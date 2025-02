Lies of P: Overture vyjde v létě. Podíváme se v něm do Pinocchiovy minulosti pokryté ledem a sněhem

Před dvěma lety vyšla výborná souls-like akce Lies of P od korejského studia Round8. Nedlouho poté tvůrci oznámili, že mají v plánu vydat rozšíření, ze kterého jsme konečně dostali první ukázku. DLC bude mít podtitul Overture a na časové ose patří ještě před krizi města Krat, kterou začíná samotná hra.

Je to tedy něco úplně jiného, než bychom čekali. Závěr hry jasně naznačoval, že příběh bude pokračovat dál. Že by další rozšíření, nebo rovnou samostatný díl? To přeskakujeme, zatím nám bude bohatě stačit Overture, které má vyjít na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series S|X v průběhu léta.

Prequelový příběh nás zavede do nových oblastí pokrytých sněhem. V traileru můžete zahlédnout mimo dodatečných bossů také nové zbraně. Pinocchio se může chopit luku nebo wolverinovských drápů. Do minulosti se dostane pomocí záhadného artefaktu, který ho povede po stopách legendárního Stalkera.

„Věděli jsme, že konec Lies of P je teprve začátek toho, co má náš tým pro fanoušky v přípravě. Oveture nám dovoluje využít příležitost k prozkoumání minulosti i současnosti našeho univerza. Jsme vděční za to, že je naše komunita trpělivá, zatímco náš tým připravuje příběh, který jsme vždy chtěli odvyprávět,“ říká k oznámení Jiwon Choi, ředitel vývoje.