Legendární hry z 90. let. Všichni jsme hráli DOOM, Half-Life, Transport Tycoon a Monkey Island

DOOM Nemůžeme začít ničím jiným než hrou, podle které se dlouho jmenoval celý žánr. Studio id Software dokázalo v roce 1993 něco, co mnozí vývojáři v té době považovali za nemožné. Doom spustil lavinu 3D stříleček z pohledu první osoby, i když sám vlastně úplně 3D nebyl. Třetí rozměr byl pouze chytře udělaná iluze enginu, který vytvořil John Carmack. I když je vše 2D, opravdu to vypadá, že se pohybujeme ve 3D prostoru. To ale nebylo to jediné, díky čemu si Doom vysloužil takovou oblibu. Brutální akce v kombinaci s rychlostí působila doposud nevídaným dojmem. K tomu přispěl i perfektní level design a samozřejmě nesmíme zapomínat ani na hudební doprovod, jehož první tóny by poznal snad každý hráč. 16 bizarních počítačů, na kterých spustíte Doom: Žárovky, foťáky i kalkulačky Doom je také známý tím, že si ho můžete zahrát opravdu na všem. Teď nemáme na mysli jen klasické herní zařízení jako PC, konzole nebo mobilní telefony. Tady je řeč o pračkách, ledničkách, lékařských přístrojích a Doom se dostal dokonce i na těhotenský test. Tahle legenda je zkrátka nezapomenutelná. Rok vydání: 1993

1993 Hodnocení : 70 %

: 70 % Na čem si zahrát: Saturn, PC, Xbox 360, PS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One

Pokračování 2 / 21 Dune II V devadesátkách se začínaly rodit také prvotní strategie. Právě druhá Duna byla tou, od které si spousta jejích mladších sourozenců brala inspiraci. Na svědomí ho má legendární studio Westwood, které později stálo také u zrodu série Command & Conquer. Mechanismy jsou velmi základní, ovšem v té době šlo o unikát. Stavíte si vlastní základnu, těžíte suroviny, bojujete s jednotkami, ale musíte si dát také pozor na nehostinnou planetu Arrakis, která je domovem nebezpečných pouštních červů. Právě jednoduchost na pochopení byla jedním z důvodů, proč Dune II byla tak populární. Jistě tomu pomohl i fakt, že je celá hra zasazena do univerza Franka Herberta, která se může pochlubit zástupy fanoušků už po dlouhá desetiletí. Chopit jste se mohli role Atreidů a Harkonnenů. Zároveň tvůrci do hry přidali také rod Ordosů, který v předloze neexistuje. Očividně se ale zalíbili, protože Ordosové se objevili i v dalších strategiích z této série. I když v názvu hry vidíte dvojku, ve skutečnosti nevznikala jako pokračování. První díl od Cryo Interactive se vyvíjel současně s touto strategií a v určitou chvíli neměl vůbec vzniknout. Důsledkem toho také platí, že jsou obě hry od sebe dost odlišné. Nakonec ale Cryo svůj výtvor dokončilo jako první, a tak jednoduše strategie od Westwoodu dostala do názvu číslovku a mezi hráče se dostaly obě hry. Duna v herním světě. Koření jsme těžili v mnoha strategiích i v nepovedené adventuře Dnes Dune II na digitálních distribucích bohužel nenajdete. Lze ji hrát alespoň zdarma skrz prohlížeče na různých stránkách. Použitelnou alternativou je projekt OpenRA, který je také zdarma a podporuje Dune 2000, což je víceméně remake dvojky. Bez problému si tak můžete tuto legendu zahrát i na moderních systémech. Rok vydání: 1992

