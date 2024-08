Které hry vyjdou v srpnu 2024: Star Wars Outlaws, Black Myth: Wukong, Madden NFL 25 a další

1 / 17



Star Wars: Bounty Hunter Datum vydání: 1. srpna

1. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Hned první den v měsíci se vrací jedna ze starších her z univerza Star Wars. Bounty Hunter původně vyšel v roce 2002, nyní se ve vylepšené podobě podívá na všechny aktuální konzole a PC. Jednoduše si tak můžeme připomenout příběh Jango Fetta, nejobávanějšího lovce odměn v celé galaxii. Obsahově bude remaster odpovídat předloze. Je tady pouze jedna výjimka. Po dohrání příběhové kampaně se vám zpřístupní skin Boba Fetta, který vychází z easter eggu v původní verzi. Změny tak přijdou hlavně v ohledu grafiky a ovládání. Během akce se Jango může díky jetpacku rychle přesouvat. Za ty dvě dekády se standardy ovládání dost změnily, a tak se Bounty Hunter bude hrát lépe na ovladači i s kombem klávesnice a myši. Prostředí a postavy dostaly do vínku vylepšené textury a lokace celkově mají vypadat lépe díky novému systému dynamického nasvětlení. Zrovna u studia Aspyr, které má tento remaster na starosti, je ale výsledek nevyzpytatelný. V minulosti vrátili na scénu hry v povedených oprášených verzích, jako bylo třeba Star Wars: Republic Commando. Kolekce původních Battlefrontů ale dopadla tragicky, takže doufáme, že podobný osud nepotká i Bounty Huntera.

World of Goo 2 Datum vydání: 2. srpna

2. srpna Platformy: PC, Nintendo Switch První World of Goo patří mezi nejlepší nezávislé tituly spadajících do žánru logických her. Pokračování dále staví na řešení hlavolamů s pomocí koulí černočerného slizu, s jejichž pomocí musíte překonat všechny překážky. Ale pozor, není sliz jako sliz. Postupně objevíte nové a nové druhy, které hratelnost trochu okoření a budete nad rozlousknutím problému muset víc přemýšlet. Od obyčejného slizu, který se spojováním neustále rozrůstá, můžete narazit třeba na takový, který se umí smrsknout. Setkat se můžete i s vybuchujícími slizy nebo s takovými, které jsou řidší a chovají se jako kapalina. Tvůrci z týmu 2D Boy hodlají tyto mechaniky naplno využít ve více než 60 úrovních. Slizové hrátky doprovází také příběh, kdy se společnost, která sliz zpracovává, přebrandovala na udržitelnou, zelenou a k planetě šetrnou organizaci. Abyste jim pomohli s naplněním jejich dobrých úmyslů, je potřeba sesbírat co nejvíc slizu. Jsou ale jejich úmysly opravdu takové, jak se na první pohled zdají? To už budete muset zjistit na vlastní pěst.

Creatures of Ava Datum vydání: 7. srpna

7. srpna Platformy: PC, Xbox Series S|X Zase jednou se vydáme na doposud neprozkoumanou planetu. V Creatures of Ava na vás ale na rozdíl od dalších her nenaběhne každé živé stvoření, na které narazíte. Místo toho budete poznávat místní mírumilovné tvory, sledovat jejich chování a učit se s nimi komunikovat. Celkem si můžete ochočit víc než 20 rozmanitých druhů. Místo toho, abyste se je museli snažit vyřídit, se naopak život na této planetě pokusíte zachránit. Objevitelka Vic není žádná bojovnice, a tak si musí během průzkumu dávat velký pozor. Mírumilovnou faunu totiž začala postihovat jakási nemoc, kvůli které jsou zvířata agresivní. Právě rozluštění této záhady a uvedení věcí do původního stavu bude naším hlavním úkolem. S tím nám pomohou i naši ochočení zvířecí kámoši, díky jejichž schopnostem se Vic dostane na dříve nepřístupná místa. Kromě zvířat nám bude k ruce ještě výzkumnice Tabitha, díky jejíž informacím budeme vědět, kam by měly naše kroky zamířit dál. Planeta Ava ale není domovem jen zvířecích druhů. Setkáte se i s rasou jménem Naam. O rozšiřující se nákaze, které přezdívají jako uvadání, toho ale sami vědí pramálo, takže nezbývá nic jiného než to všechno prozkoumat a dopátrat se všech podrobností.

