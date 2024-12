Které hry vyjdou v prosinci 2024: Indiana Jones, Path of Exile 2, týmovka od Marvelu a další

Dojezd do konce letošního roku bude poměrně klidný, ale pár velkých událostí nás přece jen čeká. V popředí jasně stojí nový Indiana Jones a start Path of Exile 2.



Antonblast Datum vydání: 3. prosince

3. prosince Platformy: PC, Nintendo Switch Je až s podivem, jak velký vliv měla na některé hry Wariova série plošinovek. Odlišný styl, který není primárně o samotném skákání, zpracovává také novinka Antonblast od nezávislého týmu Summitsphere. Jak se jednou rozběhnete, jen těžko budete zastavovat své mocné kladivo před rozdrcením čehokoliv v cestě. Vedle Dynamite Antona si můžete zahrát i za jeho kolegyni Annie. Cíl ale mají oba stejný. Probít se každým z bizarních světů, porazit všechny bosse a dostat se až k samotnému Satanovi, který ukradl vaši sbírku duší. Brulo, majitel místního kasina má se Satanem vlastní spory, a tak věnuje Antonovi detonátory, které musí rozmístit v každé úrovni, aby zlořádovi všechno pořádně oplatil. Antonblast na příběhu nestojí, místo toho dostává přednost akční hratelnost, která je o kontrole pohybu postavičky, což je kvůli její rychlosti a neohrabanosti nelehký úkol. I když máte v rukou jen obří palici, dají se s ní vymyslet rozmanité kousky. Sami si je můžete vyzkoušet díky demoverzi zdarma, která je k dostání na obou platformách.

3. prosince Platformy: PlayStation 5 Už jsou to dva roky, co sci-fi kooperační akce od studia Fatshark vyšla na PC. Nedlouho poté si to namířila i na Xbox a nyní se dočkají i hráči na PlayStationu 5. Složíte tým o čtyřech hráčích a pokusíte se znovu získat město Tertium, které je momentálně pod nadvládou hordy krvelačných nepřátel. Společně se musíte probít až do hlubin jejich hnízda. Nejste ale sami, kdo má na Tertium zálusk. Objevila se záhadná síla snažící se ho ovládnout. Jakožto zástupci Inkvizice se musíte postarat o to, aby město nepadlo do rukou Chaosu. Styl hraní se odvíjí hlavně od vašeho výběru. Můžete jít do přední linie s obřím kladivem v rukách, nebo se držet vzadu s pořádným kanónem. Vzhledem k tomu, že Warhammer 40 000 se na rozdíl od toho klasického odehrává ve vzdálené budoucnosti, je arzenál zbraní úplně jiný. Jeho vlastnosti pak ovlivňují i perky a další bonusy, které získáváte v průběhu hry.

4. prosince Platformy: PlayStation 5, Xbox Series S|X Letos na jaře vyšlo tohle polské RPG na PC. Konzolové verze se trochu opozdily, ale už brzy si příběh z počátku 20. století ve Varšavě budete moci prožít jak na PSku, tak na Xboxu. Hlavní hrdina Wiktor Szulski se kvůli svému rodokmenu zaplete do událostí přesahujících lidské chápání. Z generace na generaci se dědí umění thaumaturgie, což Wiktora dělá jedním z mála lidí, kteří se mohou postavit potvorám známým jako salutors. Historickou přesnost tady nehledejte. Studio Fool’s Theory si hraje s různorodými démonickými potvorami, se kterými se budeme vypořádávat v tahových soubojích. The Thaumaturge je RPG se silným příběhem, jehož součástí bude také slušná porce vyšetřování. Salutoři se totiž nenechají odhalit úplně snadno. Recenze hry The Thaumaturge. RPG plné rozhovorů, ve kterém měníte chod dějin Průběh příběhu navíc sami můžete ovlivnit skrz morální rozhodnutí. The Thaumaturge každopádně láká už jen svým zasazením. Do historického Polska se moc často ve hrách nepodíváme a s trochou fantasy jde o vcelku unikátní zážitek.

