Které hry vyjdou v dubnu 2025: Last of Us Part II na PC, Indiana Jones na PS5 a nenápadní vyzyvatelé o hru roku

Last of Us a Forzu Horizon znáte asi všichni. V přehledu pro tento měsíc byste se ale určitě měli začíst i u her, jejichž jména vám moc neříkají. Je totiž možné, že se některé z nich dostanou mezi kandidáty na hru roku.



Croc: Legend of the Gobbos Datum vydání: 2. dubna

2. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Crash i Spyro už svůj velký návrat na herní scénu měli. Skákačkových legend je ale víc a řadí se mezi ně právě i krokouš Croc. Jeho hry sice zatím neuvidíme v kompletně předělané podobě, ale alespoň si budeme velmi brzy moct zahrát remaster prvního dílu. Kromě vylepšené grafiky se péče dočká hlavně ovládání, které to po více než 20 letech od vydání už potřebovalo. Baron Dante unesl Crocovu adoptivní rodinu, a tak se vydává na cestu za její záchranou. Hordy Danteho poskoků se nám sice budou pokoušet bránit, ale Crocovi stačí jedno pořádné švihnutí ocasem a není nepřítel, se kterým by se nezvládl vypořádat. Projdete si všech 45 původních levelů včetně bossfightů a skrytých zákoutí. Jako bonus ve hře najdete také materiály z vývoje původní verze. V Crocipedii uvidíte původní návrhy postav, testování prvních animací či dokumenty z designování úrovní. Na remasteru se také podílí řada vývojářů originálu, kteří se o zajímavosti podělí v rozhovorech.

2. dubna Platformy: PC Do zlatého věku klasických adventur se nás hned z kraje měsíce pokusí vrátit Elroy a jeho výprava za mimozemšťany. Tým Motiviti si připravil hned několik cizích ras, jejichž kultury v průběhu hraní prozkoumáme. Elroy ale tohle všechno nedělá jen tak pro zábavu. Hledá stopy po svém otci, který před 18 lety zmizel na vesmírné misi. Může to znít jako vážné téma, ale celá hra se v tomto duchu rozhodně neponese. Místo toho můžete v konverzacích očekávat pořádnou dávku humoru. K Elroyovi se navíc přidá další hratelná postava. Peggie je investigativní novinářka, která má v plánu záhadu o jeho otci také rozlousknout. Jestli si chcete ověřit, zda vám styl hry bude sedět, na Steamu najdete demoverzi. Elroy and the Aliens má stylovou grafiku, která je pestrobarevná a působí vcelku neokoukaně díky designům postav a jejich obličejů.

2. dubna Platformy: PC Po několika časově omezených testech se novinka od Wargamingu chystá do ostrého provozu. Steel Hunters si ještě nějakou chvíli pobydou v předběžném přístupu, ale hráči už budou mít kdykoliv možnost vydat se na bitevní pole v jednom ze svých robotických monster. Steel Hunters nejsou další bitevní akcí, jakými jsou předchozí hry tohoto studia. Místo toho v sobě kombinuje žánry battle royale a extrakční střílečku. Na rozlehlých mapách se tak s ostatními hráči budete přetahovat o cennou kořist, kterou následně musíte odnést na určité místo, odkud se dostanete do bezpečí. Wargaming i v tomto případě zvolil model free-to-play. V předběžném přístupu prozatím nenarazíte na žádné mikrotransakce. Vývojáři se budou soustředit na ladění hratelnosti. Monetizaci se ale postupem času také nevyhne. Kromě toho s budoucími updaty přibyde taktéž větší porce map či hratelných robotů.