1992 Hodnocení: 90 %

90 % Na čem si zahrát: PC, Amiga, Sega Mega Drive

Pokračování 3 / 21 Transport Tycoon Na přelomu tisíciletí byly tycoony ohromně populární. Různých variant na to, co jsme si mohli postavit, existovala hromada. Určitě si vzpomenete na zoologickou zahradu nebo zábavní park. Transport Tycoon patří mezi ty největší stálice, ke kterým se hráči i v dnešní době rádi vracejí, protože takhle propracovanou správu vlastního byznysu najdete málokde. Stojí za ním Chris Sawyer, grafiku měl na starosti Simon Foster. Na úvod jste dostali do rukou malou přepravní společnost. Pokud se vám dobře dařilo, velmi rychle se vám otevřely nové možnosti. Nezůstalo to jen u převážení zboží z jednoho místa na druhé v nákladních vozech. K co největším ziskům a plynulému procesu můžete využít také vlaky, lodě nebo letadla. Postupně jste si takhle se svojí firmou mohli prožít virtuálních 100 let od roku 1930 do 2030. Možnosti toho, jak svoji firmu a její části můžete zefektivnit, se rozšiřují společně s plynoucími roky. Zpočátku je k dispozici pouze parní pohon. Po pár desítkách let se už ale začíná objevovat nafta či elektrifikace. Pokroky v tomto směru přicházejí ve spoustě různých oblastí. Proto jste museli neustále plánovat dopředu, zakomponovat to nejmodernější a zajistit, aby všechno stále klapalo jako hodinky. Nejlepší manažerské strategie. Založit si můžete vlastní železnici, továrny i vězení, herní studio nebo zoologickou zahradu V průběhu let vznikla spousta alternativ. Sám Chris Sawyer se na svůj předchozí úspěch pokusil navázat v roce 2004 se hrou Locomotion, ale té se nikdy nedostalo takové popularity. Ani dnes ale není problém se k původnímu Transport Tycoonu vrátit díky projektu OpenTTD, který je zdarma a základní hru dále vylepšuje. Komunita pro tuto verzi navíc vytvořila řadu modifikací, takže pokud by vám nestačila původní porce obsahu, určitě se najde spousta dalších dodatků. Rok vydání: 1994

1994 Hodnocení: 90 %

90 % Na čem si zahrát: PC, MAC, PlayStation, Sega Saturn, Android, iOS

Pokračování 4 / 21 Diablo Máme tady dalšího zakladatele žánru. Diablovky jsou tu s námi i dnes, což platí i pro původní sérii od Blizzardu. Přitom to všechno mělo být zpočátku trochu jinak. Když David Brevik vymýšlel se svým týmem koncept pro první Diablo, myšlenka byla taková, že půjde o tahové RPG. Nakonec při jednáních padlo rozhodnutí udělat tuhle řežbu real-time, což bylo velmi zásadní. Právě tento prvek patří mezi důvody, proč Diablo nabralo takovou popularitu. Jistě tomu pomohla také zvolená tematika. Temné kobky plné pekelných stvoření, které jsme mohli v roli jedné ze tří herních tříd rozporcovat na kousky, si hráče získaly okamžitě. Ať už jste hráli za válečníka, rogua nebo kouzelníka, na souboje jste museli jít trochu jinak, protože každá třída disponuje odlišnými zbraněmi a schopnostmi. Cesta každého z nich vedla skrz podzemí městečka Tristram. Ani ne rok po původním vydání vyšlo rozšíření Hellfire, na kterém pracoval tým ze Synergistic Software, zatímco Blizzard North už měl plné ruce práce s tvorbou dvojky. Nová příběhová kapitola vypráví o čaroději, kterému se z pekelných hlubin podařilo vyvolat démona Na-Krula. Pro Tristram by jeho řádění mohlo znamenat konec, a tak ho čaroděj alespoň uvězní na místě a na nás poté je zajít k démonovi na návštěvu a ukázat mu, zač je toho loket. První Diablo seženete i dnes díky GOGu, kde prodávají balení základní hry s rozšířením. Bude to nejspíš chtít trochu přemáhání, jednička přeci jen zestárla o něco znatelněji než její následovník. Jako fanoušci byste ale hru, díky které se tento žánr zrodil, určitě minout neměli. Rok vydání: 1997