4. prosince Platformy: PC „Tohle ku*va není hra pro děti.“ The Edge of Allegoria otevírá svůj popisek velmi ostrou větou. Proč by si o ní měl někdo myslet, že je hlavně pro mladší hráče? Protože tak jednoduše vypadá. Určitě nejsem jediný, kdo si při prvním pohledu vybavil pokémony z dob Game Boye. Právě tuhle éru se snaží autoři ve své novince zachytit, ale nepůjde o souboj dobra proti zlu s roztomilými potvůrkami. Což o to, na potvory budete narážet i v tomhle prozelenalém světě. Poperete se s nimi v tahových soubojích na život a na smrt. Z poražených protivníků si pak můžete uříznout kousek jejich těla jakožto ceněnou komoditu. Peníze se budou vždycky hodit pro nákup nových zbraní a výbavy. The Edge of Allegoria chce být tuhým RPGčkem, ve kterém statistiky a správná výzbroj hrají stěžejní roli. Celkem se vám do rukou může dostat přes 150 kousků výbavy. Autoři si pro vás také přichystali nejedno tajemství. Svět Allegorie bude stát za prozkoumání, protože kromě 15 hlavních dungeonů můžete narazit i na dalších 16 skrytých.

5. prosince Platformy: PC Akční střílečka Delta Force se zbavila podtitulu a za pár dní si odbyde premiéru v otevřené beta verzi. Nováčci nejspíš toto jméno neznají, ale Delta Force se poprvé ukázala už v roce 1998. Už je to ale víc než dekáda, co se naposledy pokusila vrátit na scénu. Nyní to zkouší znovu s free-to-play online akcí, která kromě klasického multiplayeru nabídne i příběhovou kampaň. Příběh to není ledajaký. Autoři zpracovávají děj legendárního filmu Černý jestřáb sestřelen, což už zvládli ve stejnojmenném díle z roku 2003. Nyní ale bude vypadat o dost lépe díky nejnovější verzi Unreal Enginu. Vedle toho se podíváme také do budoucnosti, konkrétně do roku 2035, kde se staneme elitním členem jednotky G.T.I. Tady se vydáme do tajemného regionu Ahsarah a vyšetříme ilegální aktivity Haavk Corporation. Spousta hráčů se ale do Delta Force určitě pustí hlavně kvůli mutliplayeru, který slibuje masivní bitvy, ve kterých můžete kromě pěchoty ovládat i vozidla či vrtulníky. Jeden z herních režimů se pak měl inspirovat extrakčními střílečkami. Vysadíte se tedy na otevřené mapě, kde musíte nasbírat co nejlepší kořist a zase s ní bezpečně odletět.

5. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Quest Závěr roku je vcelku silný pro fanoušky virtuální reality. Behemoth od studia Skydance Games patří mezi ty největší přírůstky za celý rok. V roli lovce Wrena se vydáme do Forsaken Lands, království, které má své nejlepší časy už dávno za sebou a stále se potýká s tragickými událostmi, které vedly k jeho pádu. Do těchto nebezpečných krajin se nevydáváme bezdůvodně. Hrozí zničení naší domovské vesnice. Abychom tomu zabránili, čeká nás nesplnitelný úkol, jak by řekli mnozí obyvatelé tohoto světa. Nikdo si totiž nedokáže ani představit, že by Behemotha bylo možné zabít. Přesně o tento husarský kousek se pokusíte. Behemoth má hráče vtáhnout do virtuálního světa ještě víc než jakákoliv z předchozích her od Skydance. Můžete od nich znát třeba povedené The Walking Dead: Saints & Sinners. Místo střelných zbraní tady ale většinu času strávíte s chladnými zbraněmi v rukách. Vhod jistě přijde i luk a náš hrdina má na ruce všestranné vystřelovací lano.

5. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Fantasian už při svém původním vydání v roce 2021 byl poklonou klasikám žánru JRPG. Ještě aby ne, když je jeho producentem Hironobu Sakaguči, jeden ze zásadních autorů starších dílů série Final Fantasy. Verze Neo Dimension spojuje obě části příběhu do jednoho balení, a ještě k tomu přihazuje řadu vylepšení včetně nového anglického a japonského dabingu. Do nastavení přibyla možnost volby obtížnosti a vylepšená grafika Fantasianu si rozumí i s rozlišením 4K, pokud nepočítáme verzi pro Switch. Příběh si samozřejmě zachovává. Jeho hlavním bodem je nákaza Mechteria, která se postupně šíří krajem a zbavuje lidi jejich emocí a postupně přijdou i o život. V hlavní roli je Leo, který se probouzí v podivném světě plném strojů pouze s jedinou vzpomínkou ohledně jeho minulosti. Fantasian pracuje s různými dimenzemi, se kterými musíme správně pracovat, abychom se dostali ke všech odpovědím a zároveň vyřešili problém s Mechterií.

5. prosince Platformy: Nintendo Switch Pohybové hry jsou i na Switchi stále populární, i když to tak oproti časům Wii nemusí vypadat. Chystá se třetí velký díl boxerské arkády, u které se pěkně zapotíte. Jeho hlavním heslem je to, abyste si cvičení optimalizovali tak, aby vám co nejvíc vyhovovalo. Vedle klasických nastavení si tak můžete uzpůsobit denní rutinu. Do ní spadají určité pohyby, cíle, délka trvání a další. Fitness Boxing může být rychlovkou, při které si jen protáhnete ruce. Na druhou stranu se ale u hraní můžete i pěkně zapotit, pokud virtuálnímu trenérovi řeknete, ať vám dá pořádně do těla. Třetí díl nemá podtitule Your Personal Trainer jen tak. Můžete si vybrat z mnoha trenérů, kteří vás provedou cvičením. Postupem času si s nimi můžete prohloubit vztahy a dozvědět se o nich pár zajímavostí. Je to ale jen malý doplněk. Stále jde hlavně o to, abyste správně rozdávali rány.

5. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Android, iOS Máte doma malou princeznu? Měli byste zpozornět. Novinka Infinity Nikki totiž míří přesně na tuto kategorii, i když. jak tak známe hráče, má potenciál stát se tak velkou záležitostí pro každého, jakou je třeba Animal Crossing. I když jde už o pátý díl ze série, naskočit do ní může i začátečník. Nikki se spolu s kočičákem jménem Momo vydá na dobrodružnou cestu krajinami Miralandu. Každá z nich má odlišnou kulturu, od čehož se odvíjí i styly architektury a módy. Právě móda má v Infinity Nikki hrát důležitou roli. Zároveň vás ale čeká i pořádná porce prozkoumávání otevřeného světa, během kterého vám oděvy mohou pomoci. Některé z nich totiž Nikki propůjčí nadpřirozené schopnosti. Když vás život objevitelkyně omrzí, můžete zamířit do svého příbytku, který si vybavíte do detailu podle svého. O tom, že je o Infinity Nikki zájem, značí už jen to, že se do hry předregistrovalo přes 30 milionů hráčů a první dojmy o ní mluví v pozitivním smyslu. Dost možná tady máme další stálici na poli odpočinkových her.

5. prosince Platformy: Nintendo Switch Na Switch se chystá další klasika. RollerCoaster Tycoon zná snad naprosto každý. Můžete si tady postavit svůj vysněný zábavní park, a i když se ho snažila řada her v průběhu let překonat, fanoušci se stále častokrát vrací tam, kde to všechno začalo. Ve verzi Classic se spojují původní dva díly v remasterované verzi z roku 2017. Nemusíte se starat ani o dokupování rozšíření, jako jsou Wacky Worlds nebo Time Twister. Vše je rovnou součástí balení. Celkem si projdete 95 scénářů, kde se musíte vypořádat s různými situacemi v zábavních parcích. Anebo si postavíte svůj vlastní úplně od základu. Celé horské dráhy můžete postavit stiskem jednoho tlačítka díky předpřipraveným konstrukcím. Mnohem větší zábava ale je vybudovat si vše po jednotlivých dílech. I v dnešní době mají systémy původních RollerCoaster Tycoonů co nabídnout a díky své jednoduchosti a intuitivnosti jsou přístupné i pro méně zdatné hráče.

6. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Fanoušci hardcore diablovky Path of Exile se na pokračování s číslem 2 načekali opravdu dlouho. Tomu je ale nyní konec, protože jak na PC, tak na konzolích se v úvodu prosince rozjede předběžný přístup a každý tak bude mít možnost si na vlastní kůži osahat tuhle řežbu v líbivějším grafickém kabátě a s přepracovaným systémem boje. Celkem bude Path of Exile 2 zahrnovat 12 herních tříd. I tak ale bude záležet víc na vaší výbavě a zvolených talentech. Svoboda je v tomto směru obrovská. Každá třída může použít jakýkoliv kámen schopností. A to je jen jeden ze způsobů, jak ovlivníte vlastnosti a sílu svojí postavy. Pokud vaše srdce tíhne stále k prvnímu dílu, nemusíte se bát, že byste o svoje oblíbená dobrodružství přišli. Oba díly budou fungovat současně vedle sebe. I když dvojka měla být náhradou, nakonec vývojáři usoudili, že jsou obě hry natolik jiné, že bude nejlepší zachovat v provozu i jedničku.

6. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Vypadá to, že na poli hrdinských týmovek je docela přetlak a Concord jasně ukázal, že bez většího lákadla si hráče jen tak nezíská. Marvel Rivals ale působí nadějně díky silné soupisce hrdinů a záporáků a také svižné hratelnosti, která sklízela chválu už při nedávných veřejných testech. Zahrát si můžete za Spider-Mana, Strážce galaxie, Iron Mana, Lokiho a spoustu dalších ikonických postav z komiksů. Každý z nich má unikátní schopnosti odvíjející se taktéž od jejich předlohy. Stejně tak i mapy budete poznávat, pokud se trochu orientujete v komiksovém vesmíru. Hráli jsme Marvel Rivals. Může nový hero shooter s hvězdnou soupiskou uspět? Správné složení týmu bude stěžejní, stejně tak se neobejdete bez správné strategie. S kartami může trochu zamíchat zničitelnost prostředí. Některé části mapy můžete rozprášit na kousky a vytvořit si tak nové cesty do týlu nepřítele. Také nesmíme zapomenout na to, že je řeč o free-to-play hře, takže lze očekávat slušnou dávku mikrotransakcí, které by se měly týkat jen kosmetických doplňků.

9. prosince Platformy: PC, Xbox Series S|X Indy ještě neřekl poslední slovo, i když mu v nejnovějším filmovém pokračování trochu dochází dech. Ve Velkém kruhu se ale vydáváme do minulosti. Konkrétně se píše rok 1937 a všelijaké pochybné existence začínají pátrat po prastaré moci spojené s artefaktem, který by běžný člověk považoval za ztracený. V herní podobě bude Indiana Jones stejným dobrodruhem, jakého znáte z filmů. Což se týká i jeho vzezření. I když se jeho hlasem stal Troy Baker, obličej je vymodelovaný podle mladší verze Harrisona Forda. I jeho výbava bude typická. Bez biče u opasku ani ránu. Indy si ho s sebou vezme do Vatikánu, k egyptským pyramidám nebo třeba do chrámu Sukhothai. Dosavadní dojmy z hraní mluví o tom, že herní Indiana Jones skvěle kombinuje plíživou akci a objevování pradávných tajů. Po oznámení často přicházely negativní reakce ohledně toho, že je hra zpracovaná z pohledu první osoby. MachineGames ale tenhle styl vyhovuje a mají s ním bohaté zkušenosti třeba z Wolfensteina a nevypadá to, že by hře mělo toto rozhodnutí nějak výrazně uškodit.

