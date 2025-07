Lego chystá věrnou repliku kapesního Game Boye. V balení najdete cartridge i vyměnitelné obrazovky

Lego ve spolupráci s Nintendem už vydalo řadu stavebnic. Z těch herních nejvíc pozornosti dostává Mario, mezi nejnovější přírůstky patří například Animal Crossing. Nevyhýbají se ale ani hardwaru. Před pěti lety se do obchodů dostala stavebnice repliky konzole Nintendo Entertainment System. Letos na ni naváže další legenda, tentokrát z kapesního odvětví — Nintendo Game Boy.

Kostkovaného Game Boye si můžete předobjednat za 1 469 Kč s tím, že se vám do rukou dostane 1. října. V krabičce vám dorazí 421 kostek, ze kterých si poskládáte nejen samotný handheld v měřítku 1:1, ale i dvě cartridge, pro které má replika slot. Lego si vybralo jedny z nejoblíbenějších her této platformy. Jmenovitě to jsou Super Mario Land a The Legend of Zelda: Link's Awakening. Součástí balení je také trojice vyměnitelných obrazovek. Kromě základní s jednoduchým nápisem Nintendo si můžete stavebnici ozdobit snímkem z každé hry.

Game Boy byl vůbec první kapesní konzolí Nintenda a její tradice v určité podobě existuje do dnešních dní. Než přišel na trh její nástupce v podobě Game Boy Color, celosvětově se prodalo přes 64 milionů kusů. Monochromatický displej nezabránil tomu, aby si hráči užívali spoustu her, které dnes patří mezi naprosté klasiky. Úspěchu konzole určitě pomohl vznik Pokémonů, vlastních dílů pro Game Boy se dočkal Mario, Kirby, Wario nebo Legend of Zelda.