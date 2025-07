Které hry vyjdou v červenci 2025: Donkey Kong, staronový Stronghold nebo Pac-Man, jak jste ho ještě neviděli

1 / 21



Mecha Break Datum vydání: 2. července

2. července Platformy: PC, Xbox Series S|X Během Steam Next Festu se vždy najde pár her, o které je enormní zájem oproti všem ostatním. Jeden takový případ byl Mecha Break, multiplayerová free-to-play akce, kde usedneme do kokpitů obřích robotů, ve kterých budeme poletovat po bojišti za doprovodu explozí a svištění laserových paprsků. Pokud vám něco říká Gundam nebo Armored Core, dobře víte, co můžete čekat. Mechanické obleky se v tomto světě jmenují Strikers. S jejich pomocí musíme zajistit, aby to byla právě naše frakce, kdo získá kontrolu nad Coritem, záhadným minerálem s neskutečným technologickým potenciálem. Obyvatelné oblasti na Zemi se stále zmenšují a správné využití Coritu sehraje zásadní roli v tom, aby lidstvo nalezlo naději na záchranu. Mecha Break nabídne tři herní módy. Dva z nich jsou klasické rychlovky, kde se proti sobě postaví dva buď trojčlenné, nebo šestičlenné týmy. K tomu je tady ještě Operation STORM, kde kromě ostatních hráčů budou dělat problémy také nepřátelé ovládaní umělou inteligencí. Taktika bude důležitá v každém z nich.

Pokračování 2 / 21 EA Sports College Football 26 Datum vydání: 10. července

10. července Platformy: PlayStation 5, Xbox Series S|X Univerzitní fotbal u nás tolik neletí, ale za oceánem se jedná o jednu z nejúspěšnějších her, které loni společnost Electronic Arts uvedla na trh. Dlouho tuto odnož amerického fotbalu nepodporovali. Naposledy jste se s ní mohli setkat v roce 2013, kdy vyšel pod názvem NCAA Football 14. Loni se vrátil v plné palbě a letos na něm hodlá EA dále stavět. Ani tentokrát se nedostalo na PC hráče. Americký fotbal tak zůstává dominantou konzolí, což je docela pochopitelné vzhledem k tomu, že v USA hernímu trhu stále dominují konzole před počítači. V základech půjde o velmi podobný zážitek jako v loňském ročníku, tentokrát ale do soupisky na úrovni FBS přibydou také Delaware a Missouri. Stejně jako u ostatních sportovek, i tentokrát EA pracuje s kompletními licencemi. College Football 26 zahrnuje přes 10 000 hráčů a 300 koučů. Kromě online zápasů nabídne i další módy, jako je cesta vlastního nováčka, který se snaží dostat mezi špičku od počátků během náboru na střední škole.

Pokračování 3 / 21 Patapon 1+2 Replay Datum vydání: 11. července

11. července Platformy: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch Kdo vlastnil kapesní konzoli PlayStationu, určitě už jméno Patapon slyšel. Tato kombinace rytmické hry a taktické strategie v reálném čase může znít nesourodě, výsledek je ale velmi zábavný. Dříve byly oba Patapony dostupné pouze na platformách Sony, nová verze, která je spojuje dohromady, se kromě toho podívá i na PC a Switch. Myšlenka je velmi jednoduchá. Vedete armádu pidižvíků, kteří se musejí postavit mnohem větším a silnějším potvorám. Vyzrát nad nimi musíte s početní přesilou a správnou taktikou. Podle toho, jaké tóny a jaký rytmus dodržujete, vaši svěřenci provádějí různé akce. Je potřeba správně odhadovat, kdy je čas na steč a kdy bude naopak lepší zařadit zpátečku a být připraveni na nepřítelův výpad. Vaše armáda se rozroste o nové druhy pidižvíků, čemuž také musíte uzpůsobit své plány. Náplň hry je v podstatě totožná, jak si ji můžete pamatovat z předchozích verzí. Replay přidává navíc několik možností nastavení. Upravit si můžete třeba obtížnost nebo rozšířit okno pro časování stisků tlačítek pro správné držení rytmu.