1997 Hodnocení: 94 %

94 % Na čem si zahrát: PC, PlayStation, MAC

Pokračování 5 / 21 Unreal Tournament V posledních letech se s názvem Unreal Tournament setkáváme jen zřídkakdy. Na přelomu tisíciletí se ale první díl pral společně s Quake 3 Arenou o post nejoblíbenější online střílečky. Dnešnímu hráči to tak určitě nepřijde, ve své době ovšem ohromila svojí grafikou a nekompromisní hratelností. Ve výbavě jste měli několik zbraní, přičemž stačilo jen málo a čekala vás jistá smrt. Po chytře navržených mapách byly rozesety kromě zbraní různé bonusy a vylepšení. Mohli jste narazit také na lékárničky či štíty. Unreal Tournament nabídnul celkem 6 herních módů, a ne v každém šlo primárně o to zabít nepřítele (i když ani v jednom z nich jste se bez dobré mušky neobešli). Jsou tady klasiky jako Capture the Flag či Domination, kde se týmy přetahují o kontrolu nad určitým bodem na mapě. Assault pak tradiční útok a obranu základny okořenil o různé úkoly, které bylo potřeba k postupu splnit. Vybrali jsme nejlepší střílečky z pohledu první osoby. Od Counter-Strike 2 až po české Gray Zone Warfare Ještě před pár lety by nebyl problém si většinu her ze série Unreal Tournament zahrát oficiální cestou. V roce 2022 ale Epic Games ukončovali podporu online služeb pro řadu svých starších her a Unreal se v tomto výčtu objevil hned několikrát. Alespoň že existují komunitní řešení. Je velká škoda, že se nevydařilo ani znovuzrození značky, kdy Epic v roce 2013 odhalil alfa verzi nového dílu. Její vývoj byl zaříznut v roce 2017 a studio všechny síly místo toho soustředí na Fortnite. Rok vydání: 1999

1999 Hodnocení: 92 %

92 % Na čem si zahrát: PC, PlayStation 2, Dreamcast, MAC

Pokračování 6 / 21 Sid Meier’s Civilization II Dnes se ve studiu Firaxis pracuje na přídavcích pro sedmý díl. Série Civilization už ale od svých počátků disponovala tím hlavním, proč ji i dnes máme rádi. Vkročit do světa s primitivním kmenem a postupně s ním projít celou jeho vývojovou linii se zkrátka neomrzelo ani po několika dekádách. Ve dvojce bylo k dispozici rovnou 21 civilizací, ke kterým jste si mohli přihodit i svůj vlastní fiktivní národ. Na mapě rozdělené po dlaždicích jsme skrz tahy objevovali svět. Začínáme v roce 4000 před naším letopočtem, takže k současnosti to je pěkně dlouhá cesta. Pokud ovšem budete schopným vůdcem a nenecháte nepřátelské kmeny, aby si vás podmanily, můžete se postupně protloukat skrz další věky a dotáhnout to až do roku 2020, přičemž konečným cílem je postavit vesmírnou loď schopnou dostat se do solárního systému Alfa Centauri. Nejlepší strategické hry staré i nové. Umožní vám přepsat historii, dobývat vesmír i postavit si město snů Civilization II byste v digitálních obchodech hledali marně. K dostání není ani její remake s podtitulem Test of Time, který vyšel v roce 1999. Rozhodně ale neuděláte chybu, pokud sáhnete po novějších přírůstcích do série. Šestka se oproti ostatním více odlišila svým jednodušším grafickým stylem. Jestli to zrovna není to pravé pro vás, jsou k dispozici starší díly, které vás i s rozšířeními navíc vyjdou levněji. Rok vydání: 1996

1996 Hodnocení: 94 %

94 % Na čem si zahrát: PC, MAC, PlayStation

Pokračování 7 / 21 The Secret of Monkey Island Adventury jsou dalším žánrem, který na přelomu tisíciletí patřil mezi nejpopulárnější. V jejich zlatých dobách mezi sebou soupeřila dvě studia. Zatímco Sierra Entertainment směřovala spíše k realističtějším adventurám, LucasArts se nebálo upouštět uzdu fantazii o poznání víc. Monkey Island a příběh Guybrushe Threepwooda je bezpochyby jednou z jejich nejpovedenějších značek. V počátcích se experimentovalo se způsoby, jak se adventury vůbec budou ovládat. LucasArts má svůj charakteristický styl, který se odvíjí od jejich enginu SCUMM. Na dolní části obrazovky kromě inventáře najdete také akce, skrz které vaší postavě řeknete, co vlastně chcete udělat. Kouzlo prvního Monkey Islandu ale nebylo v novém stylu ovládání. Přeci jen byl SCUMM původně určen pro vývoj Maniac Mansion. Hráče si získal příběhem a humorem. Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky. Nechybí návrat Monkey Islandu a detektivka Case of the Golden Idol Nesmíme opomenout ani výborné souboje, které nezávisí na vašich šermířských schopnostech. Dnes by nejspíš byly řešeny skrz quick-time event. Tady ale záleží na vaší vyřídilce. Svého oponenta musíte překecat. Přesněji řečeno, odrazit jeho urážky a urazit ho tak, že se z toho bude ještě dlouho vzpamatovávat. Takhle originální soubojový systém budete jinde hledat jen těžko. Rok vydání: 1990

