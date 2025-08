Které hry vyjdou v srpnu 2025: Nová Mafia, návrat série Metal Gear Solid i řada portů a předělávek

1 / 16



1. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Pokračování herní adaptace oblíbené manga a anime série, kterou z českých knihkupectví můžete znát pod jménem Zabiják démonů. I tentokrát jsou souboje zpracované ve stylu klasické arénové bojovky. Podle ukázek by se v Hinokami Chronicles nakonec ale mohlo skrývat i něco víc. Demon Slayer ve své seriálové podobě vyniká především perfektní animací soubojů, která se propsala i do her. Útoky každé z postav vypadají parádně. V sólo režimu si zopakujeme tři příběhové oblouky od Entertainment Districtu až po Hashira Training Arc. Soubojů s démony z vysokých ranků si tedy užijeme víc než dost. I když můžeme očekávat i řadu miniher, hlavní součástí hry jsou boje, ve kterých se můžeme chopit více než 40 postav. Mezi ně patří i všech devět Haširů. V samostatném versus režimu si to můžete rozdat i proti ostatním hráčům online.

8. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Po dlouhé době nás čeká další díl ze série Mafia, tentokrát se podíváme do doby ještě před příběhem Tommyho Angela. V hlavní roli je Enzo Favara, novopečený člen rodiny Dona Torrisiho, který to celkem umí s nožem i se střelnými zbraněmi. Své schopnosti musí naplno využít k tomu, aby zajistil blaho své rodiny a sprovodil ze světa všechny Donovy nepřátele. The Old Country slibuje autentický a filmový příběh, během kterého si užijeme spoustu akce z pohledu třetí osoby. Enzův osud není zrovna veselý. Jako dítě byl nucený pracovat v sirných dolech a do mafiánského světa se snaží dostat s vidinou cesty k lepšímu životu. Přísahou rodině se ale zavázal k dodržování kodexu, který nejspíš vždy nebude zrovna podle jeho chuti. Jeho oblíbeným nástrojem je vystřelovací nůž, který se v trailerech objevil několikrát. Namísto skoku střemhlav do každé akce pak dojde také na plížení. Během akčnějších pasáží sehrají důležitou roli koně. Honiček v sedle si nejspíš užijeme víc než dost, ovšem dostaneme se i za volant dobových aut.

12. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Docela nenápadná, ale zajímavě vypadající akční adventura Echoes of the End vypráví příběh o záchraně bratra hlavní hrdinky Ryn. Aby toho na svých bedrech neměla málo, snaží se také zabránit vypuknutí války ve světě, při jehož tvorbě se autoři inspirovali Islandem. Rynina bratra má v rukách totalitářská říše. Čelí neskutečné přesile, ale alespoň nebude v boji stát úplně sama. Společnost jí dělá Abram Finlay, učenec a objevitel, který utíká před svou vlastní minulostí. Společně odhalují dávno zapomenutý konflikt a snaží se o to, aby celá země nepropadla do chaosu. Jejich spolupráci uvidíme nejen v příběhových sekvencích, dojde na ni přímo v boji. Kombinací schopností každého z nich můžete provádět různé parádičky. Ryn zvládá ovládat magii, ale nemá ji plně pod kontrolou. Postupem hrou se bude zlepšovat, což také znamená, že poroste síla jejích kouzel. Ty vedle bojů využije i při řešení prostorových hádanek.

12. srpna Platformy: PlayStation 5 První kapitola příběhu Senuy je na PlayStationu k dostání už dlouhou dobu. Rok po vydání na PC a Xbox se k ní přidá i pokračování, které nás zavede na nebezpečný Island. Senua sem pronásleduje nájezdníky, kteří mají na svědomí osud její rodné vesnice a spousty přátel. I když se se svými mentálními problémy zvládá vyrovnat lépe, hlasy v její hlavě stále neutichají. Hlavní novinkou ve vylepšené verzi Hellblade 2 je performance mód. Na PlayStationu 5 a Xboxu Series X poběží v 60 FPS za cenu méně kvalitní grafiky. Na Series S se situace nemění. Pokud na to máte dostatečně silné PC, budete moci ze hry vytáhnout ještě víc díky novým grafickým nastavením. Recenze hry Senua's Saga: Hellblade II. Šílenství ve své křišťálově čisté podobě Pokud chcete při hraní zažít větší výzvu, můžete se pustit do režimu The Dark Rot. Nákaza se s každou smrtí rozšiřuje po Senuině těle a jakmile se dostane k její hlavě, nastává konec hry. Nemůžete si tedy dovolit selhávat v akčních sekvencích příliš často.

