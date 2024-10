Které hry vyjdou v říjnu 2024: Návrat Silent Hillu, Until Dawn, ježek Sonic, NHL a spousta dalších

1 / 25



Throne and Liberty Datum vydání: 1. října

1. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Na poli MMORPG her by po dlouhé době mohlo být zase trochu rušno díky této novince od NCSoftu, která vychází pod záštitou Amazonu. Throne and Liberty je fantasy dobrodružství v rozsáhlém světě, do kterého se může pustit každý zdarma. Samozřejmě se hra neobejde bez mikrotransakcí. Zatím je ale stále otázkou, jak moc na ně bude hra tlačit. Pokud jste do tohoto žánru někdy zabrousili, určitě vám něco řekne jméno Lineage II. Právě Throne and Liberty je jeho pokračováním. Kromě toho, že svět bude o poznání hezčí, než si ho můžete pamatovat, sehrají v něm velmi důležitou roli transformace. Vaše postava na sebe může vzít podobu různých zvířat, což nevyužijete jen v boji, ale také k rychlým přesunům nebo k létání. Základní schopnosti a dovednosti jsou zažitá fantasy klasika. Můžete se chopit většího či menšího meče, luku a dojde také na notnou dávku magie. Zároveň se ale můžete těšit i na masivní bitvy, kdy do boje vyrážíte s celou gildou. Zažijete nejen souboje s obřími bossy, čeká vás třeba i dobývání hradu.

Pokračování 2 / 25 Kvark Datum vydání: 3. října

3. října Platformy: PC Česká střílečka Kvark se nám poprvé ukázala loni na jaře, následně v létě vyšla v rámci předběžného přístupu a teď se její tvůrci chystají na ostré spuštění ve verzi 1.0. Update to nebude malý. Jeho součástí je totiž celá třetí kapitola, která zakončí tento příběh v alternativních 80. letech minulého století v České republice. Od spuštění předběžného přístupu se změnila řada věcí. Přibyly třeba ruce na modelu hráčovy postavy místo toho, abychom při hraní pouze viděli levitující zbraň. Stále ale platí, že naše cesta začíná v podzemním komplexu, kde se cosi pokazí a vše kolem se pomalu rozpadá. Najít cestu do bezpečí nebude jednoduchým úkolem. Proto se vždy hodí jakákoliv zbraň, ať už je to samopal nebo brokovnice. Nová kapitola nás provede čtyřmi úrovněmi, kde narazíme na trojici nových druhů nepřátel. S tím je spojené také rozšíření příběhu a jeden přírůstek dostane i zbraňový arzenál. Tvůrci navíc slibují grafická vylepšení, i když díky výrazné stylizaci si Kvark už teď drží svůj osobitý vzhled, který mnohým hráčům připomene atmosféru série Half-Life.

Pokračování 3 / 25 NHL 25 Datum vydání: 4. října

4. října Platformy: PlayStation 5, Xbox Series S|X NHL s letošním ročníkem přináší celkem razantní změnu, která se ale netýká přímo hratelnosti. “Pětadvacítka” je první díl ledního hokeje, který po dlouhé době vyjde pouze na jednu generaci konzolí. EA se rozhodlo, že vynechá dosluhující PS4 a Xbox One, a tak NHL 25 vyjde pouze na aktuálních konzolích. PC verze bohužel stále zůstává v zapomnění. Absence verzí pro starší konzole by mohla znamenat, že si vývojáři dovolí víc těžit z dodatečného výkonu. Zatím to ale nevypadá, že bychom se měli dočkat velkého skoku. Rozdíl oproti předchozím dílům mají udělat hlavně nové systémy, jako je ICE-Q. S ním budou animace hráčů reagovat na kontextuální dění na kluzišti a zároveň vylepšuje také umělou inteligenci ovládající spoluhráče. Často omílaným tématem předchozích ročníků bylo ovládání a jinak tomu není ani tentokrát. NHL 25 představí systém Next-Gen Vision Control, který vám umožní lépe ovládat svého hráče. Jsou tady ale i menší novinky, jako je systém Grudge Match, který bude sledovat všechny zápasy týmů v online i offline režimech a podle toho vám naservíruje X-faktory při střetnutí s rivaly.

