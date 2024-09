Lego Harry Potter si v říjnu zopakuje svoji premiéru. Remasterovaná kolekce vyjde na PC a konzole

Mez fanoušky klasických Lego her je právě adaptace Harryho Pottera často řazena mezi ty nejoblíbenější. Warner Bros jsou si toho vědomi, a tak tento příběh, který v kostkované podobě původně vyšel v roce 2010, podojí minimálně ještě jednou. I když Lego Harry Potter Collection zahrnující obě část včetně DLC vyšla v roce 2016, tak se její vydání chystá znovu v o něco víc vylepšené podobě pro PlayStation 5, Xbox Series S|X a PC. Premiéru bude mít 8. října.

Na každoroční prezentaci Back to Hogwarts jsme z nové podoby kolekce viděli jen pár útržků a docela těžko se nám v nich hledají ona vylepšení, díky kterým by si zasloužila opětovné vydání. Zatím nevíme, za kolik se bude v obchodech prodávat, ale pokud vlastníte digitální verzi kolekce pro starší konzole, budete si moci novou pořídit se slevou. Na Steamu pak slevu dostanete v případě, že máte v knihovně LEGO Harry Potter Years 1-4, nebo Years 5-7. Pokud vlastníte obě částí, cena se ještě o něco sníží.

Vedle kostiček byla na Back to Hogwarts řeč také o Quidditch Champions, famfrpálové arkádě, která vychází zítra a bude k dispozici zdarma všem předplatitelům PlayStation Plus. Co dalšího si Warner chystá pro svět Harryho Pottera v ohledu her, zatím oficiálně nevíme, ale měla by se minimálně připravovat Director's Cut verze loňského hitu Hogwarts Legacy.