14. srpna Platformy: Nintendo Switch 2 Drag x Drive působí jako Arms, které vyšlo pro první Switch. Místo pohybového ovládání ale tahle novinka staví na využití funkce myši. Každý Joy-Con představuje jednu stranu vašeho vozíku a šoupáním dopředu a dozadu musíte porazit tým protivníků v docela šílené podobě basketbalu. Jde o čistě kompetitivní záležitost. V zápasech proti sobě stojí dva trojčlenné týmy. Hrát můžete s kamarády i náhodnými hráči z celého světa. Hřiště je upravené tak, abyste i s vozíkem mohli zasmečovat. Na jeho okraji jsou rampy, které vám umožní stylově zakončit vaši akci. I když je využití funkce myši tím hlavním, Drag x Drive ji kombinuje s pohybem. Na koš střílíte jednoduchým švihnutím ovladačem. Prozatím působí jako jednohubka na pár hodin, která má hlavně za úkol zvědavým hráčům předvést možnosti gimmicku nové konzole. Ale třeba ještě dokáže překvapit.

14. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch 2 Od nového ročníku amerického fotbalu můžete očekávat tradiční várku novinek. Nechybí aktualizované soupisky a licencovaní hráči i týmy. Pár větších změn se v NFL 26 ale přece jen najde. Jednou z nich je počasí. Během zápasu se může zhoršit viditelnost. Pokud vám hraní v mlze stále přijde jednoduché, co takhle sníh nebo pořádný slejvák? Stejně jako ostatní sporty se i NFL stále snaží co nejvíc přiblížit virtuální fotbal realitě. Tentokrát s tím pomůže systém QB DNA, který je trénovaný podle unikátního chování různých hráčů. U fotbalistů byste si tak častěji měli všímat osobitějšího stylu, ikonických hodů či způsobů pohybu na hřišti, který odráží reálnou hru. Spolu s hráči tento systém dostanou i trenéři. Tvůrci pracují s daty, která nasbírali za poslední dekádu a podle nich určují filozofii a strategii každého trenéra. Dobrou zprávou je, že tento ročník také podporuje hraní skrz platformy, bohužel se ale zapomnělo na Switch 2. Zahrají si společně tedy jen hráči na PC, PlayStationu a Xboxu.

14. srpna Platformy: PC Je to už přes 20 let od chvíle, co vyšla první verze strategie Warhammer 40 000: Dawn of War. Studio Relic Entertainment chystá její velký návrat s definitivní edicí. Vylepší grafiku, uživatelské rozhraní i ovládání kamery. Tvůrci také hru překopali tak, aby si rozuměla s 64bitovými systémy. Obsahově půjde o plnou palbu. K dispozici bude všech 9 hratelných frakcí, 4 plnohodnotné kampaně a přes 200 map. To by i zkušeného stratéga mělo zabavit na pěknou chvilku. Dawn of War vypráví příběhy ze 41. milénia. V původní kampani prožijete pád Tartaru. Další vás postaví do čela sil Winter Assaultu, kdy se ve jménu Impéria pokusíte uvést do provozu Titana předtím, než se k němu dostane váš nepřítel. Není to ale jen o obsahu pro jednoho hráče, definitivní edice podporuje i online multiplayer až pro 8 hráčů.

19. srpna Platformy: PC, PlayStation 5 Relaxačních her, které vsázejí na poklidnou atmosféru, průzkum neznámého světa a ambientní hudbu, vychází na nezávislé scéně celkem dost. Jen málokteré se ale podařilo udělat takový rozruch jako Journey nebo Abzu. Někteří z tvůrců těchto legend se podílejí i na novince Sword of the Sea, ve které budeme proměňovat vyprahlé pouště v hojné oceány. Má v sobě tedy něco z Journey i z Abzu. Ukázky jasně dávají najevo, že nás čeká velmi příjemný zážitek. Světem budeme klouzat na čepeli meče hlavního hrdiny, který slouží jako písečný snowboard i vodní surf dohromady. Dokážete s ním vystřihnout i triky, za které by se nemusel stydět ani Tony Hawk. Naším cílem je prozkoumat zničený svět Necropolis a odkrýt oceán, který je pohřbený hluboko v zemi. Během toho nám budou tvůrci rozkrývat příběh o tom, co se s touto zapomenutou civilizací vlastně stalo.