Pokračování 4 / 25 SpongeBob SquarePants: The Patrick Star Game Datum vydání: 4. října

4. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch SpongeBob za posledních pár let dostal hlavní roli v několika 3D plošinovkách. Tentokrát ale nastala Patrickova chvíle. S ikonickou růžovou hvězdicí budeme řádit v Bikini Bottom, které se stane naším otevřeným hřištěm. The Patrick Star Game se oproti starším hrám se SpongeBobem stylem hraní dost liší. Jelikož je Patrick dost ujetý, stejně tak bude utržená ze řetězu jeho hra. Tvůrci se spoléhají na hrátky s fyzikou – Patrick vypadá, jako by měl tělo z gumy, a díky tomu zvládne všemožné vylomeniny. Pokud jste hráli například Octodad nebo Gang Beasts, máte dobrou představu o tom, co všechno Patrick dokáže. Kromě jeho podmořského domečku můžete navštívit řadu ikonických míst včetně Krusty Kraba. Bikini Bottom navíc nebude pusté a prázdné. Poklábosit můžete nejen se SpongeBobem, na scéně se objeví i Plankton, pan Krabs, Sandy a nesmí chybět ani věčně otrávený Squidward.

Pokračování 5 / 25 Until Dawn Datum vydání: 4. října

4. října Platformy: PC, PlayStation 5 Ne, nespletli jsme se o osm let. Until Dawn je jméno, které obzvlášť fanoušci hororů znají velmi dobře a poprvé se objevilo na čtvrtém PlayStationu v roce 2015. Sony si ale řeklo, že tenhle příběh o partičce mladých lidí, kteří si vyjedou na zasněženou chatu do hor, si zaslouží předělávku ve velkém stylu. Nejde tak jen o obyčejný remaster, Until Dawn se vrací v plnohodnotném remaku. Celou hororovou výpravu nově pohání Unreal Engine 5. Ani původní verze se nemá v dnešní době za co stydět, ale musíme uznat, že s novou verzí grafika značně prokoukla, což platí hlavně pro nasvětlení a samotné modely postav. Větších úprav si při hraní všimnete hlavně v momentech, kdy se vám do rukou dostane ovládání některého z členů party. Vývojáři se rozhodli, že místo statických kamer použijí klasický pohled ze třetí osoby, takže nyní bude Until Dawn občas připomínat novodobé předělávky Resident Evilu. Co se ale měnit nebude, jsou samotné základy příběhu o tom, co se v onom temném lese v okolí chaty skrývá.

Pokračování 6 / 25 Diablo IV: Vessel of Hatred Datum vydání: 8. října

8. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Blizzard celkem pravidelně zásobuje aktuální díl série Diablo dodatečným obsahem v rámci neplacených sezón. Nezapomnělo se ale ani na velké datadisky jako za starých časů. Vessel of Hatred nás zavede do džungle Nahantu, kterou můžete znát z dvojky. Nyní se do těchto divokých krajin budeme moci vydat s novou herní třídou jménem Spiritborn. Spiritborn využívá spojení s přírodou, a tak se jeho bojové styly inspirují zástupci zvířecí říše. Konkrétně si můžete vypůjčit sílu gorily, orla, jaguára nebo stonožky. Každý styl se liší svým zaměřením, takže rozmanitost buildů by u této třídy měla být slušná. Kromě aktivních schopností vám každý z nich propůjčí i pasivní bonusy. V rámci příprav na vydání Vessel of Hatred již vyšel bezplatný update, který do hry přidal mazlíčky. Společnost se ale s rozšířením ještě rozroste. Do hry totiž přibydou žoldáci, kteří po vašem boku budou kosit démony. Doprovodí vás nejen v džungli, stanou se plnohodnotnou součástí celé hry. Zároveň se můžete těšit také na první velký dungeon, který má být pořádnou výzvou i pro ostřílenou partu dobrodruhů.

