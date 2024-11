Které hry vyjdou v listopadu 2024: S.T.A.L.K.E.R. 2, Flight Simulator 2024, Metro ve virtuální realitě a další

Možnosti větší úpravy prý dostaneme u každé z atrakcí. Samozřejmě to ale není to jediné, o co se musíte starat. Návštěvníci si občas musí také odskočit a jeden stánek s jídlem na celý park určitě nebude stačit. Jako správný manažer se tak musíte zaobírat každým detailem.

Dalo by se říct, že v Planet Coaster 2 budeme stavět spíš obrovský mořský svět než klasický zábavní park. Můžeme si pohrát s budováním hlubokých bazénů, horské dráhy povedou skrz prosluněný kraj plný palem a díky novým nástrojům si do detailu uzpůsobíte tobogány, které už podle prvních ukázek mohou vypadat pořádně šíleně. Pokud se svými výtvory budete chtít pochlubit, bude možné s ostatními hráči sdílet nákresy staveb.

Po zoo a formulových manažerech se studio Frontier opět vrací do zábavních parků. První díl patří mezi ty nejlepší tycoony, které následují odkaz stále legendárního RollerCoaster Tycoonu. Pokračování vám dá do rukou ještě větší množství možností, jak si uzpůsobit svoje atrakce a připravit tak pro své návštěvníky zážitky, na které jen tak nezapomenou.

V Empire of the Ants najdete plnohodnotnou příběhovou kampaň, která se inspiruje dílem francouzského spisovatele Bernarda Werbera. Ta by měla zajistit zhruba 20 hodin zábavy, ale nemusíte se bát, že by to bylo všechno. Vedle skirmishů si to také můžete rozdat s dalšími hráči online a poprat se o post nejlepšího vládce mravenců.

Přenést atmosféru Metra do virtuální reality nebude jednoduché, ale vývojáři už od oznámení ujišťují, že i když Awakening není součástí hlavní série, snaží se zachovat nádech známý z Arťomových příběhů. Pro Vertigo Games je to první hra spadající pod tuto značku, tak snad jim to vyjde. Pro nás je dobrou zprávou to, že její součástí je oficiální český překlad.

Být doktorem je v těchto časech samo o sobě obtížné. O to horší je situace, kdy nutně potřebuje pomoc vaše milovaná žena. Léčiv není dost ani náhodou, a tak se musíte vydat do temnoty v naději, že se vám podaří najít léky, které Serdarově ženě pomohou. Doktor se neostýchá si ušpinit ruce, takže popadněte nejbližší brokovnici a můžete vyrazit do akce.

Do hororové sezóny se Slitterhead hodí naprosto dokonale. I když je to první hra od studia Bokeh Game, stojí za ním veteráni. Vývoj vede Keiičiró Tojama, který se do herní historie zapsal především díky Silent Hillu. Tady od psychologického hororu přechází spíš k temné akci, ve které budeme bojovat s potvorami zvanými Slitterheads.

HeistGeist se jistě bude srovnávat s hitovkou Slay The Spire. Souboje a hackování přeci jen budete řešit přes neustále se rozšiřující balíček karet. Je mezi nimi ale zásadní rozdíl. Tady není řeč o rogue-like hře, do níž byste se pouštěli znovu a znovu. HeistGeist odvypráví jeden ucelený příběh zahrnující celou řadu dalších loupeží, které snad Alexandře pomohou s nápravou reputace.

Nebude to ale celé jen o rekapitulaci minulosti. Kompilace obsahuje také novinku Tetris Time Warp. V ní se proti sobě utkají čtyři hráči a budou skládat bloky do řad s tím, že postupně se herní pole bude měnit do jiných ér Tetrisu. Hráči na Switchi navíc dostanou ještě jeden drobný bonus v podobě původního Tetrisu pro NES v předplatném NSO.

Letos uplynulo 40 let od chvíle, co vyšla úplně první verze Tetrisu, jedné z nejlepších logických her všech dob, o kterou je stále obrovský zájem. Od té doby vznikla spousta dalších verzí. Některé přidaly nové tvary, v jiných zase soupeříte proti dalším hráčům online. V kompilaci Tetris Forever najdete přes 15 různých variant, skrz které snadno uvidíte, jak se postupně hrátky s bloky vyvíjely.

The Rise of the Golden Idol

Datum vydání: 12. listopadu

12. listopadu Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch

Před dvěma lety vyšla detektivka The Case of the Golden Idol a je často označovaná jako skrytý klenot roku 2022. Pokud o ní slyšíte poprvé, určitě vyzkoušejte alespoň demo. Teď už ale pojďme k novince od týmu Color Gray Games, ve které se pustíme zase do úplně jiného vyšetřování. Naše kroky povedou do 70. let minulého století, kdy budeme odhalovat podivnou pravdu skrývající se za 20 různými případy.

Zlatý idol se sice řešil před 300 lety, ale jeho záhada stále nevymizela. O tom se sami přesvědčíme jakožto odhodlaný lovec starožitností. Oněch 20 případů, kterými se budeme zabývat, spolu na první dobrou nijak výrazně nesouvisí, ale jak již víme z první hry, všechno bude jistě velmi pečlivě a smysluplně propletené.

Jelikož se razantně změnila doba, bude i vyšetřování muset probíhat jinak. Vyslýchat rádoby komika či manažera pochybné firmy může spíš pátrání zkomplikovat, než abyste se díky tomu posunuli dál. Kromě toho tvůrci tentokrát zvolili odlišný styl grafiky. Předchozí hra měla dost specifický pixel art, The Rise of the Golden Idol je oproti tomu přívětivější i pro oko tradičního hráče.