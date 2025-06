Které hry vyjdou v červnu 2025: Dune: Awakening nebo Death Stranding 2. Premiéru má i Nintendo Switch 2

1 / 16



Nintendo Switch 2 Datum vydání: 5. června Nové herní konzole nevycházejí často. Na tu od Nintenda jsme museli čekat přes 8 let. Switch 2 staví na konceptu hybridní konzole, na které můžete hrát jako na handheldu, nebo skrz dok na televizi. Liší se především výkonem. Podporuje hraní až při 120 FPS, v doku zvládne rozlišení 4k a nová generace ovladačů Joy-Con může fungovat jako myš. Switch 2 podporuje zpětnou kompatibilitu, takže bychom si na něm měli bez problému zahrát valnou většinu her z předchozí konzole. Podle reportu Nintenda má pár desítek titulů problémy se spuštěním, ale na jejich odstranění se stále pracuje. Kromě toho bude od prvního dne dostupných 24 nativních her. Většinu z nich ovšem tvoří již známé tituly. Největší novinkou tak bude Mario Kart World, který arkádové závody přenese do otevřeného světa. Exkluzivně na Switchi 2 s předplatným NSO + Expansion Pass bude také dostupná knihovna her z Game Cube. Zatím obsahuje jen tři hry – Legend of Zelda: Wind Waker, F-Zero GX a SoulCalibur 2. Stejně jako ostatní knihovny s herními klasikami se i nabídka her pro Game Cube bude časem rozrůstat. 12 věcí o Nintendo Switchi 2, které jste možná nepostřehli: výdrž baterie, kompatibilita hardwaru nebo velikost her Kromě her a samotné konzole bude na trhu doplňkový hardware. Chystá se nová generace Pro ovladače, která má mít hlavně lepší páčky a vibrace. Zároveň na zadní straně má dvě nová tlačítka, která si můžete namapovat, jak je libo. Zatím nepůsobí jako zásadní kousek vzhledem k tomu, že můžete využít Pro ovladač pro původní Switch. Pokud budete chtít používat novou funkci Game Chat pro videokomunikaci, potřebujete k tomu také kameru. Launch tituly pro Nintendo Switch 2 Arcade Archives 2 Ridge Racer

Bravely Default: Flying Fairy HD Remaster

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Deltarune

Fantasy Life i: The Girl Who Steals Time – Nintendo Switch 2 Edition

Fast Fusion

Fortnite

Hitman World of Assassination – Signature Edition

Hogwarts Legacy

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Nobunaga’s Ambition Awakening Complete Edition

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma – Nintendo Switch 2 Edition

Sid Meier’s Civilization VII – Nintendo Switch 2 Edition

Sonic x Shadow Generations

Split Fiction

Street Fighter 6 Years 1-2 Fighters Edition

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2

Survival Kids

Yakuza 0 Director’s Cut

Pokračování 2 / 16 Deltarune – Chapter 3 & 4 Datum vydání: 5. června

5. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Switch, Switch 2 Vývojář Toby Fox se proslavil se svojí nezávislou hrou Undertale. Na její úspěch navázal s příběhem z alternativního univerza. Deltarune je v přípravě už od roku 2012, přičemž před sedmi lety jsme se dočkali prvních dvou kapitol. Nyní konečně přišel čas a dostaneme rovnou dvě další kapitoly s tím, že po jejich vydání jsou v plánu ještě další novinky. I když jde o zcela nový příběh, narazíte na pár známých postav. Důležité role ale sehrají úplní nováčci, a to nejen v ději, ale také v akčních soubojích. V nich se i tentokrát mísí několik žánrů. Někdy vypadají jako tahovka, jindy se přesuneme do rytmických her. Základy se ale inspiruje v JRPG. I když je Deltarune přímočařejší, stále má nabídnout dost nepovinného obsahu. Sem spadají i nepovinné bossfighty, které jsou oproti těm běžným značně náročnější. To všechno je zpracované v pixel artové stylizaci, kterou si jen tak nespletete. Toby Fox svůj nezaměnitelný styl využívá i tentokrát.

