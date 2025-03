Loňský Princ z Persie se chystá na mobily. V polovině dubna vyjde na Android i iOS

Hned na začátek roku 2024 jsme dostali povedenou metroidvanii Prince of Persia: The Lost Crown. Zanedlouho se dostane také do rukou mobilním hráčům. Od 14. dubna bude dostupná na zařízeních se systémy Android a iOS. Cena vychází na 15€ s tím, že první tři týdny po vydání bude ve slevě za 10€. Aby si před nákupem plné hry mohl každý osahat dotykové ovládání, bude k dispozici také free trial, kde si zdarma můžete projít úvod.

Port má na starosti tým Ubisoft Da Nang. Do mobilní podoby převedl The Lost Crown se vším všudy s tím, že si ovládání může hráč rozsáhle upravit. Platí to jak pro dotykové rozhraní, tak pro hraní s externím ovladačem. V soubojích máte hromadu možností, a pokud byste je všechny náhodou nestíhali, můžete si nastavit i automatické používání některých předmětů či blokování útoků.

The Lost Crown se od starších dílů ze série Prince of Persia značně liší. V hlavní roli není samotný prince, místo něj si zahrajeme za Sargona, člena jednotky legendárních bojovníků a ochránců panovníka. Prince kdosi unesl na horu Qaf, kterou musíme projít horem dolem. Kromě jeho záchrany a hromady tvrdých soubojů nás čeká také odhalení minulosti královské pokrevní linie.