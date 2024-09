Které hry vyjdou v září 2024: Nabitý začátek podzimní sezóny se sportovkami, Zeldou, Astro Botem a spoustou dalšího

1 / 21



The Casting of Frank Stone Datum vydání: 3. září

3. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Svět multiplayerového hororu Dead by Daylight se spojil s řadou věhlasných značek žánru. S The Casting of Frank Stone se ale pokusí odvyprávět příběh z vlastního univerza ve stylu her, jako je antologie The Dark Pictures nebo Until Dawn. Ještě aby ne, když původní tvůrci propůjčili svoji značku týmu Supermassive Games, který za jmenovanými příběhovkami stojí. Společně s partou mladých lidí se vydáme na průzkum Cedar Hills. Tohle městečko si prožilo velmi těžké časy. Frank Stone po sobě zanechal krvavou minulost, která poznamenala spoustu rodin na další generace. Amatérští nadšenci do natáčení filmů se sem vydávají prozkoumat tuhle údajnou legendu, která je skutečnější, než si kdy dokázali představit. Jak to s nimi nakonec dopadne, záleží z velké části na vás. V mnoha momentech dojde na rozhodnutí, od kterých se dál bude odvíjet příběh. Je tedy docela možné, že i tentokrát se konce hry bude moci dožít celá parta, ale na druhou stranu také nemusí vyváznout ani jedna živá duše.

Pokračování 2 / 21 Harry Potter: Quidditch Champions Datum vydání: 3. září

3. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X V Hogwarts Legacy na hraní famfrpálu nedošlo. Létání na košťatech si ale do sytosti užijete v Quidditch Champions, kteří vznikají ve spolupráci Warneru a studia Unbroken. Čeká vás režim kariéry, multiplayer i kooperační hraní. Chopit se můžete buď jedné z předpřipravených postav, které dobře znáte z předlohy, nebo si lze také vytvořit vlastního čaroděje či čarodějku. Pravidly se Quidditch Champions drží originálu. Musíte si tedy vybrat, jestli budete hrát na pozici chytače, brankaře, odražeče nebo střelce. Nejlepší bude začít s kariérou, kde si můžete všechno pořádně procvičit a propracovat se od nižší ligy až na světový pohár. I v tomto případě se do hraní můžete pustit s dalšími dvěma kamarády. V partě čítající tři hráče si zahrajete také exhibiční zápasy, což je rychlovka bez větších okolků, kdy okamžitě nastupujete do zápasu za vámi vybranou postavu. Tím hlavním tady ale určitě budou kompetitivní zápasy, kdy soupeřící tým tvoří další skuteční hráči. Pokud se vám bude dařit, můžete si odemknout hromadu kosmetických doplňků pro svého kouzelníka.

Pokračování 3 / 21 Age of Mythology: Retold Datum vydání: 4. září

4. září Platformy: PC, Xbox Series S|X Série Age of Empires se svého vykoupení dočkala, tak snad se to podobně podaří i s kompletní předělávkou Age of Mythology. Tentokrát to není jen o vytažení rozlišení a úpravách textur, Retold zpracovává tuto legendární strategii úplně od základu. Opět se setkáme s Arkantem v příběhové kampani a projdeme si s ním příběh rozprostřený do všech tří základních civilizací. Dobrou zprávou je, že už v základu bude ve hře k dispozici také národ Atlanťanů, který původně přišel až s rozšířením The Titans. Pokud je řeč o úplných novinkách, tak i těch tady pár najdeme. Součástí dražší edice je například balík New Gods, se kterým budeme moci uctívat severského boha Freyra. Pro vylepšenou edici Age of Mythology z roku 2014 vyšlo ještě dodatečně rozšíření Tale of the Dragon. To ale Microsoft hodil do koše, čemuž se ani nedivíme, protože bylo v porovnání se zbytkem hry tragické. Místo toho se do budoucna chystají dvě zbrusu nová rozšíření. První z nich přinese bohy z čínské kultury. Druhé také rozšíří panteon, ale zatím nevíme, jakou části světa se v něm tvůrci inspirují.