Pokračování 4 / 21 Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 Datum vydání: 11. července

11. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, Switch 2 Trvalo to dlouho, ale přeci jen se dočkáme návratu dalších skejťáckých her Tonyho Hawka. Ke klasické kampani se přidává také režim New Game+, multiplayer fungující skrz platformy či rozšířené nástroje pro tvorbu vlastního obsahu. Sáhlo se také na ovládání hry. Pokud jste hráli kompilaci prvních dvou dílů z roku 2020, měly by vám tyto novinky do ruky sednout okamžitě. A když to nepůjde tak hladce, můžete naskočit do tutoriálu, kterým vás provede přímo Tony Hawk. O vývoj se stará tým z Iron Galaxy Studios, který má bohaté zkušenosti hlavně s portováním. Stojí například za PC verzemi několika her od PlayStationu a s Microsoftem spolupracoval v minulosti taktéž. Chlubí se tím, že v nové grafice si Pro Skater 3+4 můžeme zahrát až v rozlišení 4K. Jestli se nemůžete dočkat, až si pořádně zaskáčete, s předobjednávkou máte možnost vyzkoušet demo se dvěma jezdci a levely. Ještě si trochu víc můžete připlatit za Deluxe edici, která do hry přidá několik nových skejtů, oblečení a bonusovou hudbu. Největším lákadlem ale jsou Doom Slayer a Revenant, kteří také mohou řádit v parcích za doprovodu naprostých klasik.

Pokračování 5 / 21 Eriksholm: The Stolen Dream Datum vydání: 15. července

15. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Tahle plíživá adventura z izometrického pohledu vypadá skvěle už od loňského představení. V roli Hanny se podíváme do nádherně zpracovaného industriálního města s inspirací ve skandinávské architektuře a přírodě. Pokusíme najít Hermana, jejího ztraceného bratra. Herman má v patách místní policii. Už od začátku je ale jasné, že se životy protagonistů mění o 180 stupňů kvůli katastrofickým událostem, které Hanna svým pátráním způsobí. Nakonec se změny netýkají pouze jí samotné a její rodiny, ovlivňuje osud celého města. Proto musí spojit síly s důvěryhodnými spojenci, nezištně se proplést mezi zraky nepřátel a odhalit pravdu. Pokud chcete vidět, jak to bude fungovat v praxi, na Steamu najdete demo. Autoři chtějí odvyprávět filmový příběh ve vysoké kvalitě. Při tvorbě města se inspirovali elegancí a drsností Skandinávie na počátku 19. století. Jeho uličky budeme muset prozkoumat opravdu dobře. Při přímém střetu s nepřítelem to totiž nebude snadné. Hanna se musí skrývat ve stínech a přelstít svoje pronásledovatele všemi dostupnými prostředky.

Pokračování 6 / 21 Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition Datum vydání: 15. července

15. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Studio Aspyr v posledních letech vrátilo na trh několik legend. Vylepšili 6 dílů ze série Tomb Raider, mají na svědomí také remastery Legacy of Kain a měli prsty i v návratech několika starších Star Wars klasik. Tentokrát přichází na řadu legenda z žánru klasických RPG, která spadá do univerza Dungeons & Dragons. Enhanced edice se ponese ve stejném duchu, jako vylepšené verze prvních dílů Baldur’s Gate nebo Icewind Dale. Původní hra je sice stále dostupná v digitálních obchodech, ale nemusí si nutně rozumět s moderními systémy, což by mělo nové vydání vyřešit. Navíc se s ním dostane i na konzole a nebudou v něm chybět všechna rozšíření. Osud Forgotten Realms je zase jednou ve vašich rukách. Temné síly zaplavují krajiny a zanechávají za sebou jen spoušť. Nepřetržitě cosi hledají a jak na potvoru se tahle věc dostane do našeho inventáře. Král stínů se nedá jen tak zastavit. Správným využitím své moci ale přeci jen máte šanci na úspěch. Jen pozor, aby vás nově nabytá síla nepohltila.

Pokračování 7 / 21 Stronghold Crusader: Definitive Edition Datum vydání: 15. července

15. července Platformy: PC Před dvěma lety vyšel úplně první Stronghold ve vylepšené podobě a nedopadlo to s ním špatně. FireFly Studios v podobném stylu plánují na scénu strategických her vrátit také Stronghold Crusader, další legendární díl série, které se přezdívá jako simulátor stavění hradů. Není to poprvé, co se Stronghold Crusader hlásí o slovo po vydání v roce 2002. O pár let později vyšla verze Extreme s rozšířeným obsahem, na Steamu tento díl nyní najdete s přídomkem HD. V čem se tedy bude lišit definitivní edice? Nejenže se vylepšení dočká grafika, přibydou také nové kampaně, 8 nových jednotek a rozrostou se herní mapy. Hráli jsme Stronghold Crusader: Definitive Edition. Vylepšení pro klasickou strategii z dob křížových výprav Vedle starých známých příběhů si budeme moci projít i dvě zcela nové kampaně společně se čtyřmi stezkami v režimu Písky času, do kterého se budeme moci pustit i v kooperaci s dalším hráčem. Pokud vám ale spíš sedí kompetitivní hraní, tak se online můžete utkat v zápasech o osmi hráčích.