Pokračování 7 / 25 Silent Hill 2 Datum vydání: 8. října

8. října Platformy: PC, PlayStation 5 V úvodu měsíce nás čeká další hororový návrat. Série Silent Hill se stáhla ze scény před dlouhou dobou. Nyní se ji Konami (zatím ne moc úspěšně) snaží vrátit její zašlou slávu a zatím největším takovým pokusem bude kompletní předělávka druhého dílu, ve kterém si opět prožijeme příběh Jamese pátrajícího po své manželce, která má být podle všeho po smrti. Do městečka Silent Hill se vydává kvůli zprávě, která naznačuje, že jeho láska není nadobro ztracená. Společně tady prožili nezapomenutelné chvíle, a stejně tak něco nečekaného zažije James i tentokrát. Jen na tyto události určitě nebude vzpomínat s láskou. Budeme procházet zamlženými ulicemi, prozkoumávat tajemná zákoutí a zjišťovat informace o lidech, kteří působí tajemně už od prvního pohledu. Bloober Team, který stojí za vývojem remaku, slibuje zachování kouzla původní hry, ale zároveň se nebrání větším úpravám. Celkovým rozsahem díky nim bude Silent Hill 2 v této podobě dosahovat k nějakým 20 hodinám herního času. Zároveň se po vzoru série Resident Evil mění perspektiva, kdy statickou kameru nahradil pohled zpoza ramene hlavního protagonisty. I když byly první reakce docela rozpačité, nedávné dojmy z hraní od novinářů zněly velmi nadějně.

Pokračování 8 / 25 Dragon Ball: Sparking! Zero Datum vydání: 11. října

11. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Fanoušci bojovek mají za poslední rok opravdové žně. A už to neplatí jen pro příznivce klasických 2D bitek, přichází totiž nový Dragon Ball, který hodlá řádně využít možností plně trojrozměrného prostoru, ve kterém budeme se soupiskou čítající přes 180 postav létat nadsvětelnou rychlostí. Někteří z vás si z minulosti budou pamatovat sérii Budokai Tenkaichi. Právě z ní Sparkling Zero vychází a staví na jejím odkazu s tím, že vylepšuje snad vše podstatné. Hlavně na pohled vypadá jako doposud nejlépe graficky zpracovaná hra podle anime a mangy. V případě, že se vám líbí bojovky jako Naruto SUN Storm nebo nedávný Demon Slayer, Dragon Ball stojí za pozornost, i když předlohu nemáte nakoukanou. Tím hlavním pro každého fanouška jistě bude soupeření s dalšími hráči a šplhání v hodnoceném žebříčku. V rámci příběhového módu si ale budeme moci prožít i několik ikonických momentů z Dragon Ballu. Legendárních soubojů má na kontě tato série víc než dost a s takovým množstvím postav měli tvůrci opravdu z čeho vybírat.

Pokračování 9 / 25 Europa Datum vydání: 11. října

11. října Platformy: PC, Nintendo Switch Tohle dobrodružství v kouzelném světě jako z pohádky nás zavede na měsíc Europa na oběžné dráze planety Jupiter. Není ani zdaleka tak pustý, jak se může z našeho dlouhého zkoumání vesmíru zdát. Skrývá se tady přírodní ráj, který je ale opředený spoustou záhad. V roli androida Zee se vydáme po stopách zaniklé civilizace, která měla kultivaci měsíce na svědomí. Europa je nenásilné dobrodružství, kde budeme hlavně pobíhat a poletovat světem, rozkrývat záhady a řešit prostorové hádanky. Naším úkolem není pouze odhalení minulosti tohoto překrásného místa. Zároveň nás hra provede příběhem posledního žijícího člověka. I když se před vámi krajina měsíce rozprostře už na samotném začátku hry, tak nebudete moci rovnou prozkoumat každý její kout. Na to budou potřeba vylepšení Zephyru, multifunkčního jetpacku hlavního hrdiny. Díky jeho vlastnostem se dostane na jinak nepřístupná místa a zároveň pomůže i s řešením hlavolamů.