Pokračování 4 / 21 Ace Attorney Investigations Collection Datum vydání: 6. září

6. září Platformy: PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Fanoušci série právnických advetur se konečně dočkali. Po třech vydaných kolekcích přichází další, tentokrát ta poslední, díky které si na dnešních platformách budeme moci zahrát všechny příběhy Ace Attorney. Investigations Collection je navíc ještě důležitější díky tomu, že druhý díl této podsérie nikdy nevyšel nikde jinde než na japonském trhu. Až s touto kolekcí se vydá do celého světa. V hlavní roli je Miles Edgeworth, známá tvář už od prvního dílu série a neoblomný státní zástupce. Tentokrát se od stylu vizuálního románu upustilo trochu víc, obě hry z této kolekce mají blíž ke klasickému střihu point’n’click adventur. Nemusíte se ale bát, že byste přišli o vyšetřování, obviňování a prokazování toho, co se ve skutečnosti stalo. Přece jen to jsou ty hlavní věci, díky kterým je série tak oblíbená. Capcom si s vylepšením obou her pěkně vyhrál. Nový vizuál vypadá parádně. Pokud ale nepatříte mezi jeho příznivce, nic vám nebrání si přepnout do původního pixelovatého vzhledu. Kromě toho přibydou další vylepšení, jako možnost výběru kapitol, galerie s řadou bonusových materiálů či příběhový režim pro beznadějné detektivy, za které hra sama vyřeší hlavolamy a mohou si tak bez přerušení užívat příběh.

Pokračování 5 / 21 Astro Bot Datum vydání: 6. září

6. září Platformy: PlayStation 5 Astro Bota jsme měli možnost na začátku léta vyzkoušet na vlastní kůži. Pokud patříte mezi fanoušky trojrozměrných skákaček, dost možná pro vás zrovna tahle novinka bude kandidátem na hru roku. Tým Asobi vzal své technické demo, které je k dispozici na všech PlayStationech 5 a rozšířil ho snad ve všech možných směrech. Čeká nás výprava na několik desítek různých planet. V každé úrovni je uvězněných několik robůtků, kteří čekají na naši záchranu. Jsou mezi nimi i speciální kousky, které představují postavy z ostatních her nějakým způsobem spojených s PlayStationem. Nejsou to tedy jen first-party série jako God of War nebo Bloodborne. Objevit se má například hlavní hrdina ze skákačkové série Klonoa. Stejně jako světy, má být nápaditá i samotná hratelnost. Ovládání je v základu velmi jednoduché, ale Astro bude moci nalézt i pár vychytávek, které mu umožní provádět všemožné kousky. Vývojáři pak také hodlají hojně využít vlastnosti ovladače DualSense. Prý mají separátní část týmu, která se stará čistě o možnosti využití haptické odezvy.

Pokračování 6 / 21 NBA 2K25 Datum vydání: 6. září

6. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch U sportovek nebývá výjimkou, že se od sebe verze pro různé platformy značně liší. To platí i pro basketbalovou sérii NBA od 2K. S novým ročníkem 2K25 k sobě alespoň ty hlavní verze budou mít blíž. Next-gen vychytávky byly dříve součástí verzí pro PlayStation 5 a Xbox Series S|X. S novým ročníkem přijdou i na PC včetně technologie ProPLAY, která zachycuje pohyby reálných hráčů přímo na hřišti. Jejich animace ve hře jsou tak zase o něco věrnější. Po stránce obsahu mohou fanoušci očekávat převážně klasiku. V režimu kariéry se mohou vyšplhat na basketbalový vrchol. Vyrazit můžete i do nově zpracovaného města, kde vás čekají různé úkoly a trocha streetballu. Kromě toho nechybí ani možnost chopit se vedení vlastního týmu a zapojit se můžete i do ženského basketbalu. Nechybí ani dnes už zajetá klasika MyNBA, kdy se místo hráče chopíte role manažera celého týmu. Musíte se starat o svoje svěřence, dohlédnout na vedení klubu, a když to půjde dobře, můžete i z bezejmenného mužstva udělat mistry světa. Své působení na scéně můžete započít v několika různých epochách, přičemž na výběr tentokrát bude jedna zbrusu nová.