Pokračování 8 / 21 Donkey Kong Bananza Datum vydání: 17. července

17. července Platformy: Nintendo Switch 2 Nintendo při představení této hry fanoušky trochu tahalo za nos. Donkeymu měl společnost dělat tajemný fialový kámen. Ve skutečnosti jeho parťačkou bude Pauline, zpěvačka ze Super Mario Odyssey. Setkávají se pod povrchem planety, kde se opičák snaží nalézt vzácné zlaté banány. Po nich Pauline sice nebaží, ale ráda by se dostala domů. Cesta to bude dlouhá, podzemí se dělí do různorodých vrstev a občas byste ani neřekli, že jste hluboko pod povrchem. Každá z nich vypadá úplně jinak a do průzkumu se můžete pustit, jak je libo. Donkeymu při průzkumu dobře poslouží pořádné direkty, kotrmelce mu usnadní pohyb v prostředí a pecka do země funguje jako sonar, který odhalí věci ukryté v blízkém okolí. Donkey Kong se umí proměnit v zebru i pštrosa. Bananza po vlažném odhalení mile překvapila nápady i zpěvačkou Pauline Kromě toho, že DK může rozmlátit každý kousek prostředí na padrť, najdeme v Bananze další specialitky. Dočasně se tak DK promění v obrovskou gorilu, zebru nebo létajícího pštrosa. Je to docela bizár, ale vypadá to skvěle. Hlavně tato mechanika přinese do hratelnosti větší pestrost. Pokud je nabitý ukazatel, můžeme proměny využívat kdykoliv a libovolně je prohazovat. Což prý bude potřeba, abychom našli všechna tajemství.

Pokračování 9 / 21 Hunter x Hunter: Nen Impact Datum vydání: 17. července

17. července Platformy: PC, PlayStation 5, Nintendo Switch Herní adaptace slavných anime a manga sérií se v posledních letech smrskly na bezduché arénové bojovky. I Hunter X Hunter dostane vlastní bojovou hru, ale tentokrát to vypadá na pořádný tag fighter. Na bojišti se proti sobě postaví trojčlenné týmy složené ze soupisky nejznámějších postav této série. Nemůže chybět Gon, Killua, Hisoka, Leorio nebo Bisky. Tag fightery, kdy jeden hráč během zápasu může prohazovat vícero bojovníků, nejsou žádná novinka. V tuto chvíli jich vzniká celá řada a v moderní sféře bojových her jde o celkem velkou díru na trhu. Na turnajích z této kategorie nejčastěji uvidíte Marvel vs. Capcom nebo The King of Fighters, které už mají na kontě řadu let. Speciální mechanikou Nen Impactu jsou vedle unikátních technik každé postavy také Aura Arts. Držením jednoho tlačítka jednoduše provedete rozsáhlá komba. K jejich využití potřebujete alespoň část ukazatele aury. Když ho ale nabijete naplno, udělíte tak protihráči mnohem větší poškození.

Pokračování 10 / 21 Shadow Labyrinth Datum vydání: 18. července

18. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Switch, Switch 2 Nebyl by to povedený měsíc, kdyby nevycházela alespoň jedna zajímavě vypadající metroidvania. Shadow Labyrinth má na svědomí Bandai Namco, a i když tak na první pohled vůbec nevypadá, ve skutečnosti jde o Pac-Mana v alternativním, o dost temnějším vesmíru. Tady nebude žlutý nenažranec pojídat jen puntíky a utíkat před duchy. Podíváme se na podivnou planetu v roli šermíře s číslem 8, která je posetá relikviemi z dávných válek. Aby se nám podařilo přežít, musíme se naučit využívat sílu těchto artefaktů, odhalovat tajemství světa a postavit se nebezpečným nepřátelům. A když už se nám někoho takového podaří porazit, levitující koule v podobě Pac-Mana ho slupne, čímž získáme jeho sílu. Z bojácného písklete je tak naším cílem, abychom se stali predátorem na vrcholu potravinového žebříčku planety. Během hledání nových sil a schopností odkryjeme příběh o mezigalaktické válce. Kromě bojů jsou důležitou součástí hry také skákačkové pasáže, během kterých opět hojně využijeme nově nabyté vlastnosti.