Pokračování 10 / 25 Metaphor: ReFantazio Datum vydání: 11. října

11. října Platformy: PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S|X Série Persona patří mezi ta nejlepší japonská RPG, která si můžete zahrát. Stojí za ní studio Atlus, které se tentokrát rozhodlo vytvořit zase něco úplně nového. Metaphor: ReFantazio více pracuje s fantasy tématikou. Podíváme se do světa, jehož král je čerstvě po smrti. Přirozenou smrtí ale vládce neskonal. Aby toho nebylo málo, neměl žádného dědice, takže trůn zůstává prázdný. Bylo tedy rozhodnuto, že si nového panovníka zvolí lid. Zájemců se samozřejmě najde spousta, ale ne každý hodlá hrát o přízeň obyvatelstva čistě. Do celé této šarády se samozřejmě také zapojíme. Vývojáři se hodlají držet toho, co jim funguje v Personě. Můžete navazovat a prohlubovat vztahy s plejádou postav, důležitou roli v příběhu sehraje samotný čas a dlouhé chvíle strávíte také v tahových soubojích, kde i bez rozmanitých person máme mít široké možnosti. Během cestování rozsáhlým světem a velkými městy narazíme na spoustu různých vylepšení a spojenců, kteří se mohou přidat do naší party.

Pokračování 11 / 25 Starship Troopers: Extermination Datum vydání: 11. října

11. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Hvězdná pěchota se do herního světa podívala už několikrát. Extermination nám tento boj proti nechutným mimozemským hmyzákům předvede z pohledu první osoby. Už od loňského jara si tuto střílečku můžete zahrát v rámci předběžného přístupu, nyní se chystá vydání v plné verzi, což znamená, že se kromě PC dostane i na konzole. V boji nebudete sami. Starship Troopers do akce vysílají skupinu čítající 16 hráčů. Společnými silami se pokusíte prokousat skrz nepřátelské hordy a prozkoumat každý kout této nehostinné planety. Hmyzáci vám ale nedají nic zadarmo. Občas obsadí některou z vašich základen, a tak musíte odložit průzkum a přispěchat spojencům na pomoc. Podle recenzí od hráčů na Steamu je na tom Extermination velmi dobře. Do akce můžete naskočit v roli jedné z šesti herních tříd, které se liší svojí výbavou a podpůrnými prostředky. Každá další mise vám pak zajistí postup k odemčení nových zbraní či perků, které vám propůjčí další pasivní bonusy.

Pokračování 12 / 25 Just Dance 2025 Edition Datum vydání: 15. října

15. října Platformy: PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch, Meta Quest 2 a 3 Z tanečních her se v posledních letech daří pouze Just Dance od Ubisoftu a nevypadá to, že by se to v brzké době mělo změnit. Proto není žádným překvapením, že i letos se chystá nový ročník, který do již tak rozsáhlého playlistu přidá dalších 40 populárních písniček od světových interpretů. Mezi nimi jsou jména jako Ariana Grande, Lady Gaga nebo Green Day. Abyste měli přístup ke kompletní knihovně čítající stovky skladeb, neobejdete se bez předplatného Just Dance+, které vás měsíčně vyjde zhruba na 100 korun. Skrz něj navíc do hry průběžně budou přibývat další písničky. Většina funkcí pak zůstává při starém. Váš pohyb při tancování bude hra snímat skrz aplikaci v chytrém telefonu, v případě verze pro Switch pak v ruce budete muset držet Joy-Con. Vedle klasických konzolí se Just Dance podívá také do virtuální reality. Oznámená je ale pouze pro headsety od Mety, takže pokud máte PS VR2, musíte si tentokrát nechat zajít chuť. Dle popisu hry v této verzi bude k dispozici pouze 25 písniček.