Pokračování 7 / 21 Warhammer 40 000: Space Marine 2 Datum vydání: 9. září

9. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Letos to bude 13 let od doby, co vyšel první Space Marine. Pokračování této akce z pohledu třetí osoby zasazené do sci-fi univerza Warhammer 40 000 zaujme fanoušky na první dobrou. Ovšem i neznalci by si v něm mohli najít to svoje, protože půjde především o akční řežbu, kdy budete v roli nezastavitelného stroje na zabíjení rozsekávat hordy nepřátel. Jistě, se znalostí fungování tohoto světa si Space Marine 2 celkově užijete víc. Zároveň by ale mohl být dobrým kandidátem pro hraní s partou přátel během večerního odpočinku. Do vřavy můžete vyrazit až ve třech lidech. Na vzdálených planetách budete likvidovat síly nepřítele se samopalem v ruce. Výbavy ale bude mnohem více. V ukázkách často vídáme třeba lehký kulomet nebo obří kladivo. Jak bude výzbroj mariňáka vypadat, do jisté míry sami můžete ovlivnit. Hned na úvod si vybíráte z šesti různých tříd, které se samozřejmě neliší jen vzhledem. S každou další splněnou misí si pak můžete odemykat dodatečné dovednosti či lepší zbraně, které určitě budou při boji s nekonečnými hordami potřeba.

Pokračování 8 / 21 Lollipop Chainsaw RePOP Datum vydání: 12. září

12. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Tahle bizarní akce vyšla původně na PlayStation 3 a Xbox 360. Studio Dragami Games se ale rozhodlo, že si zombie řežba se spoře oděnou roztleskávačkou Juliet v hlavní roli zaslouží ještě jednu šanci, a tak se s vylepšenou verzí vrací na všechny současné platformy. Její příběh začíná na škole San Romero v západní části Spojených států. Juliet ale není jen tak obyčejná studentka a roztleskávačka, její rodina už po dlouhé generace patří mezi věhlasné lovce zombíků a toto nelehké povolání se nevyhnulo ani jí samotné. Přímo na své škole bude mít s nemrtvými práce víc než dost. Lollipop Chainsaw chce zaujmout především díky svému netradičnímu námětu a hlavní hrdince, o tom žádná. V podstatě jde ale o povedenou rubačku, ve které můžete předvést své umění s motorovou pilou v mnoha různých směrech. Tedy pokud bude hratelnost zpracovaná stejně jako v originálu. Vystřihnout můžete spoustu parádních útoků, které vám do finálního hodnocení přidají pár stylových bodů navíc.

Pokračování 9 / 21 Test Drive Unlimited: Solar Crown Datum vydání: 12. září

12. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Studio KT Racing mělo s vývojem nového dílu ze závodní série Test Drive nemalé problémy. Když už to vypadalo, že se konečně dočkáme vydání, přišel další odklad. Takových případů bylo několik, ale tentokrát bychom se přece jen měli této arkády zmixované se simulací dočkat. V posledních týdnech proběhlo několik beta testů, které vypadá celkem slibně. Je to už 13 let od posledního Test Drive. Solar Crown nám chce opět předvést, jak má vypadat závodní hra v otevřeném světě. Vývojáři do hry přenesli celý Hongkong v měřítku 1:1, takže už jenom kvůli tomu nás láká se tímto prostředím projet v jednom z mnoha luxusních vozů. Do soupisky modelů přispělo přes 30 automobilek včetně jmen, jako je Ferrari, Lamborghini, Porsche nebo Bugatti. Solar Crown se honosí tím, že chce být MMO, a právě hraní v multiplayeru bylo v prvotních ukázkách kamenem úrazu. Jestli se tvůrcům podařily problémy vychytat, nemusela by to být vůbec špatná konkurence k Forze nebo The Crew. Vedle závodů a ježdění po městě se v Test Drive budeme moci také socializovat a poznávat ostatní jezdce. Tím hlavním ale určitě budou hodnocené závody, kde se postupně budeme moci propracovat až mezi celosvětovou elitu.