1990 Hodnocení : 80 %

: 80 % Na čem si zahrát: PC, MAC, Xbox 360, iOS, PS3

Pokračování 8 / 21 Duke Nukem 3D Duke si udělal jméno s příchodem do trojrozměrného světa, i když už dříve existoval jako 2D akční skákačka. Pro studio 3D Realms to byl úspěch, Duke Nukem 3D se zařadil po bok FPS velikánů, jako je Wolfenstein a Doom. Na rozdíl od konkurence pracuje s úplně jiným stylem, který je přesně takový, jaký byste čekali od tehdejších filmových drsňáků. Duke hází jednu hlášku za druhou, zatímco masakruje mutanty. Jedna střela z raketometu je promění doslova v kaši. Může se pochlubit nejen rozsáhlým arzenálem zbraní, v precizně navržených úrovních se najde spousta zničitelných věcí. Určitě si spousta z vás vybaví samotný úvod, kdy jste si granátem nebo raketometem mohli jednoduše otevřít vstup do místního kina. O pár levelů později si to Duke namířil i do strip klub. Ten sice měli rádi hráči, ale byla to také jedna z věcí, kvůli které se Duke Nukem 3D ve své době nevyhnul kontroverzi. Jméno Duke Nukem stále patří mezi legendy žánru akčních stříleček, ale bohužel to s ním nedopadlo zrovna šťastně. Neskutečně dlouhý a problematický vývoj pokračování Duke Nukem Forever celou značku takřka pohřbil. Nakonec jsme se ho po 15 letech dočkali z dílny studia Gearbox Software. Forever není velká tragédie, ovšem po takové době se jednoduše čekalo něco víc. Duke Nukem Forever byl zkázou 3D Realms. Zakladatel studia komentuje únik verze z roku 2001 Alespoň že je stále jednoduché se k Duke Nukem 3D dostat na dnešních platformách. V roce 2016 dokonce vyšla oficiální pátá epizoda, jakožto součást verze 20th Anniversary World Tour. Navíc ji kromě PC najdete i na konzolích, takže vám nic nebrání v tom, abyste si připomněli doby největší slávy drsňáka Duka. Rok vydání: 1996

1996 Hodnocení : 80 %

: 80 % Na čem si zahrát: PC, N64, PS, PS3, PS4, PS Vita, Sega Saturn, Sega Genesis, Xbox 360, Xbox One, Switch

Pokračování 9 / 21 GoldenEye 007 Na to, jak je agent 007 obrovskou značkou známou po celém světě, jeho herní adaptace moc kvality nepobraly. Je tady ale jedna výjimka, kterou má na svědomí studio Rare. V roce 1997 vydali GoldenEye 007 na Nintendo 64. Ano, čtete dobře. Tohle byla exkluzivita pro konzoli v době, kdy se FPS hry na čemkoliv jiném, než je PC, nedaly téměř hrát. Zpětně je GoldenEye označované jako hra, která pomohla protlačit střílečky i na konzole a prošlapala cestičku takovým sériím, jako je Halo a Call of Duty. Navíc to nebylo jen o kampani pro jednoho hráče. Součástí hry je také multiplayerový deathmatch. GoldenEye se navíc hodně lišilo od konkurence svým zpracováním. Zatímco nejvíce byly na očích klony Dooma, Rare zvolilo vlastní přístup. V porovnání s dnešními hrami samozřejmě už nevypadá nejlépe, ale mnohými hráči je označované jako jedna z nejlepších her všech dob. Záběry ze zrušené předělávky kultovní střílečky Goldeneye 007 jsou venku Ještě nedávno nebylo tak lehké se ke GoldenEye 007 zpětně dostat. V roce 2008 byl sice v Rare vyvíjen remaster a nebyl ani nijak daleko od dokončení. Nakonec ale pohořel kvůli autorským právům. Tato vylepšená verze se pak sice objevila před pár lety z neznámého zdroje, ale nevypadá to, že bychom se jejího vydání měli dočkat oficiální cestou. Místo toho se lehce upravená původní verze dostala na Nintendo Switch a Xbox One, takže nakonec přeci jen máme možnost se k této legendě dostat i dnes. Rok vydání : 1997