3. dubna Platformy: PC S blížící se premiérou druhé sezóny seriálové adaptace The Last of Us je logické, že Sony chtělo dostat i herní pokračování k širšímu publiku. Na PC se chystá už za pár dní a jediným rizikem, co tuhle výbornou akční adventuru může zkazit, je technický stav. První díl totiž po vydání na PC běžel opravdu špatně. Jestli se tentokrát vývojáři poučili, se dočtete v naší čtvrteční recenzi. Ať už to dopadne s optimalizací jakkoliv, druhé Last of Us určitě vyvolá další vlnu pozdvižení kvůli svému nelítostnému příběhu. Naughty Dog se nebojí riskovat a při tvorbě pokračování příběhu Ellie a Joela byli nekompromisní po všech stránkách. V hlavní roli je tentokrát právě Ellie, ale nemalou část si projdeme v kůži Abby, nové záporačky. Recenze hry The Last of Us Part II Remastered. Přes nevalná vylepšení exceluje kvalitou a bonusy Jelikož na PC rovnou vychází Remastered verze, dostanete i všechen dodatečný obsah, jako jsou nedokončené úrovně nebo komentář vývojářů. Zároveň v menu najdete oblíbený rogue-like režim No return, ve kterém se kolo po kole snažíte odolávat čím dál větším výzvám. Do soupisky hratelných postav navíc přibydou dva nováčci. Bill a Marlene budou po vydání hry k mání i ve verzi pro PS5.

8. dubna Platformy: PC, Xbox Series S|X Compulsion Games mají za sebou netradiční hry Contrast a We Happy Few. Ani jejich novinka South of Midnight není něco, co bychom ve hrách viděli často. To platí hlavně pro zasazení a příběh. Hratelností je to příběhovka s akčními souboji. Podíváme se do jižních krajin Spojených států a poznáme zdejší pověsti a mýty. Hazel si žije vcelku klidně se svojí matkou. To se ale razantně změní, když její domov spolu s matkou odnese při bouři silný proud řeky. A tak začíná její dobrodružství, během kterého se o sobě a okolním světě dozví mnohem víc, než kdy doufala. To, že jejím hlavním společníkem bude obří mluvící sumec, mluví samo za sebe. Ne každá nadpřirozená bytost ale bude přátelská. Hazel musí být pořádně ostražitá, jinak by mohla skončit v pařátech či v tlamě některé z obřích potvor. Sama ale dostane netradiční esa do rukávu a v boji obstojí i proti těm největším kreaturám.

9. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Není to poprvé, co se v posledních letech snaží vrátit na scénu velké jméno ze scény taktických her. Zdárně se to podařilo například sérii Jagged Alliance, ale oproti ní jsou Commandos přeci jen něco trochu jiného. Místo toho, abyste si pečlivě plánovali tahy, musíte své akce provádět za pochodu v reálném čase. Vývoj Origins nebyl úplně bez problému. Původně jsme měli nové Commandos hrát už dávno, ale po zpětné vazbě od hráčů, kterou vývojáři nastřádali z demoverze, se rozhodli vydání odložit a zapracovat na některých důležitých aspektech. Snad to tedy dopadne dobře a my si ani ne za 2 týdny budeme moci vychutnat parádní taktické mise. Hráli jsme Commandos: Origins. Pokračování průkopníka žánru plíživých strategií Je jasné, že Origins mají zaujmout nejen staré harcovníky, kteří s láskou vzpomínají na původní hry. Díky tomu, že se děj odehrává na časové linii jako první z celé série, do něj nebude mít problém naskočit ani úplný nováček. Dlouholetý fanoušek ale určitě pozná několik starých známých postav.

10. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Párkrát do roka se stává, že se z novinky, která kolem sebe nemá obrovský rozruch, stane kandidát na hru roku. Blue Prince na to má slušný potenciál. Tahle logická hra vás zavede na panství Mt. Holly, kam s každým rozbřeskem přichází nová záhada. Dokážete se proplést skrz neustále se měnící chodby a dostat se k bájné místnosti 46? Jak budou zdejší prostory vypadat, je do jisté míry na vás. Sami si totiž vybíráte, která místnost se ukrývá za dalšími zavřenými dveřmi. Od voleb se pak odvíjí vaše další cesta. Není to ale jen o tom, že otevíráte jedny dveře za druhými. Zároveň je Mt. Holly propletené hádankami, ať už prostorovými nebo logickými. Jakmile vyjde slunce, dům se opět promění k nepoznání. Ještě, než se místnosti začnou přeskupovat, si z nich alespoň můžete odnést pomůcky, které vám pomohou při dalším pokusu proplést se až ke kýžené místnosti 46. Celé vaše pátrání pak doprovází příběh o zmizelém autorovi dětských knih, jehož minulost je spojená s vydíráním a politickými intrikami.

10. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Další logická hra, tentokrát ovšem velmi dobře známá. Talos Principle se často řadí vedle Portalu mezi nejvychvalovanější logické hry z pohledu první osoby. Chorvatský Croteam se rozhodl, že si první díl zaslouží trochu oprášit, a tak ho vydají po necelých 11 letech v přepracované podobě s přídomkem Reawakened. Nezmění se jen grafika v úrovních, kde často řešíte problémy správnou manipulací laserovými paprsky. Nová verze přidá také dodatečný obsah. Kapitola In the Beginning přináší příběh Alexandry Drennan. Ani tentokrát si autoři neodpustili pořádnou dávku filozofování o existenčních otázkách. Kromě nového rozšíření bude součástí Reawakened rovnou také obsah z kladně hodnoceného přídavku Road to Gehenna. Pokud by to pro vás stále byla příliš malá nálož hádanek, můžete se díky vestavěnému editoru pustit do tvorby vlastní nebo si vyzkoušet ty, které si připravila komunita.

15. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Studio Don’t Nod nezažívá zrovna nejlepší časy. Tvůrcům série Life is Strange se s posledními adventurními příběhy příliš nedaří. První polovina Lost Records o partě mladých slečen ale sklízí vesměs pozitivní reakce. Velmi brzy nás čeká druhá polovina, která děj po dvou měsících uzavře. Hlavní protagonistka Swann natáčí svoje poslední léto ve Velvet Cove. Společně se svými kamarádkami během něj prožije nezapomenutelné chvíle. Nyní se po 27 letech znovu setkávají, aby naplnily svůj slib. I v pokračování budete mít sami do jisté míry ve svých rukách příběh, který se mění v závislosti na vašich volbách. Pokud už Lost Records máte ve své herní knihovně, nebude potřeba nijak druhou polovinu hry dokupovat. Stačí jednoduše počkat až vyjde a stáhne se vám v rámci updatu bez dalších poplatků.

15. dubna Platformy: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Tohle logické dobrodružství plné hrátek s perspektivou mělo svoji premiéru na mobilech už před lety. K dostání je také na PC a konečně si ho budou moci užít i hráči na konzolích. V Monument Valley se nevyplácí věřit prvnímu dojmu. Prostředí obou her je totiž skvěle vymyšlené. Otočením obrazovky najdete nové cestičky, průchody a prostory, díky kterým se vyhnete nástrahám, a hlavně se tak dostanete k cíli. Ani jedna z hlavních postav není žádný parkourista, takže musíte správně propojovat cesty a schodiště, abyste se dostali zase o kousek blíž konci této nelehké cesty. V prvním díle je v hlavní roli princezna Ida, která hledá odpuštění a na cestě ji nedají pokoj zlotřilí havraní lidé. Pokračování pak vypráví úplně jiný příběh. S Ro a jejím potomkem budeme odhalovat tajemství geometrie. Pokud vás tato série chytne, určitě vás potěší, že třetí díl se na tyto platformy dostane už v průběhu léta.