Pokračování 10 / 21 The Plucky Squire Datum vydání: 17. září

17. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Tahle kouzelná adventura mě okouzlila už v prvním traileru před dvěma lety. The Plucky Squire kombinuje dvojrozměrnou a trojrozměrnou hru. Malý rytíř se vydá na dobrodružství, kvůli kterému musí opustit svoji vlastní knížku. Rytíř jménem Jot může vyskočit ze stránek svého příběhu do trojrozměrného světa. Zároveň ale může vlézt do dalších prostředí pouze se dvěma rozměry. Na svých výpravách sbírá inspiraci, která v jeho světě slouží jako měna pro odemykání nových schopností. Může si třeba upravit meč tak, aby fungoval jako bumerang. Nebo se naučí útok, kdy se roztočí a zraní všechny nepřátele okolo. Pokud byste náhodou měli inspirace přebytek, můžete si za ni pořídit různé svitky. Skrz ně se dozvíte víc o vzniku Jotova domovského světa Mojo. V praxi to znamená, že se vám do rukou dostanou koncepty a materiály z průběhu vývoje hry. Pokud bude Plucky Squire hravý tak, jak se prezentuje v ukázkách, tak tady možná máme kandidáta na nejlepší casual hru roku.

Pokračování 11 / 21 Broken Sword – Shadow of the Templars: Reforged Datum vydání: 19. září

19. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Příběh George a Nico z úplně prvního dílu série Broken Sword nás provede všemi původními lokacemi v od základu překresleném prostředí. Charles Cecil, jeden z tvůrců originálu, říká, že grafici u předělávek pozadí, spritů a animací strávili spoustu času, protože co šlo dřív skrýt za nízké rozlišení, se v současnosti už obejít nedá. Oproti původní verzi pro první PlayStation má Reforged 50x větší rozlišení. Výsledkem je, že The Shadow of the Templars v této podobě vypadá jako krásně malovaný animák. Při procházení příběhem si pár změn přece jen všimnout můžete. Nejsou to ale úpravy bezdůvodné. Nová grafika vychází z původních návrhů kreslených tužkou. Když se během vývoje originálu převáděly do digitální podoby, grafici občas dělali změny, aby proces urychlili. V Reforged tedy uvidíme všechna ta pozadí tak, jak bylo původně v plánu. Broken Sword si i s novou grafikou budeme moci projít v původním stylu. Cecil si je každopádně vědom toho, že standardy jsou dnes jinde, než tomu bylo před necelými 30 lety. Svým stylem ovládání jejich adventura tehdy inovovala, ale dnes už nepůsobí nijak výjimečně. Z toho důvodu do Reforged přidal příběhový režim, který má dynamicky vyvažovat příběh a hratelnost.

Pokračování 12 / 21 Dead Rising: Deluxe Remaster Datum vydání: 19. září

19. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Už z prvního teaseru vypadala nová verze prvního dílu Dead Rising spíš jako kompletní předělávka, a i podle slov vývojářů je víc než jen obyčejný remaster. Deluxe Remaster běží v RE enginu, který hojně využívá většina projektů Capcomu z posledních let. Díky tomu mohli tvůrci pořádně vylepšit modely postav, prostředí nebo systém dynamického nasvětlení. Při pohledu na záběry z hraní je ale jasné, že se tady pracuje s originálními animacemi. I když to bude stále ten starý známý příběh novináře Franka Westa, hraní bude o něco pohodlnější nejen díky grafice. Vylepšení doznalo i uživatelské rozhraní a ovládání. Původně nebylo možné se pohybovat během míření se zbraní. To Frankovi v remasteru dělat problém nebude. Celá hra je pak kompletně namluvená. Na češtinu ale bohužel nedošlo ve smyslu dabingu ani titulků. Jinak to bude ta stejná ujetá zombie akce, kterou si můžete pamatovat z roku 2006. Frank se může hordami mozkožroutů probít vším, co mu zrovna přijde pod ruku a může u toho vypadat řádně stylově díky spoustě kostýmů. V rozsáhlém obchoďáku je uvězněný spolu s dalšími přeživšími, a tak jako nebojácný novinář bere iniciativu do vlastních rukou. Všichni musí přežít 3 dny, než dorazí pomoc.