20. srpna Platformy: Xbox Series S|X Trvalo to celý rok, ale i hráči na Xboxu se konečně dočkají akce s opičím králem v hlavní roli. Už na PC a PlayStationu šlo o prodejní trhák, o což se zasloužila hlavně čínská komunita. Na Xbox Series se Wukong prý dostal tak pozdě kvůli tomu, že slabší varianta konzole dělala při vývoji problémy. Klasický příběh čínské literatury Putování na západ odvyprávěný zase trochu jinak. Black Myth: Wukong při vydání bořil všemožné žebříčky prodejů i zájmu hráčů a není se čemu divit, protože je to výborná akční mlátička. Wukong vyráží na cestu, jejímž cílem je samotné osvícení. Nestačí ale ještě ani pořádně vyrazit a už se mu do cesty pletou obří nepřátelé, kteří ho nehodlají pustit dál bez tuhého souboje. Recenze hry Black Myth: Wukong. Putování skrz čínskou mytologii netrhá rekordy bezdůvodně Wukong stylem hraní připomene například novodobý God of War nebo Devil May Cry. Zároveň si půjčuje pár nápadů z tvorby studia FromSoftware. Čas budete trávit hlavně bojováním s bossy, kterých je ve hře přes stovku. Vždy si s nimi musíte poradit s pomocí Wukongovy hole. Kromě ní může v boji využívat jako zbraň transformace do podoby nepřátel, které se mu podařilo porazit.

26. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Jednu vylepšenou variantu prvního dílu Gears of War jsme tady sice už v minulosti měli, ale Xbox chce oslavit blížící se 20. výročí série s ještě lepší verzí. Reloaded nabídne podporu 4K rozlišení při 120 FPS, kampaň se navíc zbaví načítacích obrazovek. Nebude chybět ani multiplayer. Hrát můžete s kamarádem bez ohledu na platformu a taktéž se mezi platformami přenáší váš postup. Ohledně obsahu půjde o kompletní zážitek, protože Reloaded vychází z Ultimate edice z roku 2015. Reloaded tedy bude už třetí verze, ve které si prožijeme úvodní kapitolu příběhu Marcuse Fenixe. Hra pro více hráčů nebude nijak omezená, jak je u některých remasterů zvykem. Kampaň si zahrajeme ve dvojici, do PvP multiplayeru se pak může pustit 8 hráčů. Příběh se nijak měnit nebude a ani to není potřeba. Souboj Marcuse Fenixe a jeho jednotky se sarančaty, která vylézají ze svých nor po tuctech, má svoje silné momenty do dneška. Doufáme, že Xbox bude pokračovat s návraty klasických dílů, aby si je mohli užít i novopečení hráči.

26. srpna Platformy: Xbox Series S|X Nevěřili jsme, že k tomu dojde, ale Helldivers 2 se skutečně chystají na Xbox. Boj proti mimozemšťanům pokračuje a od loňského vydání se počet možností a množství obsahu slušně rozrostlo. Na novou platformu dorazí hra se vším všudy a rovnou se do boje můžete pustit společně s hráči na PC a PlayStationu. Super Země je opět v ohrožení. Jako její věrný občan samozřejmě na nic nečekáte a vydáváte se do akce proti mimozemským hrozbám všeho druhu, abyste se mohli domů vrátit s věhlasem a také slušnou peněžní odměnou. Tak jednoduché to ale nebude. Nepřátel je totiž jak hub po dešti, takže odražení slizounů zabere pěkně dlouhou chvíli. Recenze hry Helldivers 2. Porcování vesmírných brouků a robotů v roli obránce Super Země Původně jsme v Helldivers 2 potlačovali invazi robotických Automatonů a hmyzích Terminidů. K nim se později přidali také Illuminati, takže Super Země potřebuje každého vojáka víc než kdy předtím. Vývojáři vám do rukou dali také spoustu nových hraček a na bojišti už nějakou dobu můžeme využívat i exosuity a vozidla.

28. srpna Platformy: Android, iOS Rising přichází s vlastním příběhem, který se odehrává v alternativní dějové lince. Podíváme se do doby dávno před nástupem Guardianů, válečníků, za které hrajeme v klasickém Destiny. Uvidíme tady pár známých tváří, jako je Ikora Rey nebo Kabr, ale čeká nás spousta nových setkání, která doprovodí vyprávění příběhu o vzestupu lidstva po obrovské mimozemské pohromě. Rozdílů oproti "velkému" Destiny je v Risingu vícero. Celou akci uvidíme z pohledu třetí osoby a hratelné postavy nejsou vytvořené hráčem. Místo toho bude k dispozici řada předpřipravených postav s odlišnými osobnostmi a výbavou. Nejde jen o zbraně, ale samozřejmě i o schopnosti, které dále budou moci ovlivnit relikvie a perky. Rising se bude držet toho, že si Destiny bude moci hráč užít sólo i v partě. A nepřijdeme ani o PvP multiplayer, kdy se proti sobě postaví šestičlenné týmy. Hra si prošla několika vlnami testování a podle prvních dojmů na tom není špatně.

