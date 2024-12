Mafia: The Old Country nás provede příběhem Enza. Po Sicílii se budeme prohánět na koních i v dobových autech

Po včerejším úniku jsme se brzy ráno dočkali traileru na novou Mafii v plné parádě a první dojmy nejsou vůbec špatné. Vedle toho jsme dostali první porci detailů, týkajících se příběhu, ve kterém zavítáme do sicilského podsvětí na začátku 20. století. V hlavní roli je Enzo Favara, novopečený člen rodiny dona Torrisiho, který to celkem umí s nožem i se střelnými zbraněmi. Své schopnosti musí naplno využít k tomu, aby zajisti blaho své rodiny a sprovodil ze světa všechny donovy nepřátele.

V reakcích na uniklý útržek traileru jsem zachytit zděšené obavy, že se z toho studio Hangar 13 snaží dělat kovbojku. Pokud vám jízda na koních nesedí, není problém. Krásy Sicílie budete moci prozkoumávat i v dobových autech. Na přelomu 19. a 20. století o ovšem s výkonem nebylo moc slavné, a tak kůň občas bude tou vhodnější volbou.

The Old Country slibuje autentický a filmový příběh, během kterého si užijeme spoustu akce z pohledu třetí osoby. Enzův osud není zrovna veselý. Jako dítě byl nucený pracovat v sirných dolech a do mafiánského světa se snaží dostat s vidinou cesty k lepšímu životu. Přísahou rodině se ale zavázal k dodržování kodexu, který nejspíš vždy nebude zrovna podle jeho chuti.

Vydání máme očekávat v průběhu léta 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Podle karty na Steamu stále platí, že můžeme počítat s českým dabingem. Pokud vám jde ale o nejautentičtější zážitek, budete si Enzovy strasti moci prožít i v sicilštině.