Pokračování 11 / 21 Luto Datum vydání: 22. července

22. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Halloween je sice až za pár měsíců, ale to neznamená, že některý z horkých letních večerů nemůžete strávit ve společnosti pořádného hororu. Luto bude pořádné psycho, ve kterém hlavní hrdina nemůže uniknout z pohodlí svého domova. Domov pro někoho může představovat bezpečí, klid a místo, kde vždy najde své milované. To rozhodně neplatí pro protagonistu tohoto temného příběhu. Jeho dům je plný nepěkných vzpomínek. Lži, litování, promarněné příležitosti a smutek doprovodí i přítomnost duchů, aby na vás těch hrůz náhodou nebylo příliš málo. Tvůrci Luto popisují především tak, že se snaží odvyprávět příběh o smrti. S každým dalším pokusem o útěk ze svého domova se budete propadat hlouběji a hlouběji do neznáma. Tento labyrint v sobě propojuje realitu s fikcí a nehodlá vás propustit na svobodu bez toho, abyste se dostali do největších hlubin.

Pokračování 12 / 21 Monument Valley 3 Datum vydání: 22. července

22. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch První Monument Valley se proslavilo jako jedna z nejlepších her pro mobily. Její autoři si výborně pohrávají s perspektivou v krásně zpracovaném minimalistickém světě. Jelikož studio nyní spadá pod Netflix, tak třetí díl loni vyšel pouze na mobily. V druhé polovině července konečně dorazí i na PC a konzole. Základ zůstává stejný. Monument Valley 3 potrápí vaše mozkové závity během shromažďování obyvatel vesnice, kteří potřebují pomoc s nalezením cesty domů. V hlavní roli je Noor, světlonoška, která se snaží zachránit svět před velkou potopou. Vydává se do dalekých krajin, aby našla nový zdroj světla. Řešení hádanek je postavené na otáčení s prostorem a hledání cest, které nejsou na první pohled zřetelné. Tvůrci se prý při tvorbě prostředí pro třetí díl inspirovali světovou architekturou a experimentálními umělci.

Pokračování 13 / 21 Wildgate Datum vydání: 22. července

22. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Mít vlastní vesmírnou loď je snem mnoha fanoušků sci-fi. Ve Wildgate jednu takovou dostanete, ale na její provoz nebudete stačit sami. Společně s partou přátel složíte posádku a jde se do akce. Tenhle kout galaxie není ani zdaleka tak klidný, jak byste od vesmíru očekávali. Narazíte na posádky dalších hráčů, což znamená pořádnou mezihvězdnou bitvu. Společně s dalšími posádkami soupeříte o to, kdo jako první získá a dostane do bezpečí vzácný artefakt. Celá akce se neodehrává jen ve vašem vesmírném korábu. Do boje půjdete i ve stylu klasických stříleček z pohledu první osoby. Problém vám budou vedle nepřátelských lodí dělat také nástrahy samotného prostředí. Cesta k artefaktu rozhodně není procházka rozkvetlou alejí. Cíl se sice zápas od zápasu příliš neliší, zato prostředí bude pokaždé úplně jiné. Vývojáři pro jeho tvorbu používají procedurální generování, takže se možnosti kombinací jen tak nevyčerpají. Hraní si můžete okořenit také změnou postavy. Každá z nich má odlišnou výbavu a schopnosti.

Pokračování 14 / 21 Ratatan Datum vydání: 24. července

24. července Platformy: PC Kromě Pataponu bude mít v červenci premiéru i jeho duchovní nástupce. Ratatan zabodoval u fanoušků a nyní se chystá na spuštění předběžného přístupu, kde si budeme moci vyzkoušet rytmické bitvy s armádou o více než stovce malých válečníků. V roli vojevůdce tentokrát nemusíte být sami. Ratatan podporuje i hraní v kooperaci pro čtyřčlenné party. Bojištěm je tropický ostrov Rataport. Jeho obyvatelé si žijí spokojeně se svými přáteli, ale je tady něco, čeho společně chtějí dosáhnout. Vydávají se na výpravu, aby se setkali s bohyní na místě zvaném The Everafter. Cesta je to ale dlouhá a nebezpečná. Společnými silami se musí vypořádat s nástrahami zdejší přírody. Tvůrci chtějí Ratatan postupně dokončovat společně s komunitou, proto nejdřív vyjde v předběžném přístupu pouze na PC. Finální podoba se dostane v budoucnu i na konzole. Už v prvotní verzi budou dostupné všechny druhy ratatanů, stejně tak navštívíme i všech pět světů.

