Mafia: The Old Country předvádí závody a průzkum krás historické Sicílie. Do vydání zbývá už jen chvilka

Těsně předtím, než se sami budeme moci pustit do nové Mafie, nás vývojáři ze studia Hangar 13 chtějí na svoji novinku nalákat ještě o trochu víc. Nový trailer ukazuje, že i když Enzo bude mít těžkou práci v rodině Dona Torrisiho, občas se najde i chvíle na relax. Závody jistě nejednomu hráči dají vzpomenout na misi Fair Play z prvního dílu. Kromě klasických aut usedneme i do tehdejší formule.

Ve volném čase se můžete také vydat na průzkum sicilských krás. Cesare, jehož proslov nás provádí videem, není na objíždění památek zrovna vhodný společník, a tak si budeme muset vyrazit na koních s Torrisiho dcerou Isabellou.

Na odpočinek ale moc prostoru nebude. Enzo má povinnost dělat všechno pro to, aby pomohl rodině, s čímž se pojí i obrana jejího území. V druhé polovině ukázky jsme dostali solidní porci akce, kde jsou naším cílem bandité z hor.

Pokud se chystáte hrát na PC a na The Old Country si brousíte zuby hned, jak to bude možné, můžete se do ní pustit už ve čtvrtek od 18:00. Hráči na konzolích mají pár hodin skluz, na PS5 a XSX bude hra dostupná v páteční 1:00 ráno.