Preserve Datum vydání: 8. srpna

8. srpna Platformy: PC Na Steamu už několik měsíců najdete hratelnou ukázku Preserve. Slovenské studio Bitmap Galaxy ale konečně přichází s obsáhlejší verzí, kterou nejdříve vydají v předběžném přístupu a postupně budou přidávat další obsah a vychytávat nedostatky. Oproti tomu, co jste si mohli osahat v demu, přibyde vodní biom, rozšíření dalších biomů nebo 25 různých hlavolamů. O čem že Preserve vlastně je? Skrz různé kartičky živočichů a rostlin se musíte pokusit vytvořit fungující ekosystém. Aby vše správně klapalo, bude potřeba si své tahy dobře promýšlet. Náhodné rozhazování karet nezní jako ta správná cesta k úspěchu. Budeme se moci pustit do řady scénářů, kdy musíme vyřešit předpřipravenou výzvu od vývojářů. Pokud si ale jen chcete v klidu rozvíjet vlastní přírodu a kochat se krásně zpracovanou grafikou, k dispozici bude také kreativní mód.

Deathbound Datum vydání: 8. srpna

8. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Deathbound chce osvěžit žánr souls-like RPG tím, že budete nebezpečné bosse pobíjet v partě. Nejde ale o kooperační záležitost. Skupinu čítající čtveřici hrdinů povedete na vlastní pěst a musíte využít schopnosti každého z nich k tomu, abyste pokořili i toho nejsilnějšího nepřítele. Zapomenuté město Akratya jich ve svých útrobách skrývá víc než dost. Postavy z party neovládáte všechny najednou. Během boje plynule můžete přepínat mezi jejich těly, přičemž každá z nich nabízí unikátní set útoků a vlastností. Ve své době to bývali velcí válečníci. Tím, že vstřebáte jejich esenci, můžete využít jejich sil i při svých soubojích. Někteří mezi sebou mají větší synergii, jíní se zase nesnesou navzájem. Složení skupiny tak bude zásadní. Bez toho, aby se jeden bojovník doplňoval s druhým, to moc daleko nedopracujete. Synergie hraje roli nejen v tom, jak dobře na sebe můžete větvit útoky. Zároveň se vám nabíjí ukazatel synchronizace, který vám poslouží při provádění řádně silných útoků pojmenovaných jako Morphstrike. Autoři se také chlubí tím, že se při tvorbě Deathboundu silně inspirovali svojí domovskou Brazílií. To platí třeba pro hudbu, příběh i samotný styl hraní, kdy jeden z bojovníku bude nakopávat zadky nepřátelům ve stylu Capoeiry.

SteamWorld Heist II Datum vydání: 8. srpna

8. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Mechaničtí piráti vyrážejí opět do akce v pokračování 2D tahové strategie. Tentokrát ale nebudeme s naší posádkou brázdit vesmír. Místo toho se zhostíme role skutečných pirátů a na svém korábu se vydáme na širé moře. Tahle obrovská vodní plocha je v nebezpečí a je na kapitánu Leewayovi a jeho bukanýrech, aby této záhadě přišli na kloub a nadcházející hrozby se zbavili. Na moři není ani zdaleka bezpečno. Často se budeme pouštět do bitev proti dalším posádkám, které se i tentokrát nesou v duchu tahovek. Nad akcemi svých svěřenců máte kompletní kontrolu a stejně jako v jedničce je tím nejzásadnějším trajektorie, kterou poletí kulky vašich zbraní. Před výstřelem přesně vidíte, kudy se rána dostane k nepříteli. Je potřeba dobře plánovat, správně své kulky odrážet od zdí, sudů a dalších věcí, co se zrovna povalují kolem, abyste trefili slabinu protivníka. Základ je sice stejný, ale některé zbraně se chovají jinak. Co přesně bude mít vaše posádka ve výbavě, je vesměs také na vás. SteamWorld Heist II nabídne propracovaný systém povolání, se kterým každý pirát nabídne unikátní set vlastností. Rozmanitost bude určitě hrát zásadní roli. Není to ale jen o taktických bitkách. Během plavby se můžete pustit do potyček s nepřáteli v reálném čase a jednoduše se dalších lodí zbavit jednou ranou.