: 1997 Hodnocení : 98 %

: 98 % Na čem si zahrát: N64, Nintendo Switch, Xbox One

Pokračování 10 / 21 Legend of Zelda: Ocarina of Time Nintendo má v herní historii spoustu zářezů. Patří mezi ně i série Legend of Zelda. Tou nejvíce zmiňovanou je ale bezesporu právě Ocarina of Time, která patří mezi nejlépe hodnocené hry všech dob. A není to jen díky tomu, že to byl první trojrozměrný díl Zeldy. V dobových recenzích byla Ocarina označovaná jako “hra, kterou nikdo nemůže označit jinak než jako bezchybnou”. Příběh je přitom takový, jaký si ho pamatujete z ostatních dílů Legend of Zelda. Nedlouho po začátku hry se Link setká se Zeldou a hned se vydává na výpravu, jejímž cílem je zastavit Ganondorfa, aby se nedostal ke svatému artefaktu Triforce. Jde ale o to, v jakém stylu je hra zpracovaná a co se podařilo na konzoli, jako je Nintendo 64, vůbec vytvořit. Legend of Zelda slaví 35. výročí: jak si v průběhu let vedl další velký hit? Dnes se k Ocarina of Time snadno můžete dostat skrz předplatné NSO + Expansion Pass na Switchi. Pokud máte doma schované Nintendo 3DS, tak stále docela snadno seženete vylepšenou verzi, která pro tuto kapesní konzoli vyšla v roce 2011. Musíte ale sáhnout po krabicovce. Digitální obchod na 3DS byl totiž společně s WiiU začátkem roku 2023 uzavřen. Rok vydání: 1998

1998 Hodnocení : 100 %

: 100 % Na čem si zahrát: N64, GC, 3DS, Switch

Pokračování 11 / 21 Gran Turismo Stejně jako Nintendo, i PlayStation a jeho exkluzivity mají v historii spoustu zářezů. Kdo by to byl řekl, že jednou z nich bude i “obyčejná” závodní hra. První Gran Turismo bylo ve vývoji 5 let a zapsalo si prvenství jakožto hra designovaná s tím, aby naplno podporovala ovladač DualShock. To byla totiž doba, kdy analogové páčky na ovladači byly novinkou. Původní ovladače pro první PlayStation měly pouze D-pad. Ovládání skrz analogy od té doby už ke hraní na konzolích neodmyslitelně patří. Obzvlášť pak při hraní závodních her, které se na nich hrají nesrovnatelně lépe. Škoda přichází do hry Gran Turismo 7 s elektrickým vozem Vision GT. Garáž se rozrůstá i o další unikáty První Gran Turismo mělo 11 tratí a mohli jste se na nich prohánět ve 140 autech. I když si autoři vypůjčili pár prvků z jejich předchozích projektů, tak Kazunori Jamauči, který vývoj vedl, popisoval, že to bylo extrémně náročné. Jediné, co pro něj existovalo, byla práce a domů se prý dostal jen málokdy. Od té doby si ale značně polepšil. Dařilo se i jeho následujícím dílům. Rok vydání: 1997

1997 Hodnocení : 98 %

: 98 % Na čem si zahrát: PlayStation

Pokračování 12 / 21 Metal Gear Solid Sice se nejedná o úplně první Metal Gear, ale jednoznačně jde o díl, který odstartoval úspěšné roky této značky. Stejně tak se díky němu začal do povědomí hráčů dostávat i Hideo Kodžima. Jako jedna z prvních her se snažil Metal Gear Solid přistupovat k vyprávění příběhu ve filmovém stylu. Některé mechaniky, na které tady narazíte, se v žádné jiné hře na první PlayStation neobjevily. Pro většinu vývojářů bylo nemyslitelné, že je něco takového vůbec možné. Také se řadí mezi první 3D stealth hry. V tehdejších recenzích jste se mohli dočíst, že je to hra, která založila stealth žánr jako takový, což úplně není pravda. Rozhodně ho ale Metal Gear Solid pomohl více zpopularizovat. Metal Gear Solid Δ: Snake Eater vyjde v srpnu. Konami si neohlídalo trailer s datem vydání V roce 2004 se Metal Gear Solid dočkal remaku pro Nintendo GameCube s podtitulem Twin Snakes. Kromě vylepšené grafiky obsahoval i nové herní mechaniky, které byly představeny až ve druhém díle. Na další platformy se ale bohužel nikdy nedostal. Originál ale bez problému seženete v digitální verzi, která vyšla v rámci Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1. Rok vydání: 1998