28. srpna Platformy: Nintendo Switch 2 Kirbyho poslední trojrozměrné dobrodružství se neprávem trochu přehlíží. Přitom se bez problému může zařadit vedle Super Mario Odyssey a Donkey Kong Bananza jako další výborná plošinovka, která se na Switchi 2 stane ještě lepší. Tentokrát je řeč o placeném updatu. Pokud máte hru ve verzi pro původní Switch, upgrade vás vyjde na 499 Kč. Upgrade se netýká jen vyššího rozlišení a plynulejší snímkové frekvence. Kirby dostane také nový příběhový přídavek Star-Crossed World, ve kterém navštívíme neprobádaný svět, kde kdysi existovala dnes již zapomenutá civilizace. Kromě nových úrovní využijeme i nové Kirbyho proměny. Recenze hry Kirby and the Forgotten Land. Oddechová skákačka z pohádkového světa Forgotten Land stojí za to, i kdybyste ho měli na Switchi 2 hrát úplně poprvé. Kirby prozkoumává svět a zachraňuje Waddle Dees, což jsou obyvatelé vesničky, která zároveň slouží jako naše základna. Díky nižší obtížnosti se navíc hodí i pro mladší hráče a můžete ji hrát i v kooperaci ve dvojici.

28. srpna Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Proč se jako první předělává třetí díl série Metal Gear Solid? Vysvětlení je jednoduché. Na časové ose je Snake Eater úplně na začátku, a tak dává smysl, že chce Konami novým hráčům nejdřív ukázat speciální operaci Naked Snakea. Delta si zachová spoustu věcí z originálu, ale úprav a vylepšení se dočká nejen ve směru grafiky. Už ve své době byl Snake Eater unikátní záležitostí. Šel do detailu v mnoha věcech, které žádná jiná z her pořádně neřešila. Do toho spadá i systém zranění Naked Snakea, který se dočká značného vylepšení. Pokud vás někdo postřelí, řízne nebo třeba popálí, nic z toho se nikdy plně nezahojí. Aby pro moderního hráče byla Delta přístupnější, úpravy přijdou i směrem k ovládání. Kamera z pohledu třetí osoby v nové verzi bude odpovídat dnešním standardům a pohled přes mířidla zbraně podle slov vývojářů bude přirozenější. Stále ovšem platí, že Snake vsází převážně na plížení. V této oblasti nepřijde o žádnou ze svých dřívějších možností.

29. srpna Platformy: PC, PlayStation 5 Asijské AAA hry zažívají v posledních letech slušný boom. Tato novinka pochází od čínského studia Ultizero Games a s vydáním mu pomáhá PlayStation. Původně šlo o menší projekt, ale postupně Lost Soul Aside pěkně nabobtnalo. V parádně vypadajícím prostředí se pokusíme zachránit sestru hlavního hrdiny, která byla unesena nájezdníky z jiné dimenze. Při pohledu na záběry z hraní se nejednomu fanouškovi akčních soubojů vybaví série Devil May Cry. Protagonista Kaser se svojí sestrou Louisou a partou rebelů původně měli bohulibý záměr. Chtěli narušit oslavy narozenin císaře, který svojí vládou krutě utlačuje obyčejné lidi. Vybrali si ale špatného spojence, který na město přivolal bouři meteoritů. Skutečnost je ještě horší, než by se v ten moment mohlo zdát. Do jejich světa totiž přichází rasa Voidrax, která útočí na ostatní rasy a vysává jejich duševní energii. V nebezpečí tak nejsou jen sami rebelové a obyvatelé města, jde o osud celého světa.

29. srpna Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Fanoušci klasických arkád s nindži v hlavní roli mají letos žně. Zadařilo se návratu série Ninja Gaiden, nyní se o podobný comeback pokusí i Shinobi, jehož nový díl mají na triku autoři výborné mlátičky Streets of Rage 4. Jde o klasickou dvojrozměrnou plošinovku s ručně kresleným prostředím a postavami, kde se snažíme dosáhnout pomsty. Hlavní hrdina Joe Musashi se vrací do své vesnice. Nemůže uvěřit vlastním očím, když ji vidí vypálenou do základů a všechny členy klanu proměněné v kámen. Jakožto mistr umění nindžů se vydává sám proti nevídanému zlu, aby své přátele přivedl zpět k životu. Techniky nindžů budeme při hraní využívat každou chvíli. Joe má vždy po ruce svoji katanu Oborozuki, u pasu mu visí kunai a jeho umění nindžucu a ninpo nemá daleko od čistokrevné magie. Proti jeho ultimátnímu nepříteli ale bude potřebovat něco víc. Po cestě za pomstou musíme sbírat amulety, které nám propůjčí speciální schopnosti.