10. prosince Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Další jméno, které se na herní scéně dlouhou dobu neobjevilo. Legacy of Kain se vrátí s vylepšenými prvními dvěma díly. U každého z nich se mění převážně grafika v podobném stylu, jako se zlepšily první tři díly série Tomb Raider v nedávné kolekci. Legacy of Kain si tedy stále zachová nádech originálu, ale textury, vylepšené modely a nasvětlení udělají znatelný rozdíl. Co se měnit určitě nebude, je příběh. Náš bývalý mistr Kain nás zradil a popravil. Nezbaví se nás ale nadobro. Několik století poté se probouzíme zpět s životu a okamžitě vyrážíme na cestu pomsty nejen proti Kainovi, ale proti všem upířím bytostem, které dříve byly našimi bratry. Během boje se můžete spoléhat na svoje drápy či schopnosti telekineze. Nechybí ani Wrath Blade. Ve stavu, v jakém se Raziel probouzí, by jen těžko rovnou čelil Kainovi. Proto musí nasbírat co nejvíc duší, ze kterých získává sílu. Díky starému bohovi jsme navíc získali schopnost přecházet mezi skutečným a duchovním světem, což nám pomůže při řešení hádanek.

10. prosince Platformy: Android, iOS První Monument Valley se proslavilo jako jedna z nejlepších her pro mobily. Její autoři si výborně pohrávají s perspektivou v krásně zpracovaném minimalistickém světě. Jelikož studio nyní spadá pod Netflix, tak si třetí díl zahrajete pouze s předplatným této streamovací služby. Základ zůstává stejný. Monument Valley 3 potrápí vaše mozkové závity během shromažďování obyvatel vesnice, kteří potřebují pomoc s nalezením cesty domů. V hlavní roli je Noor, světlonoška, která se snaží zachránit svět před velkou potopou. Vydává se do dalekých krajin, aby našla nový zdroj světla. Řešení hádanek je postavené na otáčení s prostorem a hledání cest, které nejsou na první pohled zřetelné. Tvůrci se prý při tvorbě prostředí pro třetí díl inspirovali světovou architekturou a experimentálními umělci. Pokud chcete s předstihem ochutnat, co vás zhruba čeká, na mobilním Netflixu už teď najdete oba předchozí díly.

12. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Fairy Tail se po odmlce vrátil s novou sérií anime a chystá se také pokračování herního RPG. Pokračování by to mělo být velkolepé, protože pokryje příběhový oblouk Alvarez Empire, což je vyvrcholení původní mangy, kdy dojde na ta největší odhalení a bitvy armád mágů. V hlavní roli je jako obvykle Natsu a Lucy, jedni z hlavních členů gildy Fairy Tail, kteří společně všechno vyřeší silou přátelství. Pokud tuto sérií znáte, určitě víte, jak velký význam tahle síla v celém příběhu hraje roli a obrací se díky ní i situace, které reálně nemají žádné jiné východisko. Zahrát si ale můžete i za další známé postavy v menších kapitolách. Na závěr si pak autoři připravili zbrusu novou příběh Key to the Unknown, která navazuje na závěr Alvarez Empire. Žánrově jde i tentokrát o JRPG s tahovými souboji.

19. prosince Platformy: PC, PlayStation 5, Quest 3 Proč se takhle před Vánoci trochu nevystrašit? Nový přírůstek do univerza Vetřelce vypadá, že mu to nebude dělat žádný problém. Xenomorfy uvidíte pěkně zblízka, ale nebude nejlepší nápad pouštět si je příliš blízko k tělu. Jistojistě to totiž bude znamenat váš brzký konec Dějištěm hry je planeta Purdan, dříve označovaná jako LV-354. Budeme vyšetřovat, co se stalo jejímu kolegovy hlavní hrdinky Zuly, což nás zavede do výzkumné laboratoře, kde proběhnul nejeden pochybný experiment. K naší smůle se do laboratoří dostáváme v době, kdy byste tady vědce hledali marně. Místo toho celý komplex obsadili xenomorfové. Zula ale není ani zdaleka bezbranná. Do rukou se nám dostane třeba brokovnice, revolver nebo experimentální pulzní puška. Rogue Incursion vypadá velmi slibně a určitě by se mohlo zařadit vedle nedávných úspěchů Batman: Arkham Shadow a Metro Awakening.