1998 Hodnocení : 85 %

: 85 % Na čem si zahrát: PlayStation, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Pokračování 13 / 21 Final Fantasy VII Pokud se někdy mluví o nejkultovnějším dílu série Final Fantasy, ve valné většině případů je tím myšlena právě sedmička. Bylo to poprvé, co se Final Fantasy dostalo do širšího povědomí i na západních trzích. Oblibu u hráčů si vysloužila nejen díky příběhu, ale také díky obrovskému množství možností a velkého světa, ve kterém jste se mohli volně pohybovat. Příběh Clouda a skupiny ekoteroristů je ikonický dodnes a Square Enix ho v následujících letech rozšiřoval v dalších hrách, komiksech i filmech. Nic ale nepřekonalo dějovou linku, která byla vyprávěna přímo během hry. Tu navíc doprovázela spousta vedlejších příběhů dokreslujících celkový zážitek. Final Fantasy VII Remake: nezapomenutelný návrat | Recenze Na originálu Final Fantasy VII je jeho věk znát. Přeci jen už od jeho vydání uběhlo 27 let. Jestli se nemůžete přenést přes starší grafiku a mechaniky, tak se můžete pustit do remaku. Ten je momentálně dostupný na PlayStation 4, PlayStation 5 a PC. Remake ale nezahrnuje celé Final Fantasy VII. Vývojáři se ho rozhodli rozdělit na tři části, přičemž druhá s podtitulem Rebirth je zatím dostupná jen na pátý PlayStation. Rok vydání: 1997

1997 Hodnocení : 80 %

: 80 % Na čem si zahrát: PC, PS, PS4, iOS, NS, Xbox One, Android

Pokračování 14 / 21 Resident Evil Zatímco o Metal Gearu se mluvilo jako o zakladateli stealth žánru, Resident Evil se staví do pozice jednoho z prvních survival hororů. Původně přitom mělo jít o remake hry Sweet Home z roku 1989. Od tohoto plánu tým Šindži Mikamiho ale upustil a nakonec se inspirovali u Alone in the Dark, odkud si vypůjčili statické kamery. Horor to byl nejen díky příběhovému zasazení, kdy jste se buď v roli Chrise Redfielda nebo Jill Valentine proplétali chodbami panství plného zombíků a dalších potvor. Tísnivý pocit nejistoty ve hráči vyvolává i nedostatek munice a omezený inventář. Nemůžete tedy střemhlav naběhnout do akce a doufat, že to nějak dopadne. Filmový Resident Evil: Welcome to Raccoon City na prvních fotografiích V roce 2002 dostal první díl remake pro Nintendo GameCube a postupně se dostal i na dnešní platformy. Pokud si ho tedy chcete zahrát v modernější grafice, tak se k němu dostanete velmi lehce jak na PC, tak na konzolích. Rok vydání: 1996

1996 Hodnocení : 79 %

: 79 % Na čem si zahrát: PC, PS, SAT, DS

Pokračování 15 / 21 Tony Hawk’s Pro Skater Tady bychom mohli zmínit rovnou první dva díly skejťácké série. Rozjely totiž nadšení, které trvá až do dnešních generací. Pokaždé, když je řeč o Skatu nebo nové hře s Tony Hawkem, je to velká událost. Na prvním PlayStationu přitom nebylo potřeba vymýšlet žádnou revoluci. Byla tady řada pokusů o to udělat realistickou skejťáckou hru. Nikdy ale nepřekonaly Tonyho Hawka i přes to, že se jedná o arkádu. To je právě jeho kouzlo. Nepotřebujete umět žádné složité triky. Tady se tím nejlepším mohl stát naprosto každý a hrálo se to opravdu skvěle. K zážitku přispěl také výborně sestavený soundtrack. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 vychází v červenci na PC a konzole. Přidá se i Doom Slayer, pokud si za něj připlatíte Kouzlo originálu můžete okusit i v moderním pojetí. V roce 2020 vyšla kolekce remaků prvních dvou dílů, se kterou to dopadlo výborně. Vývojáři pracovali s mechanikami originálu, a i když se ovládání muselo trochu upravit, aby odpovídalo moderním standardům, remaky se také hrají výborně. Rok vydání: 1999

