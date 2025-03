Letos dorazí kapesní „Xbox“. Nová generace konzole, která se ještě více přiblíží PC, přijde za dva roky

Xbox coby herní konzole už ve struktuře Microsoft možná nehraje důležitou roli, firma ale jeho vývoj ještě nevzdává. Podle redaktora magazínu Windows Central Jeze Cordena a jeho zdrojů má v ohni hned několik želízek.

Ještě letos má přijít dlouho spekulovaný handheld podobný Steam Decku, Asusu ROG Ally apod. Nabídne velký displej s ovládacími prvky na bocích a oficiální certifikaci Xbox. Nepůjde však o konzoli, nýbrž přenosný počítač. Bude tedy kompatibilní s hrami pro PC.

Zařízení vyvíjené s kódovým označením Keenan má běžet na upravené verzi Windows 11, která se lépe přizpůsobí dotykovému ovládání na menším displeji (ve srovnání s notebooky) a snad i lépe bude podporovat funkce, které se od handheldu očekávají. Například rychlé uspávání/probouzení her a co nejjednodušší nastavení, aby z Xboxu nekřičelo, že je to jen malý počítač.

V tom dělá dobrou službu právě Steam Deck a jeho přizpůsobený Linux. Handheldy postavené na Windows 11 ale mají hodně kompromisů, výrobci se je snaží ladit vlastními nadstavbami, ale pak je celý systém zbytečně přeplácaný.

Keenan si však Microsoft nevyrobí sám, ale obrátí se na některého z OEM partnerů. Takže možná půjde jen o lehce upravené zařízení, které již Asus, Acer, Lenovo nebo MSI na trhu mají. Bližší podrobnosti o hardwaru ale nemáme.

V roce 2027 by ale měly dorazit plnohodnotné konzole coby nástupci Xboxů Series S a X. Podle Cordena v Microsoftu chystají výkonnou konzoli a zároveň herní handheld, který už ale bude kompatibilní s xboxovými hrami. O nich toho víme ještě méně. Corden nicméně připomíná dřívější slova Phila Spencera, šéfa herní divize Microsoftu.

Ten loni naznačil, že by se mu líbilo, kdyby na Xboxu mohly běžet i obchody třetích stran jako Steam, Epic, GOG apod. To by pak znamenalo, že příští Xbox už bude v podstatě dedikované herní PC, na němž ale zároveň poběží i konzolové hry.