Pokračování 3 / 16 Dune: Awakening Datum vydání: 10. června

10. června Platformy: PC Paul Atreides má spoustu vizí, ale žádná z nich nevede k jinému výsledku, než je jeho vlastní džihád. Pro naději na změnu místo budoucnosti musí zamířit do minulosti. Co kdyby jeho matka porodila dceru, jak měla nakázáno od Bene Gesseritu? Co kdyby Leto Atreides nikdy nebyl zavražděn? Jak by vypadal Arrakis bez příchodu Muad'Diba? Právě prozkoumávání této alternativní časové linie bude hlavním těžítkem Awakeningu. Funcom připravuje pořádnou onlineovku ze světa Duny, kterou nám představili už před pár lety. Náš příběh začne ještě předtím, než rod Atreidů ztratí úplně všechno. Na Arrakis budeme ovlivňovat vše, od politiky a vlivu jednotlivých frakcí, až po průběh bojů na neustále se proměňujících písečných pláních. Jako v každé tradiční survival hře začíná i naše dobrodružství na tom nejnižším možném bodě. Než začneme řešit cokoliv jiného, je potřeba zajistit dostatečné množství vody pro další hodiny hraní. Trochu jí můžete získat ze zdejších rostlin, ale z lidí se jí přeci jen dá vytáhnout o něco víc.

Pokračování 4 / 16 MindsEye Datum vydání: 10. června

10. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Na MindsEye pracuje tým Build a Rocket Boy, který je složený i z bývalých členů Rockstar Games. Vypadalo to, že bychom se mohli dočkat komornější městské akce, ovšem nedávné první dojmy nemluví o MindsEye zrovna v dobrém. Negativitu schytává hlavně technický stav a hratelnost, která celkově působí ploše. Třeba ale ještě dokáže překvapit. Jde o příběhový thriller, který nás vezme do amerického města Red Rock v blízké budoucnosti, kdy se bez pokročilých technologií člověk zkrátka neobejde. Zahrajeme si za bývalého vojáka Jacoba Diaze, který trpí ztrátou paměti a nejasnými záblesky minulosti. Na vině je podle všeho neurální implantát. Kromě high-tech vychytávek bude v příběhu MindsEye hrát roli také korupce v politice, experimentování, špionáž korporací a armáda, která se vládě trochu vymyká z rukou. Zkrátka všechno, co bychom od futuristického thrilleru chtěli. Podle pár útržků z hraní lze soudit, že nás čeká intenzivní akce z pohledu třetí osoby, kde nemalou roli sehrají také honičky v autech.

Pokračování 5 / 16 Warhammer 40 000: Space Marine – Master Crafted Edition Datum vydání: 10. června

10. června Platformy: PC, Xbox Series S|X Je to jen pár dní, co se Sega vytasila s vylepšenou verzí původních Space Marine z roku 2011. Master Crafted Edition má být definitivní podoba, která první herní kapitolu vesmírných mariňáků převede do rozlišení 4k. K tomu navíc vylepší textury a modely postav společně s uživatelským rozhraním a audiem. Co nás ale překvapilo nejvíc, je fakt, že se Master Crafted Edition dostane pouze na PC a Xbox Series S|X. Pro ostatní platformy alespoň prozatím oznámená není. Zároveň bude od prvního dne také součástí předplatného Game Pass. Kapitán Titus z kapituly Ultramariňáků brání průmyslovou planetu Impéria, na kterou vtrhla doslova záplava orků. Jelikož jde o místo, kde se vyrábějí válečné stroje, o ni Císař opravdu nechce přijít. Orkové ale nakonec nejsou to jediné, s čím si budeme muset poradit. V útrobách planety se skrývá něco ještě horšího.

Pokračování 6 / 16 Stellar Blade Datum vydání: 11. června

11. června Platformy: PC Jedna z nejlepších akčních her loňského roku bude už brzy dostupná na PC. Můžete očekávat podporu technologií DLSS 4 a FSR3 pro upscaling, počet snímků za vteřinu si vytáhnete skrz multi-frame generation. Frekvence FPS pak může zůstat odemčená, vývojáři vás v tomhle ohledu nehodlají omezovat, pokud na to vaše sestava stačí. Potěší textury ve vyšší kvalitě či podpora širokoúhlých monitorů. Hru si také nově budeme moci projít s japonským a čínským dabingem, které doplní původní angličtinu a korejštinu. I na pár obsahových novinek přijde řada. Eve dostane 25 nových oblečků a v průběhu hraní narazíme na bonusový bossfight. Recenze hry Stellar Blade. Andělský souboj o Zemi v akci překypující krásou a elegancí Stellar Blade je rychlá hack’n’slash akce ve stylu Devil May Cry nebo Nier: Automata, ve které se mimo řadových potvor pobijete s velkými bossy. V průběhu hraní samozřejmě dojde i na vylepšování Evených schopností, získávání silnější výbavy či nových vychytávek. Kromě hlavní zápletky nabízí také sérii vedlejších úkolů. Na Zemi totiž stále zůstávají zbytky lidstva a mnoho z nich ocení naši pomoc.