1999 Hodnocení : 71 %

: 71 % Na čem si zahrát: DC, N64, PS, GBC

Pokračování 16 / 21 Super Mario 64 Nejlepší trojrozměrná skákačka v herní historii. Takhle je častokrát označovaný Super Mario 64, i když to tak z dnešního pohledu vůbec nemusí vypadat. Rozhodně ale měl vliv na rozvoj tohoto žánru, a to například tím, že hráč měl volnější kameru a jednotlivé levely si mohl procházet nelineárně. Super Mario 64 byl revoluční také ve smyslu ovládání postavy. Zatímco konkurence stále pracovala se zafixovanou kamerou a pohybem na D-Padu, Mario využíval analogové páčky, což dovolilo vývojářům představit širší pohybové možnosti. I po stránce technologie se jedná o unikát. To poznáte zejména ve chvíli, kdy se trochu více zavrtáte do speedrunnerské scény. Super Mario Bros. slaví 35 let: Projděte si historii slavného herního instalatéra V roce 2020 vyšel Super Mario 64 i na Nintendo Switch v rámci Super Mario 3D Collection. Z námi nepochopitelného důvodu tuto kolekci Nintendo uvedlo do prodeje jen na omezenou dobu. V jejich digitálním obchodě už ji tedy nenajdete. Naštěstí se ale tenhle díl stal i součástí kolekce, ke které dostanete přístup s předplatným NSO + Expansion Pass. Rok vydání: 1996

1996 Hodnocení : 94 %

: 94 % Na čem si zahrát: N64, DS, Switch

Pokračování 17 / 21 Mortal Kombat II Mohli jsme sem dát úplně první Mortal Kombat, se kterým brutalita odstartovala. Nám ale druhý díl sedne mnohem více. Přidal nové bojovníky, hezčí grafiku, a hlavně porci brutálních fatalit, které se táhnou skrz celou sérii. Samozřejmě ani Mortal Kombatu II se nevyhnula kontroverze kvůli brutalitě. Stejně jako v prvním díle se i v pokračování dělaly postavy a animace za pomoci reálných herců. Z toho důvodu ani dnes tyto hry nevypadají vůbec špatně. Oproti tomu na Mortal Kombat 4, což byl první 3D díl, se už moc koukat nedá. Recenze hry Mortal Kombat 1. Nejen nejbrutálnější, tentokrát i nejhezčí bojovka na trhu Ani dnes není nic složitého se k Mortal Kombatu II dostat. To platí hlavně pro PC. Na konzolích sice vyšel v rámci Arcade Kollection, ale to už je pár generací zpět. V tomhle případě ani není potřeba žádného remaku či remasteru. Pokud chcete v podstatě to samé jen v lepším grafickém kabátě, nejlepší možností je sáhnout po jednom z nejnovějších dílů. Rok vydání: 1993

1993 Hodnocení : 79 %

: 79 % Na čem si zahrát: Saturn, PC, PS, GB, SNES, PS3

Pokračování 18 / 21 Quake V revoluci, kterou id Software odstartoval s Doomem, pokračoval i v jeho další věhlasné sérii. Zatímco konkurence dělala nejrůznější klony Dooma, tady vznikala plnohodnotná 3D FPS akce, jejíž engine přispěl ke zrodu legend, jako je například Call of Duty nebo Half-Life. Quake ale neměl být FPS střílečka, jak ho známe dnes. Podle původního plánu mělo jít o temné fantasy RPG, ve kterém hlavní roli hrála zbraň hrdiny – obří kladivo Quake. Mohli jste si ho vylepšovat, získávat nové schopnosti a příběh měl také hrát důležitější roli. Následně ale vývojáři usoudili, že neustálé máchání tím stejným kladivem několik hodin není zrovna definice zábavy. A tak se vrátili k jejich ověřenému stylu. Quake Remaster: popadněte hřebíky, legenda se vrací | Recenze V srpnu roku 2021 dostal první díl remaster pro PC a moderní konzole. Kromě grafických vylepšení v něm najdete také novou kapitolu od MachineGames. Podařilo se do něj vrátit i původní soundtrack od Trenta Reznora, který ve verzi na Steamu dlouhá léta chyběl kvůli sporům s Bethesdou. Rok vydání: 1996

