Mafia: The Old Country má venku první recenze. Vychvalují příběh a zpracování virtuální Sicílie

Dnes v 18:00 se otevřou stavidla a PC hráči se budou moci pustit do nové Mafie. Konzolisté si budou muset počkat do zítřejší jedné hodiny ráno. Některá média dostala od vydavatele klíč v předstihu a dnes po obědě se do světa rozletěly první recenze. Na agregátoru Metacritic má The Old Country hodnocení 76 % z 54 recenzí. Na Opencritic je to 79 % z 16 hodnocení. Nutno podotknout, že skoro všechny recenze se týkají PC verze.
Návrat ke stylu původních dílů se očividně vyplatil. Recenze od Checkpoint Gaming vyzdvihuje kvalitu zpracování světa a uvěřitelný příběh. IGN k tomu přidává i „úžasný smysl pro detail“. Najde se ale i několik horších verdiktů. Stevivor, který Old Country nadělil 5/10, píše, že graficky hra sice vypadá skvěle, ale těžce ztrácí u hratelnosti, která je nanejvýš průměrná.
V českých recenzích se Mafii zatím daří nadprůměrně. Od Vortexu dostala 9/10, Games uděluje stále krásnou osmičku. U našich slovenských sousedů ze Sectoru se vyšvihla rovnou na 9,5/10. Na více recenzí od tuzemských médií si budeme muset počkat, vydavatel s předběžnými kopiemi šetřil. Neplatí to jen u nás, klíč na recenzi nedostal například ani britský Eurogamer. Recenzi The Old Country si samozřejmě budete moci přečíst i u nás, a to nejpozději začátkem příštího týdne.
Hodnocení hry Mafia: The Old Country
- Impulsegamer - 98 %
- The New York Times - 87 %
- Checkpoint Gaming - 85 %
- IGN - 80 %
- PCGamesN - 80 %
- Critical Hits - 80 %
- VideoGamesChronicle - 4/5
- Power Unlimited - 63 %
- Stevivor - 50 %