Sam & Max: The Devil's Playhouse Remastered Datum vydání: 14. srpna

14. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Před pár lety se na scénu vrátila dvojice zvířecích detektivů s předělávkou dvou dílů. Nyní přišla řada na další pokračování. The Devil’s Playhouse vypráví o Maxově nadpřirozených schopnostech, které se mu trochu vymknou z ruky poté, co se mu do tlapek dostane záhadná hračka. Může s ní sice nahlédnout do blízké budoucnosti, ale není radno si zahrávat s ďábelskými výtvory. Tenhle paranormální příběh si prožijeme po 14 letech od původního vydání ve vylepšené verzi. Hlavní změnu uvidíte na grafice. Remaster vylepšuje nasvícení, lip sync i hudbu. Původně The Devil’s Playhouse vycházel rozdělený na epizody. Tady to máme všechno hezky pohromadě. Kromě řešení hádanek ve stylu klasických adventur budeme využívat právě i Maxovy nově objevené specialitky. I když Sam a Max nikdy nepatřili mezi ty nejnáročnější adventury, tak si v remasteru budete moci pomoct s řešením hádanek. Pokud se zaseknete v některé pasáži na delší dobu, hra vám sama nabídne možnost nápovědy. S dokončením tohoto případu by tak neměli mít problém ani méně zkušení detektivové.

Madden NFL 25 Datum vydání: 16. srpna

16. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pomalu se nám blíží sezóna vydávání nových ročníků sportovních her a pozadu nezůstává ani americký fotbal. Madden chce tentokrát hlavně více přiblížit k realitě potyčky na hřišti. S tím mu pomůže nová technologie BOOM, která klade důraz na uvěřitelné zpracování fyziky a kolizí mezi jednotlivými hráči. Oblíbený režim Franchise se pak dočká obšírnějších úprav. Draftování NFL s Rogerem Goodellem je přepracované. Hráči díky tomu budou mít více možností, jak si sezónu uzpůsobit podle svého a propracovat se postupně až na Super Bowl. S Franchise je spojený také nový Team Builder. Skrz tento nástroj si můžete na webu navrhnout tým a následně ho převést do hry. Obsahově NFL 25 nepřinese žádné závratné změny. Stále se bude tlačit do popředí hlavně režim Ultimate Team, ve kterém si skládáte vlastní tým skrz kartičky hráčů získaných z balíčků. Pak můžete své síly poměřit s ostatními v online zápasech.

Black Myth: Wukong Datum vydání: 20. srpna

20. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Wukong je jednoznačně jedna z nejočekávanějších her tohoto léta. Čínské studio Game Science se rozhodlo zpracovat příběh Putování na západ v opravdu kvalitním stylu. V roli opičího válečníka a s magickou holí v rukách se vydáme do boje proti monstrózním nepřátelům v nádherně zpracovaném prostředí inspirovaném starověkou čínskou architekturou. Nenechte se mýlit. I když se dříve všude psalo, že Wukong bude spadat do žánru souls-like, nedávná preview o něm mluví spíš jako o akční řežbě ve stylu posledních dílů God of War. Beze snahy ale přece jen své nepřátele neskolíte. Kromě hole, která umí měnit velikost dle vaší vůle, můžete ve svůj prospěch využít i magické pomůcky a speciální schopnosti. Vývojáři zbytečně neprozrazují příliš mnoho detailů o příběhu. Sice vychází ze světoznámého díla, ale určitě si ho trochu upravili pro vlastní potřeby. Osudy nadpřirozených bytostí budeme odkrývat skrz souboje, kdy poznáme důvody, proč nám vůbec ta obří monstra hned z první skáčou po krku. Kromě toho na své cestě potkáte i řadu postav, které se s vámi podělí o vlastní osudy.