Pokračování 13 / 21 Enotria: The Last Song Datum vydání: 19. září

19. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Tohle souls-like RPG inspirované italskou kulturou mělo původně vyjít ještě před začátkem léta. S datem se ale tvůrci trefili přesně na den, kdy vycházelo rozšíření pro Elden Ring a je naprosto jasné, že s takovým gigantem nechtěli změřit síly. Proto se Enotrie dočkáme až nyní a vydáme se do boje, ve kterém důležitou roli sehrají naše masky. Vzhledem k tomu, do jakého žánru Enotria patří, je jasné, že bez rychlých reflexů a správného načasování útoků se moc daleko nedostaneme. Zaběhlou hratelnost chtějí tvůrci osvěžit právě spoustou masek, které vaší postavě propůjčí různorodé schopnosti. Budeme jich moci najít přes 30 a bleskově přepínat mezi třemi vybranými. Aby možností náhodou nebylo málo, náš bojovník si může odemknout 68 různých perků. Enotria nás zavede do prosluněného světa, který na pohled může připomenout Toskánsko. I když to vypadá jako ideální místo na odpočinek, jeho obyvatelé takový dojem rozhodně nemají. Kvůli události zvané Canovaccio zůstalo vše zamrzlé v čase. Náš maskovaný hrdina je výjimkou. Budeme muset najít tvůrce této pohromy, zničit jejich poskoky a dopátrat se pravdy, která je důvodem jejich nekalých činů.

Pokračování 14 / 21 God of War Ragnarök Datum vydání: 19. září

19. září Platformy: PC Po dvou letech se druhá část severského příběhu boha války Krata dostává i na PC. Společně s Atreem se mu podařilo splnit poslední přání ženy, kterou miloval, ale nebezpečí není zažehnáno ani v nejmenším. Blíží se totiž Ragnarök, který přinese katastrofu do všech říší. Navíc se do příběhu zapojují další bohové z Ásgardu, se kterými si to Kratos také pěkně rozházel. Jelikož se příběh odehrává několik let po předchozím díle, Atreus už není jen to otravné dítě, o kterého se Kratos musí neustále starat. I když většinu hry budou stát bok po boku, častokrát se synek vydává pátrat po řešení na vlastní pěst. Tyto části uvidíme z první ruky, jelikož si vedle řeckého boha zahrajeme právě i za Atrea. Ten má místo velké sekery svůj věrný luk a dokáže se bránit pomocí magických sil. Ragnarök je oproti svému předchůdci rozsáhlejší a velkolepější snad v každém směru. Navštívíme všechny říše, na které dříve nedošlo. Lépe je vyřešený systém rychlého cestování a na pohled je to opravdu parádní podívaná. Musíte na to ovšem mít dostatečně silný stroj. Port prvního God of War na tom byl technicky skoro bez problému už při vydání, tak snad to stejně dobře dopadne i tentokrát.

Pokračování 15 / 21 Frostpunk 2 Datum vydání: 20. září

20. září Platformy: PC Podařilo se nám udržet v chodu město s obyvateli, kterým se jako jedněm z mála stále daří přežívat ve světě postiženém neutuchající dobou ledovou. Lidé mají ve své nátuře rozšiřovat své působiště a přesně to uvidíme i v druhém Frostpunku. Místo menší skupiny se tentokrát budeme starat o rozsáhlejší plochu rozdělenou do několika čtvrtí. Frostpunk 2 je další z řady her, která už svoji premiéru měla mít před několika měsíci. Po prvotních beta testech ale vývojáři zařadili zpátečku a vrátili se ke strojům, aby vyladili a upravili, co se dá. Jednou z věcí je například to, že vzhledem k velikosti města je složitější se sžít s jeho obyvateli a prožívat spolu s nimi jejich tragické příběhy. Právě jedna z úprav by měla zajistit, že ani ve dvojce s nimi neztratíte přímý kontakt. Město se nám postupně rozdělilo do několika čtvrtí, v nichž začaly vznikat samostatné frakce a komunity. Naším počínám budeme muset dosáhnout toho, aby byla alespoň trochu spokojená každá strana. Přece jen nechcete, aby hned na úvod propukly nepokoje. To se potom město spravuje o dost hůř.