Pokračování 15 / 21 Killing Floor 3 Datum vydání: 24. července

24. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Květnové vydání bylo odložené na poslední chvíli, tentokrát bychom se už měli nového Killing Floor dočkat. Na poli akčních kooperací se druhý díl této zombie střílečky drží překvapivě dlouho. Podle tvůrců z Tripwire Interactive ale přišel čas na větší pokrok. Třetí pokračování nás vezme do roku 2091, kdy megakorporace Horzine vypustila do světa ultimátní armádu bioinženýrsky vytvořených monster jménem zed. Zedy si můžete představit jako zombíky na vyšší úrovni. Tihle se po vás nebudou jen sápat bez jakýchkoliv myšlenek. Součástí jejich těl jsou i technologické vychytávky a proti speciálním druhům budete potřebovat víc než jeden zásobník. Společnými silami to ale snad skupina Nightfall i přes všechny strasti nějak zvládne. Když nepřítel bude mít v rukách nové možnosti, dává smysl, aby nějaké chuťovky dostali i hráči. Ve výbavě můžete mít všechno možné. Osvědčenou brokovnici a samopal můžete nahradit plamenometem či katanou. Každý kousek navíc můžete dál upravovat. V šestičlenné partě tak bude mít určitě každý člen unikátní set zbraní.

Pokračování 16 / 21 Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV Datum vydání: 24. července

24. července Platformy: Nintendo Switch 2 Jamboree patří mezi nejúspěšnější Mario Party z moderní doby a nabídka miniher se ještě více rozšíří s upgradem pro novou konzoli od Nintenda. Pokud máte původní verzi, stejně jako Zeldu si ji můžete vylepšit za menší poplatek. Nové přídavky se točí hlavně kolem dodatečných funkcí Switche 2. Při hraní využijete třeba kameru. Během miniher uvidíte vlastní portréty, u některých miniher se kamera kombinuje s gyroskopem a na obrazovce se objevíte v celé své kráse. Je na místě upozornit, že nepotřebujete oficiální kameru. Switch 2 si rozumí s většinou obyčejných kamer, a když si s tím trochu pohrajete, můžete využít i foťák telefonu. Hojně se využije také funkce myši na nových Joy-Conech. Vyzkoušíte si s ním například servírování kopečkové zmrzliny nebo sprejování barvami. Samozřejmostí je, že součástí verze pro Switch 2 je veškerý obsah, který Jamboree nabízí ve své původní verzi.

Pokračování 17 / 21 Wuchang: Fallen Feathers Datum vydání: 24. července

24. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Loni pobláznila svět akční řežba The Black Myth: Wukong. Letos tento žánr rozšíří další hry od asijských vývojářů a Wuchang patří mezi ty největší novinky. Kloubí se tady temné čínské mýty a záhady z období dynastie Ming. Wuchang je taktéž jméno hlavní hrdinky. Rozkrytí minulosti a jejího úkolu ale není tím nejhorším, co se jí přihodilo. V okolí řádí zákeřná nákaza zvaná feathering. Přeložit by se dala jako pírkování a postihla i naši hrdinku. Pro nás ale není negativem. Naopak nám poskytne výhodu v boji proti potvorám různých forem. Wuchang se na své cestě naučí schopnosti lépe používat a do určité míry si budeme moci uzpůsobit její bojový styl. Tvůrci se také chlubí tím, že jejich hra nabídne pořádný příběh, do kterého zasáhneme vlastními volbami. Je tedy jen na vás, ke kterému zakončení se ve finále propracujete.