Pokračování 7 / 16 The Alters Datum vydání: 13. června

13. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Říkali jste si někdy, že kdybyste se mohli naklonovat, byl by život jednodušší? Tuto teorii si můžete ověřit v praxi v novince od tvůrců This War of Mine. Jan Dolski je vcelku obyčejný horník. To se změní s nouzovým přistáním na nebezpečné planetě, odkud se musí svépomocí dostat. K ruce mu při přežívání bude on sám v alternativních podobách. Propojují se tady alternativní linie, ve kterých je Jan pokaždé jiný. Mění se jeho povolání, znalosti, specializace... ale také problémy, osobnost a další vlastnosti, které mohou soužití se sebou samotným pořádně zkomplikovat. Naštěstí se na planetě nachází opuštěná základna. Není možné, aby ji v provozu udržel jeden člověk. S tím mu pomůže vzácný materiál, díky kterému může vytvořit kolik alternativních variant sebe sama bude chtít. Přes noc budeme vyrážet na průzkum planety, abychom našli suroviny. Ve dne naopak nesmíme vytáhnout paty ven, protože hvězda planety je tak blízko, že by nám ve zlomku vteřiny sežehla z povrchu.

Pokračování 8 / 16 Five Nights at Freddy’s: Secret of the Mimic Datum vydání: 13. června

13. června Platformy: PC, PlayStation 5 Hororová série Five Nights at Freddy’s od svých počátků neskutečně narostla, s čímž pomohla nedávná filmová adaptace. Pokračuje se i ve hrách. Tentokrát místo Freddyho restaurace navštívíme opuštěnou dílnu Murray’s Costume Manor. Kdysi tady záhadný vynálezce skládal svoje serepetičky, nyní po něm zůstaly jen prázdné místnosti a tajemství odkrývající jeho minulost. Vynálezcova dílna ve skutečnosti není úplně opuštěná. I když na lidi nenarazíte, společnost vám bude dělat Mimic, prototyp robota, který se může převléct do jakéhokoliv kostýmu. Jeho schopnost napodobování mu umožňuje stát se prakticky kýmkoliv. My ho budeme muset přechytračit. Jakmile nás chytí, není šance na útěk. Co má vůbec vynálezce společného s Freddym? V jeho dílně máme najít prototyp jakési technologie, která je navíc dobře schovaná. Při hledání nám pomůže maximálně tak vlastní důvtip a pár gadgetů, které po sobě Murray zanechal.

Pokračování 9 / 16 Gex Trilogy Datum vydání: 16. června

16. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Switch V posledních letech se na scénu vrátila spousta skákačkových hrdinů. Začalo to Crashem, pokračoval Spyro. Pak se přidali i méně známí, jako klokan Kao a dokonce i krokodýl Croc. Nyní přišla řada na gekona Gexe, který na moderní platformy přinese rovnou celou svoji trilogii. Nutno říct, že nejde o předělávku. Všechny hry v kolekci mají velmi blízko ke své původní podobě. Aby bylo hraní pohodlnější, nativně podporují poměr stran 16:9 a bylo upraveno i ovládání, které sedne na dnešní ovladače. Pokud se vám ale nebude zamlouvat, můžete použít i originální styl. Gex začínal jako 2D plošinovka, obě pokračování pak nabraly třetí rozměr. Získáme tak možnost projít si jeho kompletní dobrodružství. Sice měl vzniknout čtvrtý díl pro PS2 a Game Cube, jenže projekt nakonec zaniknul kvůli nevalnému zájmu studia Eidos Interactive. Nyní se gekon Gex do světa vrátí díky spolupráci týmů Crystal Dynamics a Limited Run Games.