Pokračování 16 / 21 Epic Mickey: Rebrushed Datum vydání: 24. září

24. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Tahle skákačka s Mickey Mousem původně vyšla v roce 2010. I když byla v určitých ohledech unikátních, v našich končinách se jí moc pozornosti nedostalo. Důvod je jednoduchý, vyšla totiž exkluzivně na konzoli Nintendo Wii. Nyní se ale myšák od Disney hlásí o pozornost znovu ve vylepšené verzi Rebrushed, která tentokrát nevynechá žádnou z hlavních platforem. Mickey musí napravovat situaci, kterou tak trochu způsobil on sám. Shodou okolností ho vcucne záhadný svět, kterému doslova chybějí barvy. Naštěstí se nám do rukou dostane magický štětec, s jehož schopnostmi můžeme prostředí opět navrátit trochu života. Barvičky vám odkryjí tajné cesty, pomohou překonat překážky a štětec se šikne i při soubojích se slizoidními potvoráky. Vedle myšáka se na scéně objeví třeba i zajíc Oswald. Vylepšená verze vypadá z ukázek zatím opravdu krásně. Tedy alespoň na pohled. Jestli se bude rovnat hratelností dnešním 3D plošinovkám, z trailerů posoudíme těžko. Původní verze sklízela kritiku převážně za špatnou kameru, což je věc, kterou by Rebrushed snad mohlo napravit.

Pokračování 17 / 21 The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom Datum vydání: 26. září

26. září Platformy: Nintendo Switch Oznámení přišlo znenadání a na novou Zeldu jsme navíc nemuseli čekat vůbec dlouho. Po loňském Tears of the Kingdom je tahle novinka o něco věrnější starším dílům této legendární série od Nintenda. Zároveň se ale nebojí přijít s něčím novým. Za Linka sice část hry projdeme, ale valnou většinu si hlavní roli tentokrát střihne sama princezna Zelda. Princezna není žádná šermířka, takže na řešení problémů bude muset jít jinak. S tím jí pomůže její magická hůl, se kterou může sbírat takzvané ozvěny předmětů a nepřátel. Jakmile je získá, může si kdykoliv vyvolat kopii daného objektu.Vytvoří si třeba nekonečnou zásobu kamení, které může házet po goblinech. Anebo si naopak jednoho z nich nakopíruje a pošle ho do boje proti vlastnímu druhu. I když ozvěny budou asi tím nejdůležitějším, zároveň Zelda disponuje schopností propojení. Když se sváže s předmětem, bude kopírovat její pohyb. Je jedno, jestli je to jen malá věc nebo obří balvan, tímto trikem ho odstraní z cesty. Propojení ale může využít i obráceně. Když se spojí s ptákem, dovolí jí to létat. S pavoukem zase vyleze na strmé skály.

Pokračování 18 / 21 Shadows of Doubt Datum vydání: 26. září

26. září Platformy: PC, PlayStation 5, Xbox Series S|X Máte na to být opravdu dobrým detektivem? Své schopnosti soukromého očka můžete otestovat v Shadows of Doubt. Tahle novinka už je více než rok v předběžném přístupu, ale koncem září chystá svoji premiéru ve verzi 1.0, což znamená, že se dostane vedle PC také na konzole. Tohle město je zločinem prolezlé skrz na skrz, takže práce rozhodně není málo. Musíte se zabývat hlavně vyšetřováním sériových vražd, které okolí trápí už delší dobu. Během sbírání stop se ale můžete zapojit i do řešení další hromady případů. Obsah jen tak nevyčerpáte, protože je procedurálně generovaný. Podle ohlasů hráčů tento způsob funguje na jedničku. Simulovaný je kompletně celý svět. Každý, koho potkáte, má jméno a vlastní příběhové pozadí. V Shadows of Doubt vám nikdo neříká, kam zrovna máte jít. Je čistě na vás, kde budete shánět další střípky informací, které vám pomohou dohnat skutečného viníka. Za úspěšně vyřešené případy si vyděláte nějaký ten peníz, který dál můžete investovat do své detektivní výbavy plné všemožných udělátek pro hledání stop, otevírání dveří či nabourávání systémů zabezpečení.

