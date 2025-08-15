Mafia: The Old Country dostane zdarma volnou jízdu a další aktivity. Odhadem se prodalo přes 800 000 kopií

Nová Mafia sklízí v komunitě hráčů rozporuplné reakce. Někteří kvitují kratší lineární zážitek, jiným by se více zamlouvalo, kdyby The Old Country byla pojata jako pravý otevřený svět. K této představě se v budoucnu alespoň trochu přiblíží. Vývojáři totiž na X oznámili, že připravují plnohodnotný režim volné jízdy. V průběhu nadcházejících měsíců ho máme očekávat společně s dalšími aktivitami. Vše dostanou majitelé zdarma v rámci aktualizace hry.
Podělili se také o několik zajímavých statistik ohledně toho, co všechno hráči za necelý týden ve hře stihli. Bylo vypáleno přes 600 milionů kulek. Enzo obvázal svá zranění 17 miliony bandáží a postavil se proti 185 milionům nepřátel. Pokud by pak všichni hráči sečetli nastřádaný výdělek, dělalo by to nějakých 10 miliard dinárů.
Přímo od studia či vydavatele jsme se sice nedozvěděli, jak si Mafia vede v prodejích, ale dle odhadů společnosti Sensor Tower to na hru tohoto typu není vůbec špatné. Sensor Tower se zabývá průzkumem trhu a poskytuje informace o trendech v digitálním a maloobchodním prodeji. Dle její zprávy se The Old Country prodalo přes 800 000 kusů za prvních pět dní. Největší podíl má na tomto čísle z necelých 49 % PlayStation 5. V závěsu je s téměř 38 % Steam a nejmenší, ale nezanedbatelný dílek tvoří Xbox Series S|X se 13,47 %.
„Silné startovní prodeje podtrhují trvalou přitažlivost značky Mafia a potvrzují správnost rozhodnutí studia nabídnout lineární, příběhem vedený filmový zážitek. Lepší výsledky na PlayStationu mohou odrážet strategické zaměření této platformy na singleplayerové hry se zaměřením na příběh,“ píše se v reportu Sensor Tower.