Lodí prolézá cosi mimozemského. Horor Directive 8020 vyjde začátkem října

Studio Supermassive Games si dalo na čas, ale přeci jen se dočkáme druhé série jejich hororové antologie The Dark Pictures. Directive 8020 vyjde 2. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X a oproti předchozím dílům bude zase úplně o něčem jiném, takže nemusíte mít nahranou první sérii.

Čeká nás cesta do vesmíru. Země se pomalu blíží ke svému konci a jednou z mála nadějí pro lidstvo je 12 světelných let vzdálená planeta Tau Ceti f. Posádka koloniální lodi Cassiopeia se k ní úspěšně dostala, ale přistání se úplně nepovedlo. Nedlouho po ztroskotání na neprozkoumané planetě zjistíme, že naši loď přišlo něco navštívit.

Aby toho nebylo málo, nepřítele jen tak nepoznáme. Této mimozemské entitě totiž nedělá problém vzít na sebe podobu svých obětí. Ještě než se pokusíte dostat zpět domů, musíte tedy vyřešit tento nelehký problém, který celou posádku může stát život. Kolik členů nakonec přežije, bude nakonec záležet na vašich schopnostech.

Directive 8020 slibuje vylepšení hratelnosti oproti předchozím hororům ze série The Dark Pictures. Příběhy to nebyly špatné, ale nelze popřít, že formule používaná už od Until Dawn se okoukala docela rychle, takže osvěžení určitě neuškodí.