Dustborn Datum vydání: 20. srpna

20. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X Pokud nemůžete vyrazit na dovolenou v realitě, Duskborn vás alespoň vezme na roadtrip skrz několik amerických států. V této akční adventuře si prožijete příběh celkem výstřední partičky, jejíž úkolem je převézt velmi důležitou zásilku do Nového Skotska. Není to ale obyčejný balík, z nějakého důvodu po něm jde i Justice, spolek zdejších strážců zákona. Každý z členů party má vlastní zvláštní schopnost. Hlavní hrdinka Pax umí svými slovy člověka zasáhnout víc, než bývá obvyklé. A když slova nejsou dostatečně silná, vezme do rukou svoji věrnou basebalovou pálku, která se bude hodit hlavně při střetech se zákonem. Během konverzací ale svojí schopností může Pax ovlivňovat výsledek. Amerika v Dustbornu vypadá jinak než ve skutečnosti. V její alternativní podobě je rozdělena na několik větších částí. Ani tady ale nechybí ikonická místa z reálného světa, které budeme moci v tom virtuální navštívit. Na každé zastávce vás čeká nejen pokračování příběhu, také můžete prozkoumat každý kout, potkat další podivíny a seznámit se s jejich nelehkými osudy.

Tactical Breach Wizards Datum vydání: 22. srpna

22. srpna Platformy: PC Už mnohokrát jsme se v taktických tahovkách chopili role velitele speciálních jednotek. Co ale kdyby měl SWAT místo střelných zbraní ve svých rukou kouzla a čáry? Tenhle scénář uvidíme v podání Tactical Breach Wizards, kdy s jednotkou čarodějů budeme rozkrývat velkou konspiraci a snažit se zároveň najít ten nejstylovější způsob, jak se na své cestě zbavit zlořádů. Každý čaroděj ve vaší jednotce se specializuje na odlišná kouzla. Je tedy nutné každého z nich využívat správným způsobem. A když to zrovna nevyjde, můžete se do akce pustit zase úplně od začátku s jiným plánem. Hra vás za opakování netrestá, právě naopak. Vývojáři hráče nabádají k tomu, aby byl co nejkreativnější a hodlají mu k tomu poskytnout širokou škálu možností. Po úspěšné akci přichází řada na vylepšování. Čarodějové mají unikátní sety perků, které jejich možnosti dále rozšiřují. Jednou z nabytých schopností mohou být kombo útoky. Při správném provedení s nimi můžete odrovnat několik nepřátel najednou. Nutno ale říct, že členové jednotky jsou přinejmenším hodně zvláštní, nehledě na to, že umí používat magii. S jejich osobnostmi se budeme moci seznámit mezi misemi a prohloubit tak vzájemné vztahy.

Concord Datum vydání: 23. srpna

23. srpna Platformy: PC, PlayStation 5 Firewalk, jedno z dvorních studií PlayStationu, ve druhé polovině srpna vydá svoji týmovou střílečku s hrdiny. Concord při představení nesklidil zrovna nadšené ovace, ovšem po následujících testech si ale přece jen nějaké příznivce získal. Bude to ale stačit na to, aby tahle novinka přežila na poli s nemalou konkurencí? Stěžejním bodem Concordu jsou zápasy 5 proti 5, kdy si hráči skládají tým z postav s unikátními schopnostmi. Liší se vzhledem, základní zbraní i speciálními dovednostmi. Někteří se hodí víc na ofenzívu, jiní díky svým pomůckám zvládnou kontrolovat okolní oblast. Bez schopného tanka, který bude držet linii, se ale také neobejdete. Správné a vyvážené složení je opravdu důležité. Pustit se můžete do několika různých módů, přičemž to jsou většinou klasiky ze starších týmovek. Kromě klasického Team Deathmatche se třeba s nepřátelským týmem poperete o kontrolu nad určitým bodem na mapě nebo se přes nepřátelské území pokusíte protlačit payload. Kromě toho se tvůrci snaží klást důraz i na vyprávění příběhu skrz filmečky, které budou pravidelně vydávat přímo skrz hru.