Pokračování 13 / 25 Neva Datum vydání: 15. října

15. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch O Gris se často mluví jako o umění. Její autoři chystají vydání novinky Neva, která vypráví příběh dívky jménem Alba a jejího vlčího společníka. Stačí se podívat na trailer, a je jasné, že vlk to nebude obyčejný a o šťastném příběhu také nejspíš nebude řeč. V jejich společnosti prožijeme cestu skrz svět, který pomalu umírá. I když vše pomalu končí, naše dvojice neztrácí naději. Jeden bez druhého se ale neobejdou, a aby to dotáhli do úplného závěru, musejí svoje schopnosti spolupráce ještě prohloubit. Na své cestě narazí na řadu překážek, ať už je řeč o hádankách, nebo střetech s podivnými nepřáteli obývajícími tyto kraje. Jak mají autoři ze studia Nomada ve zvyku, Neva si bude hodně pohrávat s vašimi emocemi. Pouto mezi dívkou a vlkem bude hlavním tématem, ovšem jistě se najdou i další místa a stvoření, která před vás postaví zase trochu jinou zkoušku.

Pokračování 14 / 25 Age of Empires Mobile Datum vydání: 17. října

17. října Platformy: iOS, Android I když je Age of Empires Mobile stále v základu ta známá strategie, kapesní verze bude fungovat trochu jinak. Zjednodušeně řečeno, tvůrci do zaběhlého konceptu napěchovali trendy z úspěšných mobilních her z posledních let. Důležitou roli sehraje nejen vaše rozhodování a správná strategie, ale také vojevůdci se speciálními schopnostmi. V čele vašeho národa tak může stát třeba Leonidas, Chammurapi nebo Johanka z Arku. Jelikož bude mobilní Age of Empires fungovat na free-to-play modelu, lze očekávat, že si jejich řady budeme moci rozšířit za reálné peníze. Je velmi důležité, aby mikrotransakce byly správně vyvážené, ale zatím jsme v tomto ohledu od vývojářů neslyšeli konkrétní detaily. Na mobilním Age of Empires nepracuje Microsoft sám, respektive jeho studio World's Edge. Pomáhá mu s tím čínská společnost TiMi Studio Group, která má s mobilními platformami bohaté zkušenosti. V jejich portfoliu najdete třeba Call of Duty Mobile nebo Pokémon Unite.

Pokračování 15 / 25 A Quiet Place: The Road Ahead Datum vydání: 17. října

17. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Není to poprvé (a určitě ani naposledy), co se filmový horor dostává do herního světa. The Road Ahead odvypráví zbrusu nový příběh z tohoto univerza, takže se do něj můžete pustit i bez toho, aniž byste viděli filmové Tiché místo. Sledujeme příběh páru, přičemž v roli protagonisty bude těhotná slečna Alex. Se svým přítelem Martinem se snaží dostat do bezpečné zóny, ale cesta je to dlouhá a nebezpečná. Z traileru je jasné, že nepůjde podle jejich plánu a budou se muset vydat na průzkum jakéhosi opuštěného komplexu. Musí ale být neustále potichu, protože na blízku jsou potvory, kterým stačí jen malé zašustění k tomu, aby vám okamžitě šly po krku. Jakmile některá z nich chytne vaši stopu, bude nejspíš nejlepší vzít nohy na ramena. Alex totiž nemá moc prostředků na to, aby se jakkoli mohla bránit. Na průzkum do budov se vydává právě proto, aby našla alespoň trochu zásob, které ještě nestrčil do kapsy nikdy jiný. Jelikož se The Road Ahead bude prodávat za polovinu plné ceny, nejspíš rozsahem půjde o komornější zážitek.