Pokračování 10 / 16 Lost in Random: The Eternal Die Datum vydání: 17. června

17. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Switch Původní Lost in Random je příjemná akční adventura. The Eternal Die je oproti tomu úplně něco jiného. Žánrově spadá mezi rogue-like izometrické akce. Při pohledu na záběry z hraní se nám vybavují hry jako Hades nebo Curse of the Dead Gods. V hlavní roli je tentokrát královna Aleksandra a její hranatý společník Fortune. S každou další vyhranou bitvou získá nové zbraně či relikvie, díky kterým nabere na síle a bude mít lepší šanci dosáhnout svého cíle, čímž je pomsta a vykoupení. Jenže to nebude tak jednoduché, svoje pokusy může naštěstí opakovat. Po smrti se vrací do Sanctuary, kde získává nové zbraně a bonusy. Součástí The Eternal Die budou také vedlejší questy, které budete během své výpravy plnit. V cestě budou stát zrůdy nejrůznějších tvarů. Navštívíme bažinu s nechutnými žabáky a dojde i na postavičky z deskových her, ve kterých prohra znamená jistou smrt.

Pokračování 11 / 16 Tron: Catalyst Datum vydání: 17. června

17. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Switch Tron to v herním světě nemá lehké. V uplynulých letech jsme se do jeho světa podívali několikrát, ale nikdy to nedopadlo příliš dobře. Nyní se svým pokusem o zpracování tohoto sci-fi univerza přichází tým Bithell Games, který si připravil izometrickou akční adventuru Catalyst. Čeká nás zcela nový příběh, ve kterém budeme soupeřit s několika různými frakcemi. V hlavní roli je Exo. Společnost v Arq Gridu je roztříštěná. Velitelé místních frakcí by rádi situaci uklidnili, s čímž jim mají pomoci schopnosti Exo. Ta je získala skrz Glitch, díky kterému bude sbírat další zlepšováky v průběhu hraní. Catalyst slibuje intenzivní akční souboje, ve kterých bude hrát prim disk. S ním se pojí bojové techniky postavené na postřehu. Samozřejmě bude záležet na tom, jaké schopnosti si Exo zvládne osvojit. Kromě toho zažijeme i boje v sedle Light Cyclu.

Pokračování 12 / 16 Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army Datum vydání: 19. června

19. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch, Switch 2 Japonský tým Atlus si dnešní hráči spojují převážně se sérií Persona. Jeho historie je ale mnohem bohatší. Jednou ze starších klasik je Raidou, příběh začínajícího detektiva, který je zároveň také neobyčejný vyvolávačem démonů. S případem za ním přijde novopečená dědička s netradiční žádostí – chce přijít o život. Záhy je ale sama unesena, čímž začíná řešení případu století. I když Atlus exceluje ve hrách s tahovými souboji, v Raidou veškerá akce probíhá v reálném čase. Remaster vylepšuje systémy boje, uživatelské rozhraní a doplňuje dabing, aby hra nepůsobila polovičatě. Samozřejmě i na pohled bude líbivější díky vylepšené grafice. Nečekejte ale skok jako v případě loňské Persony 3, přece jen nejde o remake. Pokud znáte sérii Shin Megami Tensei, určitě budete poznávat spoustu démonů. Raidou je totiž její odnoží. Kulisami detektivního příběhu je Tokio ve 30. letech minulého století, navštívit ale můžete i říši démonů. Abyste všechno nemuseli oddřít sami, uděláte si spojence přímo z temných potvor. Je jich více než 120 druhů, ale každý se nenechá jen tak nalákat na vaši stranu.

Pokračování 13 / 16 Rematch Datum vydání: 19. června

19. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Rematch je fotbálek, kde se proti sobě postaví týmy o čtyřech nebo pěti hráčích. Vypadá to, že autoři svoji lásku k bojovým uměním hodlají zužitkovat i tentokrát. Přece jen mají za sebou výbornou kung-fu akci Sifu. Na hřišti v Rematch jsou si všichni rovni. Hráči nemají rozdílné statistiky. Nad soupeři musíte zvítězit použitím správné taktiky a vlastními dovednostmi. Ani v nejmenším nejde o simulaci. Díky tomu si můžete dovolit vystřihnout parádní triky, které od pohledu nemají daleko od boje ze zmiňovaného Sifu. Mechaniky hry mají být jednoduše uchopitelné, ale pokud budete chtít míč na hřišti ovládanou na 100 %, bez tréninku to nepůjde. Zápasy tady také budou rychlejší než v klasickém fotbalu. Žádné pauzy ani tresty za faulování. V betatestech je o Rematch velký zájem, takže studio Sloclap má rozhodně šanci na další úspěch.