World of Warcraft: The War Within Datum vydání: 26. srpna

26. srpna Platformy: PC Ve světě World of Warcraft se schyluje k velké události. Bude to tak velká věc, že na ni nestačí jedna expanze. Místo toho si Blizzard připravil trojdílnou ságu jménem Worldsoul a právě The War Within bude její úvodní kapitolou. Letos zároveň WoWko oslaví 20 let od vydání původní verze a vývojáři chtějí tuto příležitost využít a odpovědět na otázky, které fanoušky příběhů z Azerothu tíží už dlouhá léta. The War Within nás zavede do podzemních říší planety. Dlouho nikdo netušil, co se pod povrchem skrývá. Nyní se ale věci v temnotách udávají do pohybu. Harbringer of the Void shromažďuje svoje hordy arachnidů a s jejich pomocí si hodlá podmanit celý Azeroth. Na live serverech už nyní najdete pre-patch, který do hry přidává několik novinek. Mezi ně patří například nové stromy talentů pro jednotlivé třídy, upravené uživatelské rozhraní a můžete se také pustit do eventu Radiant Echos. Jak už bývá zvykem, už předem se hráči mohou připravit na příchod rozšíření a po jeho ostrém spuštění se rovnou vydat na průzkum nového obsahu.

Emio – The Smiling Man: Famicom Detective Club Datum vydání: 29. srpna

29. srpna Platformy: Nintendo Switch Nintendo nás lákalo záhadným teaserem na novou hru, ze kterého nakonec vypadlo pokračování série grafických románů Famicom Detective Club. Nedivili bychom se, pokud byste o této sérii nikdy dřív neslyšeli. Vycházela totiž už koncem 80. let minulého století a před třemi lety vyšly první 2 díly v přepracované podobě na Switch. Po 35 letech nás ale čeká úplně nový příběh. Vydáme se po stopách záhadného muže, který se zjevuje s pytlíkem na hlavě s nakresleným usměvavým obličejem. Tenhle smějící se muž neboli Emio je místními považovaný za městskou legendu. Jeho podoba ale vyplývá z případů, které se děly před několika lety. Vrátil se snad tenhle nikdy nedopadený zlořád zpět na místo činu, nebo se ho jen někdo snaží napodobit? To už budeme muset vypátrat sami. The Smiling Man bude zpracovaný ve stylu klasických grafických románů, takže vyšetřování bude probíhat hlavně skrz konverzace a průzkum prostředí. Vzhledem k tomu, že jde o nový přírůstek do série, tak se oproti remakům těch starších zbaví některých archaismů. I tento žánr se postupem let posouval kupředu a původnímu konceptu Famicom Detective Clubu by nějaké novinky určitě neuškodily.

