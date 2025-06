Lies of P: Overture je venku. Jedna z nejlepších souls-like her dostala velký přídavek a trailer plný bossfightů

Lies of P je jedna z mála her, která se dokáže rovnou sérii Dark Souls v tom, co ji dělá tak ikonickou. Studio Round8 na začátku letošního roku představilo rozšíření Overture, ve kterém se podíváme do minulosti pokrokového města Krat. Na její průzkum můžete vyrazit už teď. S novým trailerem vývojáři rozšíření vypustili do světa. Bude to pěkný macek, protože vás vyjde na 709 Kč. Už vyšlo několik zahraničních recenzí a známka se zatím nedostala po 8/10.

V základní hře se probouzíme v roli Pinocchia přesně v moment, kdy už v ulicích města řádí pomatené loutky, které jdou po krku svým vlastníkům. Co se ale dělo před tím? Odpověď na tuto otázku se skrývá v Overture, kde kromě příběhu narazíme na nové zbraně a haldu nepřátel, jak můžete vidět v traileru.

„Lies of P byl pro nás tým historický debut a přišlo nám vhodné příběh rozšířit tím nejpozoruhodnějším způsobem během Summer Game Festu, kdy na všech platformách rovnou vyjde. Toto rozšíření nám umožnilo dokončit první příběhový oblouk a doufáme, že naše komunita vyjádří stejnou lásku a podporu jako u základní hry,“ říká Jiwon Choi, vedoucí vývoje.

Jedna novinka se chystá i do základní hry. Nově budou v Lies of P volby obtížnosti, aby se hra mohla otevřít širšímu publiku, na které by v základu mohla být moc náročná. Pokud jste ji prošli s prstem v nose, i pro vás je tady novinka. Po prvním dohrání se zpřístupní dva módy pro náročnější souboje s bossy.

Zdroj videa: Round8 Studios