Pokračování 16 / 25 Super Mario Party Jamboree Datum vydání: 17. října

17. října Platformy: Nintendo Switch První pokus dostat sérii Mario Party na Switch nedopadl moc dobře. Se Superstars si napravila svoji reputaci a nyní se ji Nintendo snaží posunout ještě výš a vypadá to, že jde správným směrem. Super Mario Party Jamboree bude tím největším dílem z celé série a zároveň si ho online zahraje až 20 hráčů najednou. Cíl je jasný. Musíte získat co nejvíc hvězdiček. Dostat se k nim můžete několika způsoby, ale nejjistější bude, pokud všechny ostatní překonáte v minihrách. Těch je tentokrát přes 110, takže se vám jen tak neohrají, i když si dáte několik partií. Do klání se navíc můžete pustit v roli jedné z 22 postav, mezi kterými jsou nováčci Pauline a Ninji. Novinky najdete i v herních světech. Klasiky Mario’s Rainbow Castle a Western Land doplní Goomba Lagoon a obchodní dům Rainbow Galleria. Kromě klasické partie a již zmíněného módu pro 20 hráčů je tady také nový mód Bowser Kaboom Squad, kde 8 hráčů spolupracuje proti záškodnickému Bowserovi.

Pokračování 17 / 25 Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed Datum vydání: 18. října

18. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Želvy nindža stále dostávají prostor v různých částech zábavního průmyslu. Když se podíváme na hry, poslední přírůstky se nesly v retro stylu klasických beat’em up mlátiček. Podobně je na tom i novinka Mutants Unleashed, ale je tady velký rozdíl hned na první pohled. I když budeme s želváky stále bít nepřátele hlava nehlava, tentokrát budou úrovně plně trojrozměrné. Hra navíc využívá povedenou stylizaci, díky které obzvlášť postavy vypadají, jako by přímo vypadly ze stránek komiksu. O příběhu nemáme moc konkrétních detailů. Prý se inspiruje filmy a máme očekávat souboje se zločinem v ulicích města. Do boje můžete vyrazit sólo i v kooperaci. Každý želvák bude mít širokou škálu chvatů a různých specialit, které můžete kreativně využívat při likvidaci zlořádů. Nebudou to jen tak obyčejní chmatáci, na straně zla jsou také bojovníci, kteří spadají do lidské i zvířecí říše. Mezi takové mutanty patří třeba hroch nebo nosorožec.

Pokračování 18 / 25 Unknown 9: Awakening Datum vydání: 18. října

18. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Mladá dívka Haroona má od narození schopnost navštěvovat ohnutou dimenzi. Využití má tato vlastnost opravdu široké. Může si díky ní pohrávat s časem, ovládat těla jiných lidí a přijde vhod také v boji. Kdyby se ale dostala do špatných rukou, může to znamenat nezvratnou katastrofu a přesně takový scénář nastává. Partička, která si říká Nadřazení, si všimla této mocné síly a chce ji využít k vlastnímu prospěchu. Cíle nemá malé ani náhodou. Chtějí s její pomocí přepsat historii. Abychom jim v tom zabránili, musíme zastavit jejich pátrání po pradávných tajemstvích, které se skrývají v hlubinách přírody. Navštívíme například indickou džungli, Portugalsko v 19. století či písečnou Mauretánii. Unknown 9 ale není hrou s otevřeným světem. Příběh nás bude provázet skrz komornější lokace, kde ale bude stále dostatek prostoru k tomu, abychom se s nepřáteli mohli vypořádat kreativní cestou.

Pokračování 19 / 25 Factorio: Space Age Datum vydání: 21. října

21. října Platformy: PC Česká automatizační strategie se v druhé polovině měsíce dočká velkého rozšíření, které změní základní hru a dá nám možnost se vypravit do širého vesmíru. Budeme prozkoumávat nové planety, kde nás čekají neobjevené výzvy a spousta zdrojů, které nám dovolí tvořit další unikátní prvky do našich továren. Podíváme se například na zmrzlou planetu Fulgora, Glebu pak pokrývají převážně močály a bažiny. Každá z planet vedle unikátního prostředí ukrývá taktéž jedinečné suroviny, které vám dovolí posunout systémy výroby zase o kousek dál. Změn se dočkají také některé ze základních systémů. Vývojáři vyzdvihovali například vlakovou přepravu, se kterou bude možné navrhovat víceúrovňové tratě. Pokud se vám nechce do rozšíření investovat, tak se Factorio vyplatí navštívit i bez něj. Společně se Space Age totiž vyjde velký update 2.0, který přidá řadu vylepšení do základní hry. Vaši robotičtí pracovníci budou mít lepší umělou inteligenci, systém tekutin je přepracovaný a předělané je taktéž generování terénu na Nauvisu.

