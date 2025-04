Lords of the Fallen s verzí 2.0 přidává spoustu novinek. Pro hraní s kamarádem stačí jedna kopie

Lords of the Fallen se před dvěma lety zařadilo mezi kladně přijaté souls-like hry. To týmu ze CI Games ale nestačilo a chtěli ze své hry udělat něco víc. Od té doby vydali přes 50 updatů s opravami, vylepšeními a novým obsahem, ve kterých kladli velký důraz na zpětnou vazbu hráčů. S novým updatem 2.0 se ze hry stává definitivní edice Lords of the Fallen a novinek opravdu není málo. Pokud ji už máte v knihovně, dostanete vše zdarma.

Už při původním vydání jste si mohli zahrát online s kámošem. Nyní je režim kooperace plnohodnotný. To znamená, že pokud se společně pustíte do nové hry, postup se ukládá oběma hráčům. Stejně tak oba získávají i všechen loot a jeden druhého mohou během boje oživovat bez ohledu na to, kdo hru hostuje. Překážkou nyní nejsou ani rozdílné platformy, protože LoTF nově podporuje cross-play.

Váš spoluhráč navíc nemusí za hru platit. Stačí jedna kopie hry a druhý hráč se může připojit přes bezplatný Friend's Pass, kde se po tvorbě postavy a dokončení tutoriálu připojí k hráči se zakoupenou hrou.

Verze 2.0 vylepšuje řadu základních systémů. Celkově budete mít větší kontrolu nad tím, co bude váš hrdina během bitevní vřavy dělat. S tím vám pomohou přepracované animace pohybu. Na pocitu, že Lords of the Fallen hráči dobře sedí do ruky, přidá také vylepšené ovládání. Přibylo také jasně definované tlačítko pro skákání, což určitě zpříjemní pasáže, kde se snažíte dostat přes propast po úzkých platformách.

Na úpravy a novinky narazíte hned při spuštění nové hry. Update vylepšuje tvorbu postavy a tutoriál. Zároveň tvůrci přepracovali uživatelské rozhraní, které má být přehlednější a lépe vyhovovat hraní s ovladačem i s kombem klávesnice + myš.

Vylepšení tedy není málo, a pokud jste zatím návštěvu Lords of the Fallen odkládali, nyní je ta nejlepší chvíle. K vydání updatu si tvůrci navíc připravili výprodej, během kterého můžete mít hru o více než polovinu levněji na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series S|X.

Zdroj videa: CI Games