Pokračování 19 / 21 EA Sports FC 25 Datum vydání: 27. září

27. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Velké věci pro fotbal od EA měly přijít s loňským ročníkem, ovšem ve skutečnosti to zase tak horké nebylo. I tentokrát to vypadá, že se dočkáme hlavně méně zásadních, ale samozřejmě vítaných novinek. Jednou z těch hlavních je rychlejší styl hry s módem Rush, který najdeme ve většině hlavních herních režimů. Rush spočívá v tom, že místo 11 se na každé straně hřiště proti sobě postaví pouze 5 hráčů, tedy čtyři v poli a jeden brankář. Až na brankaře každého fotbalistu ovládá jeden hráč, takže tento režim má být ideální pro menší skupiny přátel. Vzhledem k menšímu počtu lidí se zmenší i velikost samotného hřiště. Rush najdete v rámci módu FUT, v Klubech a ve Výkopu. Úprav se dočká také kariéra, ve které se poprvé budeme moci stát součástí ženských lig. V samotné hratelnosti pak má udělat větší změnu systém FC IQ, který zamíchá umělou inteligencí. Zaměřuje se hlavně na zlepšení strategie na hřišti a realističtější zpracování kolektivního chování týmu.

Pokračování 20 / 21 Looney Tunes: Wacky World of Sports Datum vydání: 27. září

27. září Platformy: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, Nintendo Switch Nejsou vám příliš po chuti klasické sportovky? Novinka se známými postavami z animáků od Looney Tunes by přece jen mohla vaši pozornost zaujmout. Společně s opravdu neobyčejnou partou si to můžete rozdat v basketbalu, fotbalu, golfu nebo na tenisovém kurtu. Sportů není na výběr zrovna moc, Wacky World of Sports ale přeci jen vypadá hlavně jako party hra, takže by i tato čtveřice mohla stačit. Na hřiště pak budeme moci vyrazit v roli jedné z devíti ikonických postav. Nechybí Bugs a Lola Bunny, kačer Daffy, pták uličník, Taz, kocour Silvestr nebo prasátko Porky. Každá z postav má trochu jiný styl hraní. Je jasné, že pták uličník bude rychlejší než ostatní. Zato Tazovi se budou mít všichniproblém vyrovnat silou. V zápasech samotných pak dojde i na pár neobvyklých pravidel. Padající kovadliny jsou na denním pořádku a výjimkou nejsou ani kanóny.

Pokračování 21 / 21 Starfield: Shattered Space Datum vydání: 30. září

30. září Platformy: PC, Xbox Series S|X Na závěr měsíce nás čeká první a zatím jediné velké rozšíření pro Starfield, sci-fi RPG od Bethesdy. Dle všeho by to měl být pořádný macek, čemuž odpovídá i cena 30€, za kterou ho najdete v digitálních obchodech. Naše kroky povedou na doposud utajenou domovskou planetu House Va’Ruun, konkrétně zamíříme do města Dazra, které ukrývá spoustu tajemství zase trochu poodkrývajících záhady tohoto vesmíru. Průzkum to nebude poklidný ani v nejmenším. Hlavním tématem Shattered Space je totiž nově příchozí kosmická hrozba, která dost možná může ohrozit veškerý život. Přece jen se vydáváme na průzkum světa, jehož obyvatelé patří mezi uctívače obřího hada. Sice nemáme potvrzené, že právě on bude onou hrozbou, ovšem je to jedna z nejpravděpodobnějších možností. Na planetu nás naláká nouzový signál, takže je jasné, že akce začne hned s naším příletem. Jelikož budeme prozkoumávat zcela nové prostředí, můžeme narazit na spoustu neokoukaného vybavení a další vychytávky, které v základní hře nebyly. Navíc po několika vylepšeních, které Starfield od vydání dostal, bude hraní samo o sobě určitě o něco pohodlnější.