Gori: Cuddly Carnage Datum vydání: 29. srpna

29. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Kočky táhnou. To si uvědomili i tvůrci ze studia Angry Demon. Právě jeden takový chlupáč sehraje hlavní roli v jejich nové hře, kde se budeme prohánět na samostatně myslícím hoverboardu. Lidstvo to v tomto vesmíru už má dávno za sebou, ale tím ze světa nezmizelo nebezpečí a války. Je na našem kočičákovi, aby zastavil řádění zlé Roztomilé armády. Právě zvířata stála za zánikem lidstva, ale nebyla jen tak obyčejná. Společnost Cool-Toyz uměle vytvořila ultimátní mazlíčky, kteří nemají nikdy hlad ani nepotřebují chodit na záchod. Kvůli mutaci během výrobního procesu se to ale celé zvrtlo. Jeden člověk ale přeci jen ještě přežívá. Profesor Y snad ještě může situaci zachránit a my se ho v roli kocoura Goriho pokusíme vytáhnout ze spárů krvelačných zvířátek. Náš hoverboard poslouží nejen k rychlým přesunům, zároveň ho Gori může využít jako zbraň. Ve stylu pořádné akční řežby budeme moci provádět brutální komba. Vývojáři si prý dali záležet na tom, aby akce vypadala pořádně stylově. Své možnosti navíc budeme moci rozšiřovat, takže se určitě vyplatí prolézt skrz naskrz každou úroveň.

Visions of Mana Datum vydání: 29. srpna

29. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series S|X Vypadá to, že se Square Enixu úspěšně daří oživit jejich RPG sérii Mana. V minulých letech se vrátila ve vylepšených verzích starších dílů, nyní nás čeká úplně nové dobrodružství s hlavním hrdinou Valem a jeho kamarádkou z dětství Hinnou. Společně je čeká cesta ke stromu Many, na které potkají řadu nebezpečí. Svět Visions of Mana budeme procházet skrz polootevřené oblasti, ve kterých narazíme na spoustu různých potvůrek a zrůd. Na rozdíl od mnoha klasických her od tohoto studia tady neprobíhají souboje na tahy. Místo toho si to s nepřáteli vyříkáte v akčních bojích, během kterých můžete předvést své šermířské umění a pomoci si můžete také magií. Přímo během boje budeme moci přehazovat mezi různými postavami a herními třídami, přičemž každá ovládá odlišný element. Square Enix se chlubí také více než 100 skladbami v hudebním doprovodu, na kterém pracovali skladatelé soundtracků k předchozím dílům. I když jsou Visions of Mana už několikátým přírůstkem do série, mohou se do něj bez větších problému pustit i úplní nováčci. Příběh totiž obstojí sám o sobě. Znalosti světa Many se vám sice mohou hodit, ale pro plné pochopení nového dobrodružství potřeba nebudou. Pokud se o tom chcete přesvědčit, můžete si osahat demoverzi, která vyšla před pár dny.

Star Wars Outlaws Datum vydání: 30. srpna

30. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X První hra z univerza Star Wars s otevřeným světem. Tímto titulem se honosí Outlaws od studia Massive Entertainment spadajícího pod Ubisoft, kde hlavní roli sehraje zlodějka Kay Vess společně se svým věrným mazlíčkem Nixem. Prožijeme si doposud neodvyprávěný příběh, který spadá mezi filmové epizody Impérium vrací úder a Návrat Jediho. Aby si Kay zachránila kůži a zároveň získala svobodu, po které touží nejvíc, musí provést tu největší loupež v celé galaxii. Jednoduché to ale nebude nejen proto, že se musí dostat do přísně střežených prostor. Zároveň je na její hlavu vypsaná odměna, takže nesmí na žádné planetě přitahovat pozornost. Její cesta ji zavede třeba na Tatooine, Kijimi nebo Akivu. Ubisoft spoléhá na ruční tvorbu celého prostředí místo toho, aby využili procedurálního generování, jako to dělá No Man’s Sky nebo Starfield. Vývojáři velikost každé planety přirovnávají ke dvěma mapám herního světa z Assassin’s Creed Odyssey spojených dohromady. Při jízdě na speederu by cesta z jednoho konce planety na druhý měla zabrat okolo pěti minut, což už je docela slušný kus cesty. Důležité ale je, aby ten rozlehlý prostor byl naplněný zajímavým obsahem. Dojmy zatím Outlaws popisují jako sci-fi Uncharted v otevřeném světě. Pocházejí ale jen z několika ukázkových misí, takže ve výsledku to s hratelností může být o něco zajímavější.