Pokračování 20 / 25 Worshippers of Cthulhu Datum vydání: 21. října

21. října Platformy: PC V Lovecroftových příbězích se často musíme postavit teroru vesmírných hororů. V případě téhle strategie je to ale právě naopak. Pradávní bohové jsou naši pánové a musíme zajistit, aby se k jejich uctívání přidalo co nejvíc věrných. K tomu samozřejmě patří všechny aktivity, které byste si u kultu představovali, takže nepřijdete o temné obřady ani o obětiny. Děláte zkrátka vše v zájmu svých temných pánů. Nestaráte se jen o přívržence svého kultu. Pod palcem máte i veškeré budování okolní infrastruktury s velkým monumentem ve středu města, který představuje vašeho neoblomného boha. A nemusíte se bát, že vaše práce nebude mít výsledky. Kosmické horory totiž mohou vaše volání vyslyšet. Během svého snažení určitě narazíte i na nevěřící. Ty pak můžete využít jako levnou pracovaní sílu a jejich země poslouží dobře jako zdroj materiálů. Vždy se zkrátka najde cesta, jak můžete situace využít ve prospěch svého temného boha.

Pokračování 21 / 25 Call of Duty: Black Ops 6 Datum vydání: 25. října

25. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Activision se vrací k oblíbené příběhové větvi Black Ops a vypadá to, že chce zase jednou zaujmout hráče, kteří mají rádi Call of Duty v klasickém stylu. Čeká nás tedy mimo jiné i plnohodnotná příběhová kampaň, která z ukázek vypadá jako solidní špionská akce. V multiplayeru budete moci na 16 mapách otestovat nový systém pohybu zvaný omnimovement. Díky němu můžete uskakovat, lehat si a obracet se do kteréhokoliv směru. Změny se postupně propíšou také do stále populárního battle royale Warzone. Nechybí ani zombíci, kteří se z otevřené mapy vracejí k uzavřenějším lokacím, které postupně s partou budete odemykat. Dobrou zprávou je, že tento díl Call of Duty nebude zabírat tolik prostoru na disku. I s Warzone a rozcestníkem Call of Duty HUB bychom se měli dostat na nějakých 150 GB, což je stále dost, ale oproti dříve avizovanému dvojnásobku to ještě jde. Pokud se obejdete bez battle royale, ušetříte místa ještě o necelou polovinu víc.

Pokračování 22 / 25 Sonic X Shadow Generations Datum vydání: 25. října

25. října Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Sonic Generations patří mezi nejoblíbenější moderní hry s modrým ježkem v hlavní roli. Proto se vrátí na scénu ještě jednou a kromě toho, že oproti původní verzi bude vypadat lépe, přihazuje také pořádnou porci nového obsahu, ve kterém se v hlavní roli objeví další miláček publika Shadow. Shadow se od Sonica nebude lišit jen barvou, osaháme si i odlišné schopnosti a během proskakování novými úrovněmi rozkryjeme doposud neodvyprávěnou kapitolu jeho příběhu. Proč že je vlastně považovaný za dokonalou formu života? I na tuto otázku dostaneme odpověď. Tato část nevychází jen z původních Generations, zároveň tvůrci zužitkovali své zkušenosti z nedávného Sonic Frontiers. Provázání 3D a 2D prostředí fungovalo skvěle už v roce 2011, kdy Generations původně vyšly. V této verzi nepřijdete o nic z originálu, a navíc bude Sonicovo známé dobrodružství vypadat lépe. Nejde ale o kompletní předělávku. Můžeme tedy počítat maximálně s lepšími texturami či grafickými efekty.