17. dubna Platformy: PlayStation 5 Už dávno je jasné, že to Microsoft s portováním her na PlayStation a Switch myslí vážně a v dohledné době se hráči na těchto platformách mohou těšit na několik parádních pecek. V polovině dubna vychází na PS5 loňský Indiana Jones, který se často řadí mezi nejlepší hry roku 2024. V herní podobě je Indiana Jones stejným dobrodruhem, jakého znáte z filmů. Což se týká i jeho vzezření. I když se jeho hlasem stal Troy Baker, obličej je vymodelovaný podle mladší verze Harrisona Forda. I jeho výbava je typická. Bez biče u opasku ani ránu. Indy si ho s sebou vezme do Vatikánu, k egyptským pyramidám nebo třeba do chrámu Sukhothai. Navíc se naučí pár nových triků, které přibydou v rámci updatu i do verzí pro Xbox a PC. Recenze hry Indiana Jones and the Great Circle. Návrat Indyho v nejlepší kondici Indiana Jones skvěle kombinuje plíživou akci a objevování pradávných tajů. Po oznámení často přicházely negativní reakce ohledně toho, že je hra zpracovaná z pohledu první osoby. MachineGames ale tenhle styl vyhovuje a mají s ním bohaté zkušenosti třeba z Wolfensteina a nevypadá to, že by hře toto rozhodnutí nějak výrazně uškodilo.

17. dubna Platformy: PC, PlayStation 5 S originální premisou přichází titul Matcho od českého FiolaSoftu. V této adrenalinové akční FPS budete bojovat proti zákeřným robotickým broukům. Ničit je ale nebudete jen tak. Brouci mají rozličné barvy a abyste je úspěšně eliminovali, musíte zasáhnout vždy minimálně tři nepřátele stejné barvy za sebou. K ještě efektivnější likvidaci vám poslouží různá komba, zřetězené údery či různé parkourové triky. Čím více destrukce rozpoutáte, tím více bodů získáte. Avšak platí, že nejen akcí živ je dnešní hráč. Matcho tak nabídne i různé hádanky a puzzly, které připomínají např. Portal nebo The Talos Principle. Chybět by neměl ani silný příběh, který si vychutnáme s českým dabingem. Původně měl Matcho pohánět Unreal Engine čtvrté generace, nakonec se ale vývojářský tým rozhodl přejít na modernější pětku. Sice to značně protáhlo tvorbu, ale na druhou stranu mohou využít pokročilejší technologie, díky kterým Matcho bude vypadat o poznání lépe, což je při srovnání s prvotními ukázkami jasně vidět.

17. dubna Platformy: PC, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Tempopo je další hlavolamka, tentokrát ale rozhodně ne tak náročná jak ostatní hry z dnešního článku. Pokud znáte Captain Toad: Treasure Tracker z Nintenda Switch, v podstatě více, co očekávat. Tempopo ale koncept, kdy se pouze se základními možnostmi pohybu a manipulací s prostředím musíte dostat k cíle, posouvá trochu dál. Tady totiž nehrajete jen za jednoho houbového chlapíka. Místo toho navigujete celé skupiny růžových blobů. Roztomilé potvůrky musíte správně navádět, aby si navzájem pomohly a společnými silami zachránily ztracené hudební květiny. Každý ostrov představuje novou výzvu. V Tempopo hraje hudba důležitou roli. Každý prvek v prostředí, ať už to jsou zmínění blobové nebo další obyvatelé nebeských ostrovů, se pohybuje do rytmu doprovodu na pozadí. Právě využití této harmonie s rytmem v kombinaci s vašimi povely bude klíčové.

18. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Jména jako Final Fantasy nebo Chrono Trigger zná většina hráčů. Starší japonská RPG ale mezi sebou ukrývají mnohem víc klenotů, které se k nám do Evropy ve spoustě případů ani nedostaly. Jednou z takových méně známých značek je Lunar, jejíž první dva díly v polovině dubna vyjdou v remasterované podobě. Obě hry jsou po stránce obsahu ve své kompletní podobě. Jednička vypráví o Alexovi, pánovi draků, který společně s přáteli vyráží do boje proti magickému císaři plánujícím ovládnou celý svět. Pokračování nám pak ukáže, jak tento svět vypadá 1000 let poté. Tentokrát je v roli hrdiny Hiro a jeho parta. Hledájí společně bohyni Althenu. Lehké to ale nebude, protože jim jde po krku řada nepřátel kvůli domněnce, že jsou ničitelé Lunaru.

22. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Horor Post Trauma si bere inspiraci z éry druhého PlayStationu, kdy vznikla celá řada ikonických žánrovek. Vývojáři slibují, že v průběhu hraní prozkoumáme pokroucenou realitu, která ukrývá otázky na odpovědi protagonisty Romana, mučeného strojvedoucího vlaku. Roman není žádný trénovaný voják, ale i tak se může postavit nechutným zrůdnostem, které jako by vypadly z noční můry. Dostane se mu do rukou řada zbraní, ale není radno s nimi plýtvat. Post Trauma je totiž survival horor, takže zdrojů určitě nikdy nebudeme mít dostatek. V průběhu hry nás autoři provedou několika různě laděnými levely. Zdánlivě spolu nemusí nijak souviset, ať už tématikou nebo zasazením. Skrývají se v nich ale indície, které všechny příběhové větve nakonec propojí a snad se dopátráme toho, proč si Roman musí prožívat takový teror.

24. dubna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Vypadá to, že studio Sandfall Interactive našlo díru na trhu. Už totiž nevznikají velká JRPG ala starší Final Fantasy. I tato kultovní série se v posledních dílech ubírá k akčnějšímu stylu. Právě Expedition 33 by toto místo mohla zaplnit. Hlavním dějištěm je město Lumiére, které se stalo cílem rituálu jakési záhadné Malířky. Každý rok vyznačí věkovou hranici a ti, kteří ji dosáhnou, mají svůj osud zpečetěný. Tentokrát tato mez připadá na číslo 33. Expedice 33 ho nemá v názvu jen tak pro nic za nic. Jejím členům zbývá pouze jediný rok života a hodlají ho využít k tomu, aby Malířku zastavili společně s jejími rituálními nesmysly. Clair Obscur na první pohled zaujme hezky vypadající grafikou a estetikou. Autoři se inspirují francouzským obdobím Belle Époque, což je jasně vidět nejen na prostředí, ale i na oděvech postav.

24. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Na poli bojových her máme zaběhlé stálice. Série Fatal Fury se do nich ale rozhodně nepočítá. SNK na tuto značku totiž nesáhlo od konce minulého tisíciletí. Ale když už ji hodlají vrátit na scénu, je to návrat vcelku velký a očekávaný. Obzvlášť pokud si potrpíte na komplexnější bojovky. Můžeme tady rozebírat systém REV, který připomíná nejnovější Street Fighter, nebo vyvedenou stylizaci s tučnými linkami, ale největší pozornost určitě k Fatal Fury nyní přitahuje soupiska bojovníků. Tedy jedna její součást. Mezi 17 hratelných bojovníků totiž patří i fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo. Fatal Fury v prvních beta testech nemálo pozlobily technické problémy s připojováním k ostatním hráčům a dlouhými prodlevami mezi zápasy. Ten poslední na tom byl o dost lépe, snad se ještě trable do ostrého spuštění podaří vychytat. Zároveň je už teď jasné, že po vzoru ostatních bojových her se bude City of the Wolves dále rozrůstat. V rámci prvního season passu hru rozšíří 5 postav včetně Kena a Chun-Li ze Street Fightera.

24. dubna Platformy: PC Tempest Rising je momentálně jedna z nejvyhlíženějších real-time strategií. Obzvlášť by měli zpozornět ti z vás, kteří stále s láskou vzpomínají na staré díly ze série Command & Conquer. Z nich si totiž tvůrci ze Slipgate Ironworks očividně berou velkou inspiraci. Pokud si to sami chcete ověřit na vlastní kůži, na Steamu je stále dostupná demoverze zdarma. Příběh hry je zasazený do alternativní reality moderních dějin, kdy se tři unikátní frakce pustí do sebe bez jakékoliv lítosti. Každá má vlastní přednosti i nedostatky, což je obzvlášť pro kompetitivní hráče dobré znamení. Teď ještě aby se každou z nich podařilo dobře vybalancovat a nevypadalo to nakonec tak, že se některá z nich stane kvůli menší síle nehratelnou. Kromě bojové síly musíte ale počítat také s ekonomikou. Pokud vám nesedí hraní proti ostatním hráčům, v Tempest Rising najdete také sólo kampaň o 11 misích, kdy si v každé z nich můžete svoji armádu upravit. Uvidíte v jejím průběhu ale pouze dvě ze tří hlavních frakcí.

