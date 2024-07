Lucy ze Cyberpunk: Edgerunners bude příští rok bojovat v Guilty Gear Strive. Vedle postav se chystá i 3v3 mód

Uplynulý víkend byl svátkem pro všechny fanoušky bojových her. Výjimkou není ani Guilty Gear Strive od studia Arc System Works, který vyšel v roce 2021. Během finálových zápasů turnaje EVO byl představen už čtvrtý season pass zahrnující čtyři nové hratelné postavy, mezi kterými se objevila i Lucy z úspěšného animovaného seriálu Cyberpunk: Edgerunners. Na její premiéru si budeme ale muset počkat. Vydání se chystá až na léto příštího roku.

Už v říjnu do soupisky přijde Dizzy. Začátkem příštího roku ji doplní Venom a na jaře pak hráči mohou očekávat příchod Uniky. Kromě toho čtvrtý pass zahrnuje také dodatečná barevná schémata pro obleky postav a dvojici nových arén. Největší rozruch mezi hráči každopádně rozproudila Lucy. Je to poprvé, co do hry přichází postava z další úspěšné značky. U bojových her je to sice docela obvyklá záležitost, ale zrovna u Guilty Gearu je to velká výjimka.

Kromě toho byla řeč také o chystaném módu Team of 3, kdy mohou bojovat tři hráči na každé straně najednou. Z obyčejné bojovky se tak Guilty Gear zařadí i mezi hry v tag team stylu. Už tento týden si ho budou moci vyzkoušet všichni hráči v rámci otevřené bety, která proběhne od 25. do 29. července. Nemusíte mít ani zakoupenou hru samotnou, test se bude hrát skrz separátní aplikaci.

K dispozici budou všechny doposud vydané postavy. 3v3 bitky každopádně budou zatím dostupné pouze v režimu tréninku a online hraní. Do zbytku režimů přibyde až s ostrým spuštěním. Zápasy s novým režimem určitě naberou úplně jiný spád a bude potřeba notná dávka spolupráce. Všechny postavy totiž sdílejí jeden ukazatel životů a jako aktivní bojovník do arény můžete naskočit jen jednou za kolo, takže správné načasování momentu, kdy se prohodíte s dalším hráčem, bude klíčové.