Pokračování 14 / 16 Death Stranding 2: On the Beach Datum vydání: 26. června

26. června Platformy: PlayStation 5 Zatímco první Death Stranding byl o propojování zbytků lidstva, v pokračování se moto příběhu úplně obrací. Doručování zásilek je automatizované, ale Sam rozhodně nezůstává bez práce. Na scéně se objevuje záhadná frakce, která pro lidstvo nemá zrovna přívětivé plány. Letošní trailer rozproudil řadu spekulací nejen ohledně příběhu samotného Death Strandingu, ale také o možném napojení na Metal Gear Solid. Postava Neila, kterou hraje Luca Marinelli totiž na samotném konci až nápadně připomíná Snakea. Fanoušci by si ale neměli dělat předčasné naděje. Metal Gear je přeci jen stále v rukách Konami. Z nedávných dojmů víme, že Death Stranding 2 bude gigantický. Navštívíme v něm Mexiko i Austrálii. Oproti jedničce Kojima Productions zapracovali hlavně na akci a střetech s nepřáteli. Zatímco v jedničce jsme se jim většinou vyhýbali, tady mají plnit plnohodnotnou součást hry. Sam dostane do rukou nové zbraně i vlastnosti, které mu dovolí efektivně nepřítele zlikvidovat potichu i pořádně nahlas.

Pokračování 15 / 16 System Shock 2: 25th Anniversary Remaster Datum vydání: 26. června

26. června Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Switch Když probíhala kampaň na tvorbu kompletního remaku prvního System Shocku, studio Nightdive rovnou přislíbilo, že vedle něj vytvoří i vylepšenou verzi pokračování. Slibovaný remake už je nějaký ten pátek venku, ale na System Shock 2 podporovatelé museli čekat až do letošního června. Původně se nová verze měla jmenovat System Shock 2: Enhanced Edition. Jelikož ale vývoj trval tak dlouho, tvůrci se rozhodli jméno změnit a spojit ho s výročím legendárního sci-fi. Umělá inteligence SHODAN vám nedá pokoj ani tentokrát a v rámci tohoto odvětví RPG žánru původní verze položila základy, na kterých staví i kdejaká dnešní novinka. Až 25th Anniversary Remaster konečně vyjde, budou si ho moci užít hráči na jedné platformě navíc. Původně byly oznámené verze pro PC, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series S|X. K tomu se navíc přidává Switch. Předchozí remastery, na kterých tým z Nightdive pracoval, jsou i na hybridní konzoli od Nintenda populární, takže je logickým krokem hrnout tam i další přírůstky.

Pokračování 16 / 16 Ruffy and the Riverside Datum vydání: 26. června

26. června Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Switch Co kdyby Paper Mario byl klasická skákačka místo RPG s tahovými souboji? Podobnou otázku si nejspíš položili vývojáři ze Zockrates Laboratories. Jelikož jim Nintendo Maria nepůjčilo, museli přijít s vlastním světem a příběhem, jehož hlavní tváří je Ruffy, který musí zastavit zlotřilého Grolla, než zničí samotné jádro světa. Čeká vás dobrodružství v otevřeném světě, kde si tvůrci připravili spoustu ukrytých tajemství. Při jejich řešení musíte umět správně využít svoji kreativitu. Ruffy má totiž schopnost kopírovat a měnit textury. Po vodopádu snadno vylezete na skálu, když z něj uděláte liány. V rozlehlém jezeře pak prohodíte vodu za led a nemusíte řešit, jestli by vám někdo půjčil loďku. Ruffy vás nikam nehoní, právě naopak. Vedle hlavního úkolu můžete pomáhat ostatním obyvatelům světa s jejich starostmi. Za jejich splnění dostanete zaslouženou odměnu. I když je to z větší část 3D akční adventura, dostaneme se i do dvojrozměrných levelů. Musíte ale nejdřív správně využít mechaniku manipulace s texturami, aby se takové úseky vůbec daly projít.