25. dubna Platformy: PlayStation 5 U několika remasterů ze stáje PlayStationu jsme v posledních letech kroutili nevěřícně hlavou. To je případ i Days Gone, protože originál z roku 2019 vylepšení nepotřebuje a našli bychom hromadu starších legend, které by si alespoň nějakou péči zasloužily. Ale když už si Deaconův příběh máme prožít znovu, alespoň dostaneme něco víc, než je trochu ostřejší grafika. Ve stejný den dorazí nový obsah také do PC verze. Abyste ho získali, budete si muset na Steamu nebo Epic Store k základní hře dokoupit DLC jménem Broken Road. To vás cenově vyjde stejně jako upgrade z původní verze na remaster na PlayStationu, tedy 10$. Days Gone Remastered nepřinese novinky jen v ohledu funkcí přístupnosti. Budeme se moci pustit i do arkádového módu Horde Assault. V něm nejen Deacon bojuje proti hordám zombíků, které tentokrát budou ještě větší než v originálu. Pokud jste původní Days Gone hráli, dobře víte, že hordy jsou opravdu hutné a s větším množství nepřátel by to mohla být pořádná výzva.

29. dubna Platformy: PlayStation 5 Na poli arkádových závodů jen těžko najde série Forza Horizon konkurenci. Pátý díl vás provede krajinami Mexika. Na PlayStation dorazí rovnou se všemi dodatečnými updaty a k dispozici budou i dokoupitelné doplňky a rozšíření. To znamená, že se budete moci svézt v téměř 900 vozech. K příležitosti příchodu na novou platformu vývojáři chystají event Horizon Realms, který se bude skládat z dřívějších nejoblíbenějších událostí. Zajezdíte si společně se všemi dalšími hráči. Forza Horizon 5 totiž i na PS5 bude podporovat cross-play. Port nemá na starosti přímo studio Playground Games nebo Turn 10. Otěží se chopil tým v Panic Button, který má s přenášením her na nové platformy bohaté zkušenosti. Pomáhal dostat Star Wars Jedi: Fallen Order na současné konzole, podílel se na xboxové verzi Forzy Horizon 4 a má několik zářezů i na Switchi.

30. dubna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pro domácí fanoušky je hlavní zprávou u nového ročníku MotoGP to, že mezi aktivní tratě vrací brněnský okruh, který mezi nimi chyběl posledních pět let. Jelikož se pracuje s oficiální licencí, můžete se těšit na všechny jezdce a tratě ze sezóny 2025, kdy se k MotoGP přidá také Moto2 a Moto3. Do výčtu okruhů navíc přibyde jako úplná novinka Balaton Park v Maďarsku. Další přídavky najdete v herních režimech. Training Sessions jsou pro vypilování vašeho motorkářského umu. Budou se hodit i pro hráče, kteří mají něco naježděno. Mimo závodění vás čekají disciplíny Motard, Flat Track a Minibike, které vás prověří na tratích specificky vytvořených pro tento režim. Pokud na druhou stranu chcete hlavně jezdit bez větších starostí, bude pro vás vhodná Arcade Experience. Trh jezdců a další novinky z minulého dílu se hráčům líbily, takže většinu z nich najdete ve hře i tentokrát. K tomu studio Milestone dále vylepšilo systém upravování motorky v průběhu celé sezóny. Svůj skill pak budete moci předvést v online závodech proti ostatním hráčům a chybět nebude ani šampionát LiveGP, který doprovází sezónu reálných závodů.

