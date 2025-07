Mafia: The Old Country nás seznamuje s rodinou. V nové ukázce se objevilo známé místo z dvojky

Vydání nové Mafie už je skoro za dveřmi a studio Hangar 13 nepřestává s vydáváním dalších lákadel. Jedním z nich je další ukázka z hraní, která nejspíš obsahuje útržky z mise ve stylu běžné rutiny, o které jsme psali v našem předchozím článku. Tentokrát se můžete podívat i na hlavní dominantu virtuální Sicílie, město San Celeste. Obzvlášť záběr v čase 1:05 vám bude velmi povědomý. Jde o místo, kde začínal Vitův příběh ve druhé Mafii.

Naháněčky na koních, souboj na nože s Manuelem či další ukázka plížení nejsou to poslední, co k The Old Country vývojáři před vydáním odhalí. Prý půjde o celou sérii videí, která pokryje ty nejzásadnější aspekty a novinky pokračování Mafie.

Pozadu nezůstává ani web IGN, který v rámci červencového pořadu IGN First odhaluje další podrobnosti právě o Mafii. Tentokrát se věnují čistě postavám. O Enzovi v hlavní roli toho víme už docela dost. Poté, co se dostal ze spárů nucené práce v sirných dolech, se snaží prosadit u Mafie.

Na jedné z jeho prvních misí ho bude doprovázet Cesare, synovec Dona Torrisiho. Snaží se dosáhnout úrovně nejrespektovanějších členů rodiny, ale ti ho zatím neplánují přibrat mezi sebe. Je hodně impulzivní, což je pravý opak dalšího parťáka. Luca je rozvážný a charismatický. Svůj post si zasloužil neoblomnou věrností a v podstatě je mentor mnoha nových členů rodiny a je to právě on, kdo v Enzovi vidí potenciál.

Jediný, s kým má Luca občas neshody, je Tino, consigliere rodiny Torrisi. Ten se drží pravých sicilských tradic. Jeho názory a zvyky se jen tak nezmění, má za sebou spoustu těžkých chvil, skrz které se prokousal právě díky trpělivému taktizování a správné hře za oponou veřejnosti.

Samotného Dona Torrisiho netřeba představovat. Hlava rodiny, která v Enza vloží důvěru a hodlá na svém území všem jasně ukázat, že se Torrisi stará o svoji rodinu a řeší své problémy. Důležitou roli v příběhu sehraje také jeho dcera Isabella, která sní o životě mimo Sicílii.