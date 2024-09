Letošní hit Palworld už si můžete zahrát na PlayStationu 5. Hráči v Japonsku ale mají smůlu

Během středečního State of Play byla mimo ostatních her oznámena PS5 verze letošního hitu Palworld. Vývojáři ze studia Pocketpair ji rovnou vypustili do světa, v českém obchodě PlayStationu ji najdete s cenou 689 Kč. Soudě dle dosavadního hodnocení hráčů se tomuto survivalu, který si pohrává s nápady z pokémonů, daří velmi dobře. Rovnou v něm najdete i obsah ze všech nových updatů i s větším rozšířením Sakurajima.

Palworld si na PlayStationu mohou užívat hráči ze 68 zemí, Japonsko mezi nimi ale není. Podle japonského účtu studia na X dělají vše proto, aby se hra mohla prodávat i na tomto trhu a vydají ji hned, jakmile to bude možné. Důvod uvedený není, ale je pravděpodobné, že má co dočinění s nedávnou žalobou od Nintenda.

Už od prvního dne, kdy v lednu Palworld vyšel, se porovnává právě s pokémony, kvůli vzhledu palů, kteří vás ve hře doprovázejí. Nintendo ve svém nařčení přímo zmiňuje řadu mechanik, na které má patent a Pocketpait je podle nich nemá právo využívat. Zatím jsme na začátku tohoto sporu, takže těžko říct, jak to celé dopadne.

Ještě tady máme jednu zajímavost, která pochází z nedávného vyjádření CEO Takuro Mizubeho. Palworld měl po vydání verze 1.0 přejít na model free-to-play s podporou mikrotransakcí. To už ale neplatí. I nadále si za základní verzi budou muset hráči zaplatit. Došli k takovému závěru, že dělat z Palworldu hru jako službu by pro ně nebylo udržitelné.