Pokračování 18 / 21 Wild Hearts S Datum vydání: 25. července

25. července Platformy: Nintendo Switch 2 Nový Monster Hunter se na Switch 2 zatím nedostal. Fanoušci lovu obřích monster ale budou moci vyzkoušet Wild Hearts, které této sérii slušně sekunduje. Potvory v tomto světě většinou člověka nijak neohrožují, ale cosi se v ekosystému změnilo. Teď přichází chvíle lovců, aby vyrazili po stopě a zarazili jejich řádění. Kompletní výbava je inspirovaná asijskou kulturou, stejně jako samotné prostředí. Monstra jsou v tomto světě propojená s přírodou. Setkáte se třeba se stromovým kancem, s obrovským veverčákem s kamenitými schopnostmi, nebo s opicí, jejímž tělem koluje rozžhavená láva. Kromě zbraní bude vaší hlavní pomůckou při lovu technologie Karakuri. Je to taková kostka plná překvapení. Přímo na bojišti si s ní můžete stavět různé struktury. Obyčejná věž poskládaná z prken vám získá výhodnou pozici, hodit se bude i obří kladivo, s ohňostrojem dostanete na zem létavce a stěna je výborná proti potvorám, které na vás rády nabíhají obrovskou rychlostí.

Pokračování 19 / 21 Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game Datum vydání: 29. července

29. července Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Návštěva hobitího Kraje byla několikrát odložená, na konci července bychom snad domov Froda Pytlíka měli konečně navštívit. Tales of the Shire je relaxační záležitost ve stylu série Animal Crossing nebo Stardew Valley, ve které se budete starat o vlastní příbytek, pěstovat si ovoce a zeleninu a občas pokecáte s ostatními hobity. V Tales of the Shire se podíváme, jak se žije v Povodí. S naším hobitem dostaneme vlastní příbytek, který lze upravit řadou různých způsobů. Neobejde se to ani bez poznávání ostatních obyvatel Kraje a snad možná uvidíme i trik se špičatým kloboukem od šedého čaroděje. Do Povodí přicházíme v době, kdy to ještě nebyla plnohodnotná vesnice. Svojí prací ale přispějeme k tomu, aby postupně vzkvétala. Nejde jen o rozšiřování, je potřeba se také dobře starat o vlastní zahrádku a zanešené tůňky se také nevyčistí samy. A vše půjde lépe od ruky, když si uvaříte něco dobrého k snědku.

Pokračování 20 / 21 Grounded 2 Datum vydání: 29. července

29. července Platformy: PC, Xbox Series S|X Přežívání ve hmyzím světě mělo očividně úspěch. Studio Obsidian Entertainment na svoje kooperační dobrodružství navazuje pokračováním a opět ho nejprve vydají v předběžném přístupu. Postavte si příbytek, sežeňte vybavení a pokuste se vypořádat s nástrahami vlastní zahrady a přilehlého okolí. A také by nebylo špatné zjistit, jak se vrátit do své původní velikosti. I když se ve dvojce vracíme do známého prostředí, tvůrci slibují, že si připravili hromadu novinek a herní svět toho nabídne mnohem víc, než je okolí vašeho domu. Do přežívání si opět můžete přizvat kamarády, tentokrát vám ale budou moci pomáhat i hmyzí kámoši. Obyvatelstvo trávníčku vám nepůjde jen po krku. Můžete si líhnout vlastní pomocníky, kteří vám pomohou shánět suroviny a neztratí se ani při obraně vašeho příbytku.

Pokračování 21 / 21 Ninja Gaiden: Ragebound Datum vydání: 31. července

31. července Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch Abychom nindžů letos náhodou neměli málo, už loni jsme se dočkali oznámení hry Ninja Gaiden: Ragebound. I když jde o značku vydavatelství Koei Tecmo, pracuje na něm studio The Game Kitchen. Pokud vám toto jméno nic neříká, podívejte se na sérii Blasphemous. Můžete si být tedy jistí, že půjde o řádně brutální a dost pravděpodobně i náročnou akci. Autoři si i v tomto projektu zvolili pixel artovou grafiku. Řeči o tom, že se tento styl využívá kvůli tomu, aby se ušetřilo, tady rozhodně neplatí. Nepřátelé, prostředí i hlavní hrdinové vypadají skvěle. V hratelnosti se spojí klasické schopnosti nindžů z klanu Hayabusa s rychlým démonickým stylem klanu černého pavouka. I když tvůrci mají zkušenosti hlavně s metroidvaniemi, které se inspirují třeba sérií Dark Souls, Ragebound bude mít blíž ke klasickým arkádovým 2D plošinovkám. Sami si to můžete ověřit skrz demoverzi na Steamu. Podobných akčních skákaček z velké produkce aktuálně moc nevychází, takže by to mohlo být velmi příjemné osvěžení.

