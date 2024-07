Lost Records: Bloom & Rage se opozdí. Příběhovka od tvůrců Life is Strange vyjde začátkem příštího roku

Tým Don't Nod se proslavil díky sérii Life is Strange. I když na dalších dílech už pracuje někdo jiný, sami žánr příběhových adventur nehodlají opustit. Právě nové Life is Strange s podtitulem Double Exposure je důvodem, proč svoji vlastní novinku nevydají letos, jak bylo původně v plánu. Nově platí, že bychom se Lost Records: Bloom & Rage měli dočkat začátkem příštího roku na PC, PS5 a XSX.

„Víme, že se všichni těšíte jak na Lost Records, tak na novou hru ze série Life is Strange, a chtěli jsme zajistit, aby obě dostaly dostatečný prostor. Čekání se vyplatí!“ píše studio na svých sociálních sítích. Zároveň to znamená, že si mohou dovolit na Lost Records pracovat o něco déle, takže by měl být výsledek ještě o něco vychytanější. Nedivili bychom se tomu, kdyby právě i nedostatek času na dokončení hrál důležitou roli v odkladu, jen to Don't Nod nechce přímo přiznat.

Tenhle příběh, který vyjde rozdělený na dvě části, začíná v roce 1995. Hlavní protagonistka Swann natáčí svoje poslední léto ve Velvet Cove. Společně se svými kamarádkami během něj prožije nezapomenutelné chvíle. Nyní se po 27 letech znovu setkávají, aby naplnily svůj slib. Jaký slib to je a co musíme udělat, se dozvíme až s vydáním. Je ale jisté, že budeme moci ovlivnit vývoj jak linky v současnosti, tak té v průběhu léta 1995.

