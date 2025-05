Které hry vyjdou v květnu 2025: Doom: The Dark Ages, kooperační Elden Ring nebo Age of Empires pro PlayStation

Květnu jasně vládne Doom, ale za pozornost stojí i novinky z nezávislé tvorby. Třeba Midnight Walk nebo Labyrinth of the Demon King by mohly velmi mile překvapit.



Age of Empires II: Definitive Edition Datum vydání: 6. května

6. května Platformy: PlayStation 5 Age of Empires II: Definitive Edition na PlayStationu 5 doprovodí rozšíření Lords of the West, Dynasties of India a Dawn of the Dukes, takže ani tady nebude chybět český národ. Zároveň se na stejné datum chystá novinka pro všechny platformy – rozšíření Three Kingdoms. Tři království přidají do hry rovnou pět nových civilizací. Každou z nich doprovodí unikátní jednotky a technologie. Jelikož si rozšíření bere inspiraci z románu Příběhy Tří říší, mísí se tady historie s mýty. Součástí armád mohou být i unikátní hrdinové se speciálními schopnostmi. Nejlepší strategické hry staré i nové. Umožní vám přepsat historii, dobývat vesmír i postavit si město snů Příchod nových čínských civilizací neznamená, že ze hry zmizí tradiční Čína, která je dostupná už dlouhou dobu. Původní a nové civilizace budou existovat vedle sebe. Navíc se dočkala řady úprav a vylepšení. Do čínské armády přibylo několik nových jednotek. To vedle Číny platí také pro Koreu.

6. května Platformy: Nintendo Switch Tvůrce seriálu Rick a Morty si na chvíli odskočil, aby udělal akční střílečku z pohledu první osoby. Po necelých 3 letech se dostává také na Nintendo Switch. Prozatím jsme z nové verze viděli jen pár ukázek, ale jak víme z minulosti, i porty velkých her mohou na této hybridní konzoli fungovat skvěle. Musíme ale počítat s nižší kvalitou grafiky. Asi nikoho nepřekvapí, že je High on Life pořádná šílenost. Hrajeme za týpka, který zrovna dokončil střední školu a nemůže najít práci. Všechno se ale změní ve chvíli, kdy na Zemi vtrhnou mimozemšťané, kteří chtějí lidstvo využít jako drogu. Recenze hry High on Life. Mluvící zbraně a drogy v každém člověku Abyste zastavili zkázu lidstva, musíte se spojit s týmem ukecaných zbraní, které jsou občas víc otravné než nápomocné. Boje nás zavedou do různých koutů galaxie, kde se kromě tlachajících zbraní objeví i různorodé postavy.

8. května Platformy: PC, PlayStation 5 Novinka od tvůrců hry Lost in Random na první pohled zaujme svým vzhledem. Svět The Midnight Walk je totiž kompletně vytvořený z hlíny, což platí jak pro prostředí, tak pro monstra a postavy. My ho prozkoumáme z pohledu první osoby a společníka nám bude dělat Potboy, podivné ztracené stvoření připomínající lucernu. Jeho světlo pro nás bude zásadní. Svět The Midnight Walk je totiž plný temnoty a teroru. Oheň ale zdejší monstra neodrazuje, právě naopak. Proto bude nejlepší, když se potvorám pokusíte vyhnout obloukem a protáhnout Potboye s sebou skrz pětici příběhů o ohni a temnotě. Potvory jsou to nepříjemné už od pohledu. Na stylu jim přidává také stop motion animace, díky které hra připomíná třeba českou klasiku Fimfárum. Každý objekt a postavičku tvůrci sami vyrobili a skrz 3D skenování převedli do digitální podoby. Pokud budete chtít svět The Midnight Walk vidět opravdu zblízka, můžete si celou hru projít i ve virtuální realitě.

8. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X Tuhle pestrobarevnou a nebezpečnou planetu jsme navštívili před čtyřmi lety. Nyní pokračujeme v průzkumu z pohledu třetí osoby, a tentokrát to bude ještě šílenější. I když vás sem vyslala s velkou vervou obří korporace, po vašem příletu si plány rozmyslela a nechala vás na okraji galaxii napospas divočině s minimem vybavení. Přece se ale jen tak nevzdáte, no ne? Na rozdíl od Země nabízí tato planeta jiné zdroje, ale snad pro ně najdete využití, abyste se mohli dostat zase domů. Cesta to bude ale dlouhá. Aby vám na ní nebylo smutno, můžete si do hry přizvat kamaráda, a to jak online, tak lokálně na jednom zařízení. Multiplayer navíc podporuje cross-play. Při přežívání vám nepomohou jen nerosty, zároveň se svým lasem můžete chytat zdejší zvířectvo. A když už vám náhodou nebude stačit to, co najdete na jedné planetě, je načase zamířit na druhou. Revenge of the Savage Planet zahrnuje více než čtyři celé světy.

8. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Jako severského ducha si můžete představit několik různých stvoření. V případě pokračování hry Spirit of the North jde o lišku, se kterou prozkoumáme pradávný svět, který už má to nejlepší za sebou. Liška hledá cestu domů, s čímž jí pomáhá vynalézavý havran. Návrat domů není hlavní prioritou, protože je svět v nebezpečí. Jeho legendární strážci jsou uvězněni magií temného šamana Grimnira. S jejich osvobozením nám pomohou mocné runy z pradávných časů, které jsou rozesety kdesi v tomto zpustošeném světě. Nalézt takové poklady není jednoduché, takže musíte zapojit mozkovnu. Není to ale tak, že by před vás Spirit of the North 2 předhazoval jednu zapeklitou hádanku za druhou. Nezávislé studio Infuse ho prezentuje jako relaxační záležitost, kde kromě osudu lišky objevíte i historii jejího světa.

13. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Chybí vám hry z přelomu tisíciletí? Tahle novinka vám je připomene hlavně stylem svojí grafiky. Labyrinth of the Demon King vypadá netradičně od prvního pohledu a jeho autor se nijak netají tím, že si bere inspiraci z her pro první PlayStation. Průchod tohoto labyrintu má představovat velkou výzvu, protože je shodou okolností domovem potvor z mytologie feudálního Japonska. Se zrůdnými nepřáteli se budeme bít z pohledu první osoby a naším cílem není nic menšího než zabití samotného krále démonů, který má na svědomí smrt našeho pána a jeho armády, ze které jsme zůstali už jen my. Zatímco démoni proti nám použijí všechny pletichy, pasti a magii, sami si musíme vystačit s katanou, naginatami nebo mušketami. Aby nás nesežehla první ohnivá koule, budou se hodit i zbroje a ochranné talismany. Může se ale také stát, že narazíte na stvoření, která vám okamžitě nepůjdou po krku. V takovém případě je na vás, jestli využijete možnosti jako první vyrazit do útoku, nebo se pokusíte s démonem spolupracovat. Je to ale riziko, potvorám z podsvětí není radno věřit.

13. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Jste strážník Nick Cordell a jako nováček, který právě opustil akademii, stojíte v první linii obrany obyvatel Averna. Ponořte se do světa napínavých automobilových honiček, procedurálně generovaných zločinů a pořádné dávky noiru 80. let při ochraně obyvatelstva a řešení záhady vraždy vašeho otce při výkonu služby. Hra kombinuje detaily policejního simulátoru s akční sandboxovou podívanou. Zdá se, že největší předností hry je náhodně generovaný zločin. Vše se vám může změnit před očima, jednou zatýkáte zloděje aut a týden nato se může stát bossem podsvětí. Průzkum ponurého města je tedy nezbytný k potlačení všudypřítomného zločinu. Precinct chce být poctou pro klasické policejní filmy. Aby vývojáři naplnili očekávání, hru odložili po plánovaném vydání v úvodu roku. Obyvatele města budeme chránit ve dne v noci. V ulicích hlídkujeme v autě, z kabiny vrtulníku a někdy je potřeba vyrazit na obchůzku pěšky.

15. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Pobíjení démonů na Marsu, návštěva samotného pekla... To je dlouholetá klasika série Doom. Co se ale dělo předtím, než Doom Guy začal rozstřelovat hlavy impů dvouhlavňovou brokovnicí? The Dark Ages mají odpověď. Čeká nás výprava do minulosti, kde se pustíme do souboje proti pekelným armádám jakožto ultimátní zbraň. Pokud na vás byl Doom Eternal příliš rychlý, nad Dark Ages byste neměli rovnou lámat hůl. Hratelnost totiž zpomaluje. Už při představení vývojáři z id Software upozorňovali, že zatímco v Eternalu byl Doom Slayer jako stíhačka, tentokrát bude stylem připomínat neprostupný tank. Tomu odpovídá i jeho výbava, kde kromě klasik najdeme i řemdih nebo štít zkombinovaný s motorovkou. Jelikož jdeme do minulost, mění se i styl světa, který má být tím nejrozsáhlejším z celé série. Dokonce navštívíme dimenzi inspirovanou tvorbou H.P. Lovecrafta. Vlastníma rukama se pokusíme zvrátit průběh velké války, v čemž nám pomůže i obří robot a mechanický drak.

16. května Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Zachovávání historie bojových her není zrovna příkladné. Vlastníci velkých značek by se ale mohli učit u Capcomu, který v posledních letech přinesl své legendy na moderní platformy v několika kolekcích a nehodlají s tím přestat. Chystá se další velká sbírka, která zahrnuje oblíbené tituly, jako je Capcom vs. SNK nebo Street Fighter Alpha 3 Upper. V rámci kolekcí je to další velký krok, protože Fighting Collection 2 obsahuje i plně 3D bojovky. Dnešní hráč tato jména ale nemá šanci znát. Série jako Power Stone nebo Project Justice se na scéně neobjevily desítky let. Určitě ale neuškodí, když si fanoušci žánru doplní vzdělání, když už kvůli těmto klasikám nemusíte shánět původní hardware. Oproti původním verzím navíc hraní bude pohodlnější. Využít můžete nového tréninkového režimu a každá z osmi her v kompilaci podporuje online zápasy s rollback netcodem. Někteří hráči ale nejsou moc spokojení s tím, že Capcom využívá verze z arkádových automatů namísto konzolových verzí.

20. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Simulátory těžké techniky už dříve měly úspěch, a tak s nimi studio Saber Interactive pokračuje. V RoadCraftu se postavíte do čela společnosti pro obnovu oblastí zničených katastrofami. Ještě, než povoláte stavaře a inženýry, je potřeba odklidit všechny trosky a sutiny, zajistit přístupné cesty a také by se hodilo, aby se mosty nerozpadaly pod jedním projíždějícím vozem. Úkolů máte zkrátka víc než dost. Vyzkoušet si můžete řadu činností v podobném stylu, jak to můžete znát z her MudRunner a SnowRunner. I RoadCraft pracuje s věrným fyzikálním modelem, který bere v potaz váhu objektů v prostředí i samotných strojů. Na ně pak přirozeně reagují povrchy tak jako v reálném světě. V bahně se tedy nejspíš i tentokrát zašprajcnete docela snadno. Recenze hry Expeditions: A MudRunner Game. Hledání pokladů v nehostinné přírodě Pro všechny případy se budou hodit různorodé stroje. Tvůrci si připravili více než 40 druhů. Na odstranění překážek se bude hodit buldozer, pro zásobování je neocenitelný náklaďák a do hůře přístupných míst se snáze dostanete s menšími vozy. Řada přijde i na specialitky, jako je pokladač kabelů nebo asfaltovačka.

21. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pokračování Monster Trainu dále staví na mechanikách karetních rogue-like her, které zpopularizoval Slay The Spire. Opět nasedáme do neustále se měnícího vlaku, ale tentokrát se do šarvátek nepustí jen síly nebes a pekel. Tito rivalové musejí spojit síly, protože se na scéně objevili titání, kteří přebrali kontrolu na nebem a nehodlají se jí jen tak vzdát. Příběh v tomhle případě nebude tím hlavním. Do boje budete vyrážet znovu a znovu, dokud nedáte dohromady ultimátní balíček karet, kde se mohou objevit nové druhy karet výbavy a místností, které ovlivňují průběh bojů ve vlaku. Vaše šance na úspěch ovlivní také volba jednoho z pěti nových klanů, každý s odlišnými slabými a silnými stránkami. Tvůrci chtějí pokračování ozvláštnit i dalšími novinkami. Skrz systém Pyre Hearts si odemknete unikátní funkce ovlivňující hratelnost. Pokud už vás nebude bavit klasický herní režim, k dispozici vám budou výzvy s modifikátory, za jejichž dokončení získáte exkluzivní kosmetické doplňky. Každý den také budete mít možnost poměřit se s ostatními hráči v celosvětových žebříčcích v neustále se měnících výzvách.

22. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Čeká nás návštěva světa, kde na trůn usedá královna Nerea. Kvůli jejím nekalým úmyslům jsou veškeré zásoby oceli proměněny v kámen. Zbraně tak zůstávají pouze v rukách její zrůdné armády. Ještě ale není vše ztraceno. Hrdina Aran de Lira má potenciál na to, aby se mohl chopit kovářského kladiva bohů a vyrobit s ním zbraně schopné postavit se nebezpečí. Autoři slibují téměř nekonečné množství variací zbraní. Kombinovat budeme různé slitiny, runy, čepele i rukojeti. Zbraně samotné se dělí do sedmi různých kategorií. V průběhu hry se nám do rukou navíc dostane přes 30 unikátních svitků, které dále rozšíří kovářské techniky. Tvůrci se očividně inspirovali dnešními trendy, kdy nestačí dělat parádní komba a drtit jedno tlačítko stále dokola. Do taktiky se kromě volby správné zbraně přidá navíc možnost útočit na konkrétní části těla nepřítele. Celkem nás mají čekat střety s 50 druhy zrůdností.

22. května Platformy: PC V Lovecroftových příbězích se často musíme postavit teroru vesmírných hororů. V případě téhle strategie je to ale právě naopak. Pradávní bohové jsou naši pánové a musíme zajistit, aby se k jejich uctívání přidalo co nejvíc věrných. K tomu samozřejmě patří všechny aktivity, které byste si u kultu představovali, takže nepřijdete o temné obřady ani o obětiny. Děláte zkrátka vše v zájmu svých temných pánů. Nestaráte se jen o přívržence svého kultu. Pod palcem máte i veškeré budování okolní infrastruktury s velkým monumentem ve středu města, který představuje vašeho neoblomného boha. A nemusíte se bát, že vaše práce nebude mít výsledky. Kosmické horory totiž mohou vaše volání vyslyšet. Během svého snažení určitě narazíte i na nevěřící. Ty pak můžete využít jako levnou pracovaní sílu a jejich země poslouží dobře jako zdroj materiálů. Vždy se zkrátka najde cesta, jak můžete situace využít ve prospěch svého temného boha.

23. května Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Král démonů je po smrti, ale vlády nad silami temnoty se chopil Oda Nobunaga. Mezi oběti jeho řádění se zařadila i celá vesnice Yagyu, která byla domovem hlavního hrdiny Jubeie, mistra meče. Je jediný, kdo může padlé pomstít a nehodlá se zastavit před žádným nebezpečím. Onimusha 2 původně vyšel na druhý PlayStation. Nyní se chystá remaster, který toho ale příliš mnoho nemění. Stále funguje na principu statických kamer a předrenderovných pozadí, která díky dnešním technologiím vypadají mnohem lépe, i když vycházejí z původních materiálů. Hráli jsme Onimusha 2: Samurai's Destiny. Remaster, který vám dá vzpomenout na doby PlayStationu 2 Pro největší masochisty si Capcom připravil novou obtížnost. Na Hell stačí jeden zásah a jdete k zemi. Což se stává poměrně často, pokud nejste přehnaně opatrní a trpěliví. Mezi další přídavky patří třeba obsáhlá galerie materiálů z vývoje nebo vylepšené ovládání pro pohodlnější hraní.

28. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Když za hrou stojí tvůrce série Katamari Damacy, je jisté, že to bude pořádná šílenost. A to a T rozhodně obyčejná hra není už od pohledu. V této příběhové adventuře sehraje hlavní roli 13letý chlapec, který se nemůže zbavit T-pózy. I tak si ale žije svůj obyčejný život na mořském pobřeží, jezdí na své jednokolce a debatuje s místními. Společnost mu dělá jeho psí kámoš a doma na něj čeká starostlivá matka. Občas ale dělá trable parta šikanátorů. Jeho příběh je rozprostřený na několik dní a vedle toho najdete v to a T také řadu miniher, kde v T-póze vykonáváte naprosto běžné činnosti. V tomhle stavu může být i snídaně či pohlazení psa tuhým oříškem. Kromě toho se také můžete vydat na průzkum města, kde je spousta krásných míst pro relaxování a také narazíte na mince. Zajít můžete i do obchodu, nakoupit nové oblečení nebo jen pokecat s místními usedlíky.

30. května Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Mickey Mouse a metroidvania? Na první pohled nesourodá kombinace. Už při vydání na Nintendo Switch v roce 2023 nás Disney Illusion Island přesvědčil, že je to solidní porce zábavy a zároveň vstupní brána do tohoto žánru pro hráče, kteří s ním ještě nemají zkušenosti. Do krásně animovaného světa se můžete vydat v lokální kooperaci až pro čtyři hráče. Vedle Mickeyho si zahrajete i za Minnie, Donalda a Goofyho. Nenechte se zmást pohádkovým zpracováním. Jako v každé správné metroidvanii se ani v Illusion Islandu neobejdete bez rychlých reakcí, na násilí tady ale nedojde. Mechaniky jsou přístupné i pro mladší hráče, a navíc ratolesti může pomoci dospělák díky již zmíněné kooperaci. Recenze hry Disney Illusion Island. Pohodová skákačka pro hraní s vaší ratolestí Do různých částí světa se vyprávíte, abyste znovu získali trojici magických knih. Pokud totiž zůstanou ve špatných rukách, mohlo by to znamenat zkázu všeho, co je Mickeymu a jeho přátelům drahé. Všechny oblasti sice budou otevřené už od samotného začátku, ale do některých z nich se nedostanete, dokud nezískáte některou z unikátních schopností.

30. května Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Nightreign není tradiční pokračování původního Elden Ringu. Tvůrci ho popisují jako kooperační spin-off, ve kterém se budeme při každém průchodu potýkat s odlišnou sortou nepřátel. A vypadá to, že se nebojí recyklovat nepřátele nejen z Elden Ringu, přihazují k tomu i staré známé z Dark Souls. Nightreign je samostatná záležitost, která je zaměřená na hraní v multiplayeru a její hratelnost je akčnější v porovnání s klasickým Elden Ringem nebo Souls sérií. Společně s partou čítající celkem tři bojovníky se pokusíme porazit Nightlorda. Do akce se ale můžete pustit i sólo. Hráli jsme Elden Ring Nightreign. Když se Souls série vydá na cestu battle royale Na úspěšné dokončení vaší mise ale máte pouhé tři herní dny. Můžete prozkoumat větší část světa a dostat se k lepší výbavě, ale čas bude zatraceně nedostatková komodita. Navíc když k tomu přičteme, že s koncem každého dne vás čekají souboje s bossy. Pokud během boje padnete, nebyl váš neúspěšný pokus jen ztrátou času. Před dalším pokusem svého bojovníka můžete posílit.