1996 Hodnocení : 64 %

: 64 % Na čem si zahrát: PC, N64, Saturn, NS, PS4, Xbox One, PS5, XSX

Pokračování 19 / 21 Half-Life Jak jsme již zmiňovali u Quakea, engine studia id Software přispěl ke vzniku i této legendy od Valve. Half-Life jako jedna z prvních her dokázala, že i FPS akce může odvyprávět hlubší příběh. Bylo to navíc v době, kdy hry s fantasy tematikou jasně dominovaly, takže změna do realističtějšího prostředí mu jistě také pomohla. Důležitou součástí Half-Life byly nástroje pro tvorbu modifikací. Z něj vzešla spousta výtvorů, které jsou známé dodneška. Mezi nimi byl i Team Fortress Classic, který vzešel přímo z dílny Valve. Nejúspěšnější z nich je pak bezesporu Counter-Strike, který později vyšel samostatně a dnes patří stále mezi nejhranější multiplayerové střílečky. Half-Life 2 a jeho epizody dostanou fanouškovský remaster posvěcený Valve První Half-Life nezestárnul tak dobře, jako jeho pokračování. Můžete si ho ale zahrát v remaku jménem Black Mesa, který vytvořil tým fanoušků. Vyšel ale s posvěcením Valve, takže ho najdete jako oficiální položku na Steamu. Rok vydání: 1998

1998 Hodnocení : 94 %

: 94 % Na čem si zahrát: PC, PS2, Linux, MAC

Pokračování 20 / 21 Super Metroid Metroid patří mezi značky Nintenda, které nejvíce zářily na jejich prvních domácích konzolích. Super Metroid je ze všech dílů považovaný za ten nejlepší. Hráči o něm mluví jako o hře, kterou můžete hrát znovu a znovu a stále se budete setkávat s něčím novým. Často se řadí mezi nejlepší hry všech dob a v kombinaci s Castlevanií: Symphony of the Night se zasloužila o vznik samostatného žánru metroidvania. Jelikož jsou hráči odměňováni podle toho, jak rychle projdou úroveň, tak se Super Metroid stal velmi oblíbenou záležitostí pro speedrunnery. V době vydání se o něm mluvilo jako o titulu, který je nutné mít, pokud hrajete na SNESu. 10 největších novinek z Nintendo E3 Directu: Metroid a ukázka z nové Zeldy V případě ostatních dílů by to nebylo tak jednoduché, ale Super Metroid si můžete snadno zahrát i dnes, pokud máte Nintendo Switch. S předplatným Nintendo Switch Online ho najdete ve zdejší knihovně SNES her. Rok vydání: 1994

1994 Hodnocení : 85 %

: 85 % Na čem si zahrát: SNES, Switch

Pokračování 21 / 21 Crash Bandicoot Dlouho předtím, než se studio Naughty Dog proslavilo sériemi Uncharted a Last of Us, ho všichni fanoušci PlayStationu znali jakožto tvůrce prvních tří dílů skákaček Crashe Bandicoota. V té době byl Crash něco jako maskot celého PlayStationu. A možná by byl i do dneška, kdyby tuto licenci vlastnilo Sony místo Activisionu. V prvním díle se Crash dostane z pokusné laboratoře doktora Neo Cortexe, ale jeho kroky zase vedou zpět k němu. Musí totiž zachránit svoji milovanou Tawnu, na které se doktor chystá experimentovat. Crashovo kouzlo tkví v tom, že dokáže zaujmout všechny věkové kategorie. První díl je navíc po stránce obtížnosti docela výzva. Nový Crash Bandicoot sklízí ve světových recenzích samou chválu Výpravu Crashe Bandicoota si můžete bez problému projít i dnes. Sice to nebude v originálním grafickém kabátku, ale to vůbec nevadí. Předělaná N. Sane Trilogy z roku 2017 se totiž opravdu vydařila a s Crashem se to v ní skáče jako v dobách prvního PlayStationu. Rok vydání: 1996

1996 Hodnocení : 68 %

: 68 % Na čem si zahrát: PlayStation Do našeho seznamu se samozřejmě nemohly vejít všechny klenoty desetiletí. Jaké retro pecky máte v živé paměti vy? Podělte se v diskuzi pod článkem!

