřebuje na to ale dostatek času, a tak je na nás a dalších vesničanech, abychom zajistili klidný průběh jejího rituálu. Během denní fáze kromě vymýtání budeme pracovat také na shromažďování sil. Když pomůžete některému z vesničanů, získáte si tím jeho důvěru a neváhá vám nabídnout pomoc během nočních útoků. Každý spojenec má odlišné schopnosti a hodí se pro jinou roli a je na vás, abyste je využili co nejefektivněji. Samozřejmě se do akce pustíte i vy sami na vlastní pěst, kdy rozpoutáte vřavu s katanou v ruce.

23. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch Vedle klasických závodů Formule 1 už pár let vychází také manažerská hra, ve které se místo role samotného jezdce chopíte kontroly rovnou nad celou stájí. Nový ročník má být zatím tou nejkomplexnější simulací toho, jak F1 funguje ve skutečnosti. Máte k dispozici desítku již existujících licencovaných stájí, ze kterých můžete udělat šampióny. Zároveň vám ale nic nebrání v tom, vybudovat si vlastní stáj úplně do základu. Přípravou jezdce a celého procesu v boxech to teprve začíná. Na vaši hlavu spadá také strategizování během závodu. Musíte dávat správné pokyny svému pilotovi. Zároveň to ale není jen o závodech jako takových. Rozhodujete i o dalších zaměstnancích, vývoji svého vozu a hodilo by se také vhodné zázemí. Na uvěřitelnosti zpracování manažerského života má přidat nový systém mentality, který hraje roli v závodech i mimo ně. Členové stáje budou pozitivně a negativně reagovat na vaše činy podle vlastní osobnosti. Vedle nejvyšší soutěže sehraje roli v tomto ročníku i F2 a F3. Z jejich řad si budete moci vybírat nadějné jezdce a budovat si vztahy s partnery. Určitě nechcete, aby se ti nejschopnější dostali do rukou konkurenčních stájí. Vše bude navíc věrně zpracované podle letošní sezóny. Nechybí ani obnovený okruh Shanghai International Circuit.

23. července Platformy: PC Jestli ve hrách nehledáte jen nepřetržitou akci, rozsekávání nepřátel či střílení jednoho zásobníku za druhým, Été by vás mohlo zaujmout. Jde o relaxační uměleckou záležitost, ve které navštívíme Montréal v trochu jiné podobě, než ho můžete znát z reálného světa. Vše vypadá jako malba, ať už jsou to objekty v prostředí, vegetace nebo tváře zdejších obyvatel. Jak bude město vypadat, máte více méně sami ve vašich rukách. Budete prozkoumávat jeho ulice a dodávat jim barvy. Chopíte se totiž role potulného malíře, který si dle svého může vyzdobit nejen svůj ateliér. Postupně poznává své sousedy a vytváří umělecká díla i pro ně. Tady zkrátka o akci či napětí nejde. Été (což je francouzsky léto) vám pomůže hlavně si na chvíli odpočinout a zapojí při tom i vaši kreativitu. Vedle malování samotného je důležitou součástí hry také průzkum. Můžete se totiž inspirovat řadou věcí, které kolem sebe uvidíte, a následně je pak využít ve vašich výtvorech. Navíc nemusí nutně jít o dvojrozměrnou malbu. Každý z objektů, který si přidáte do sbírky inspirací, můžete využít i ve 3D prostoru. Kromě toho si lze vyhrát také s barvičkami a kompozicí.