Pokračování 23 / 25 Life is Strange: Double Exposure Datum vydání: 29. října

29. října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Série Life is Strange se pokusila zopakovat úspěch prvního dílu několikrát, ale nikdy se jí to úplně nepovedlo. Nejspíš proto se s novým dílem vrací tam, kde to všechno začalo. V hlavní roli se opět objevuje Max Caulfield, která dříve měla schopnost manipulovat s časem. Tentokrát umí ale zase něco trochu jiného. Příběh se odehrává v zasněženém městě, které na první pohled vypadá jako z pohádky. Tenhle dojem ale vymizí hned z úvodu, protože Safi, Maxina kamarádka, je nalezena mrtvá. Je tady ale možnost, jak bychom ji mohli zachránit. Max totiž umí projít do alternativní reality, kde je Safi stále živá. Jestli zvládneme předejít její smrti alespoň v jedné realitě, bude záležet na našich rozhodnutích a správném využití Maxiny nové schopnosti. Life is Strange by se mohlo vrátit ke své dřívější slávě, ovšem už při oznámení se objevila kontroverze ohledně vydání. Double Exposure sice vyjde kompletně, nebude rozdělené na epizody. Ale pokud si připlatíte za ultimátní edici, můžete si první dvě kapitoly projít se čtrnáctidenním předstihem.

Pokračování 24 / 25 Dragon Age: The Veilguard Datum vydání: 31.října

31.října Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Po více než deseti letech se vracíme do fantasy univerza z pera studia BioWare. Příběh je tentokrát ještě vypjatější než dřív. V centru dění je elf Solas, jehož tvář si můžete pamatovat z předchozího dílu. Jeho úmysly nám ale moc nehrají do karet, chce totiž zničit bariéru mezi reálným a spirituálním světem. Z nedávné ukázky víme, že se Solasův plán úplně nepovede a do našeho světa jsou vpuštěni pradávní elfští bohové. Což samozřejmě nevěstí nic dobrého. My se této hrozbě postavíme již tradičně s partou dobrodruhů. Přímo v akci nás budou moci doprovázet dva z nnich a vypadá to, že jejich správa nebude ani zdaleka tak náročná, jako v původních dílech. Veilguard celkově posouvá sérii Dragon Age k akčnímu RPG místo toho, aby byl v soubojích kladen větší důraz na taktiku. Nepřátele tak budeme rubat v reálném čase, po ruce má každý hrdina pár schopností, a když bude potřeba, jednoduchými povely můžeme říkat parťákům, co by měli dělat.

Pokračování 25 / 25 Horizon Zero Dawn Remastered Datum vydání: 31. října

31. října Platformy: PC, PlayStation 5 Zrovna tenhle remaster nejspíš nikdo nepotřeboval, ale i tak v PlayStationu někoho napadlo, že je právě Horizon Zero Dawn tím správným kandidátem na vydání vylepšené verze. První příběhová kapitola Aloy v postapokalyptickém světě bude vypadat o něco lépe a rovnou vyjde vedle konzole i na PC. Součástí remasteru je i rozšíření Frozen Wilds. Jednou z vyzdvižených novinek při oznámení bylo 10 hodin znovu nahraných konverzací a zlepšit se má také motion capture některých postav. Dodatečné péče se dostalo nasvětlení, renderování i animacím. Audio pak nově bude podporovat technologii Tempest 3D. Jsou to tak jen drobné technické doplňky, kvůli kterým se většina hráčům nejspíš nebude mít potřebu k Zero Dawn vracet, pokud si prošli originál. Stejně jako u předchozích vylepšených verzí her PlayStationu mají majitelé původního Horizonu možnost si remaster pořídit za 9,99$, tedy zhruba 225 Kč. Jinak se bude prodávat s cenovkou 49,99$. To platí jak pro PC, tak pro PlayStation 5. Dobrou zprávou je, že do remasteru si můžete jednoduše přenést své uložené pozice.

