Legacy of Valor je středověké RPG od českého tvůrce. Žádá o podporu na Startovači

Na Startovači se objevil další nadějně vypadající herní projekt. Legacy of Valor má na svědomí vývojář Filip Husák. Snaží se vytvořit své vysněné středověké RPG se vším všudy. Na jeho dokončení ale bude potřebovat více zdrojů. Cílem je vybrat částku 300 000 korun. Jak už bývá zvykem, za příspěvek si můžete vybrat jednu z několika odměn. Pokud kampaň bude úspěšná, mělo by Legacy of Valor vyjít v předběžném přístupu na Steamu a Epic Store v prosinci letošního roku.

Vývoj je aktuálně ve fázi, kdy je většina základních systémů plně funkční. Autor ale nechce zůstat v půli cesty, a aby Legacy of Valor dotáhl do takové podoby, jakou si představuje, chce zapracovat na pokročilejších mechanikách a vylepšit stávající systémy. Vedle toho by se vybraná částka využila také na zdokonalení animací, další assety či dabing a dobový soundtrack.

Dobrodružství, které se bude odvíjet podle našich vlastních rozhodnutí, uvidíme z pohledu mladého šlechtice na dvoře krále Theodora II. v samotném srdci království. Kvůli románku s ženou purkrabího ale musíme utéct z města a začít se starat sami o sebe. A to doslova. Z ukázky Legacy of Valor vedle RPG působí také jako survival. Kromě zdraví a energie si musíme hlídat i jídlo a vodu.

Součástí hry je také těžení surovin, sbírání bylin nebo obšírný crafting. Ve městě bude možné obchodovat s místními nebo si ve zdejší kovárně můžete vyrobit parádní meč. V aktuálním stavu bychom ve hře našli hrad, osadu a okolní přírodu plnou života. Ve vývoji jsou další vychytávky, jako je rybaření a do budoucna by autor chtěl přidat i možnost hraní v kooperaci.

