Mafia: Definitive Edition brzy dorazí do nabídky služby Game Pass. Vrátit by se mohlo i GTA V

Mafia je česká legenda. V roce 2020 se na scénu vrátil první díl v kompletně předělané podobě. I když k ní máme pár výhrad v ohledu některých příběhových změn, nelze jí upřít, že předělané Lost Heaven vypadá parádně. Od 13. srpna si bude moci Tommyho příběh projít každý s předplaceným Game Passem, a to jak na PC, tak na Xboxu. Nechybí ani možnost si definitivní edici zahrát přes cloud. Ve všech verzích samozřejmě najdete i oficiální český dabing.

Tato informace se z neoficiálních zdrojů rozlétla už v minulých dnech. Jelikož se potvrdil příchod Mafie, je docela pravděpodobné, že se do nabídky Game Passu vrátí Grand Theft Auto V, o kterém byla také řeč ve zmíněných únicích.

Kromě toho od insidera vystupujícího pod přezdívkou eXtas1s přicházejí další informace ohledně přírůstků do knihovny předplatného. Má mezi nimi být například Crash Bandicoot N'Sane Trilogy nebo loňský Atlas Fallen. Z čerstvých novinek pak budou mít v Game Passu premiéru Core Keeper a Creatures of Ava. Jestli je tento výčet her pravdivý, bychom se měli dozvědět v úvodních dnech srpna, kdy Xbox většinou odhaluje novinky pro první polovinu měsíce.